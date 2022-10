Aníbal Fernández le respondió a Máximo Kirchner, respaldó que Alberto Fernández vaya a las PASO y apoyó su reelección: “Él quiere, ¿qué duda cabe?”

escuchar

Un día después de que el diputado nacional Máximo Kirchner calificara de “extraño” que el presidente Alberto Fernández compita en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en 2023, el ministro de Seguridad la Nación, Aníbal Fernández, se expresó en contrario y aseveró: “No siento que sea una anomalía”. En esa línea, apoyó su reelección el año próximo y dijo no observar riqueza de dirigentes en el peronismo.

Consultado en Radio Con Vos por los dichos de Máximo Kirchner respecto de la eventual presentación del jefe de Estado en las PASO, Fernández sostuvo: “No siento que sea una anomalía. Si el Presidente siente que la mejor forma de dirimir las discusiones dentro del frente es una competencia, ¿por qué le va a tener miedo a competir?”.

Tras ello, al ministro le preguntaron si apoyaba la reelección del Presidente y sobre el deseo de este último de disputar un segundo mandato, a lo que respondió: “Absolutamente apoyo a Alberto para la reelección. Nunca jugué en contra de un presidente peronista. Yo creo que él quiere, ¿qué duda cabe?”. Sin embargo, consideró “extemporáneo” discutir acerca de si a Fernández “le da para ser reelecto”. “Yo supongo que sí, pero no sé decirte. Hay que esperar mínimamente a marzo o abril para ver cómo están las cosas”, evaluó.

En otro tramo de la nota, el funcionario analizó a la dirigencia del peronismo e insistió en que el más calificado dentro del Frente de Todos (FdT) para ocupar la Presidencia en el próximo período es Alberto Fernández. “Yo sigo creyendo que ha dado muestras acabadas de convertir una verdad horrible que le tocó vivir a la Argentina con Macri, la pandemia, la guerra y las complicaciones en cuanto a la deuda, encontrando soluciones que muchos no ven. El problema lo estamos teniendo de la puerta para adentro de las casas, porque todavía esa actividad que se está generando no está poniendo plata en el bolsillo de los trabajadores”, planteó.

Y ante la afirmación del periodista Ernesto Tenembaum de que no se ve “riqueza de dirigentes” en el peronismo, reconoció: “Coincidimos. Me parece que a veces los dirigentes deben tener un grado de compromiso y una estatura en cuanto a la preparación, a la formación, al conocimiento de lo que sucede en el territorio, a cómo explayarse y generar nuevas políticas que conciten la atención del electorado (...) Y a veces hay dirigentes que no están a la altura de las circunstancias”.

Noticia en desarrollo

LA NACION