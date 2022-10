Mauricio Macri presenta su nuevo libro: “Las piedras van a volver, por eso hace falta saber para qué”

escuchar

Después del lanzamiento editorial de su último libro, Para qué, el expresidente Mauricio Macri encabezó la presentación oficial del manuscrito en un evento que convocó a unas 1500 personas en La Rural. Frente a la dirigencia de Juntos por el Cambio, el fundador del Pro desgranó el texto compaginado por el exministro de Cultura, Pablo Avelluto.

Al ritmo de AC/DC, Macri fue vitoreado en su ingreso al salón principal de La Rural, minutos después de las 18.30.

Antes de comenzar, Avelluto remarcó que el libro ya ocupa el primer puesto de los más vendidos en librerías. “Nos habla del interés que ha despertado la discusión”, señaló el exfuncionario.

“Este libro tiene muchas connotaciones que vamos a comentar con Pablo [Avelluto] y ojalá puedan leerlo. Como el anterior, lo hice poniendo el corazón. Quiero agradecerles por estar acá”, comenzó Macri.

“Somos el cambio o no somos nada”, aseguró el expresidente en su charla con Avelluto, frente a la atenta mirada de políticos, empresarios y militantes. “Necesitamos estar convencidos de lo que hay que hacer porque lamentablemente las ideas equivocadas se han impregnado en un grupo de la sociedad, señaló.

Y continuó: “Las piedras van a volver, por eso hace falta tener claro el para qué, porque pone todo en perspectiva”.

Según Macri, el cambio servirá para que “esto se acomode”. “En 1983 teníamos un dígito de pobreza y ahora vamos rumbo al 50%. No defendamos más estas ideas, vamos por algo nuevo”, subrayó.

La conversación entre Macri y su entonces ministro de Cultura quedó intercalado por observaciones y preguntas de personalidades del mundo. Entre ellos, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y el exprimer ministro de Australia, Malcolm Turnbull. Además, también participaron amigos desde su infancia y su círculo íntimo en Boca.

El expresidente, que ocupó mucho de su relato en sus anécdotas como presidente de Boca, también recordó su secuestro, que es parte del comienzo de su libro. “Después de las primeras horas de la paliza para tirarme al ataúd en el lugar del secuestro, yo dije que si salía es como volver a nacer”, sostuvo, y remarcó: “Me di cuenta que si la vida es tan corta que es más importante ser que tener. Tenía que encontrar dónde estaba mi Para qué”.

Puntualmente, al ser consultado por quienes cuestionan sus definiciones de liderazgo y los paralelismos entre fútbol y política, Macri definió: “El liderazgo es general, no son distintos [en la política y en el deporte]. Hay una parte común, la responsabilidad y el impacto es distinto, pero lo que se espera de uno cuando le toca conducir es lo mismo. Yo aprendí, y Boca fue una gran escuela, que un líder debe poder generar un sueño que parezca utópico, pero que mágicamente miles o millones lo hagan propio y que crean que se puede realizar”.

“No existe el mago ni el salvador. Si un líder transformó es porque tuvo un buen equipo detrás. Lo más importante es ser justo, eso te transforma en un buen o mal líder”, esgrimió.

Después de un video que incluyó testimonios de miembros de su gabinete y de dirigentes políticos que lo acompañaron durante su carrera, Macri destinó un mensaje a la cúpula del Pro. “Quiero aprovechar para incomodarlos un poco”, comenzó, y siguió: “Alguien nos convenció de que competir es malo, pero todos mejoramos cuando competimos, no es verdad que necesitamos vivir entre algodones”.

“Tienen la gran oportunidad de dar el ejemplo y poder competir con altura, con ideas, con valores, hablando de frente a la gente. Si lo hacemos de esa manera, nadie se va a sentir excluido de trabajar con aquel que le toque ganar”, aseguró Macri, mientras Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta lo observaban desde la platea. “Esta gente está dejando una bomba peor que la de 2015. La tarea que van a tener por delante es mortal, difícil”, enfatizó.

“La gente elegiría si quiere un cambio absoluto o un cambio con límites”, deslizó Macri, y remarcó: “Lo importante es si el cambio involucra el enorme compromiso de todos creo que eso puede hacer que nadie se sienta excluido de lo que viene”,

Macri insistió: “Van a volver las piedras, los mafiosos ya anunciaron que nos preparemos, que se han apropiado partes del país y que no quieren soltar sus privilegios. Si nosotros no logramos una sociedad sin privilegios y sin mafias, nadie va a invertir. Si nadie va a invertir, no va a haber empleo y de ahí no salimos nunca más. Tenemos que estar muy juntos”.

Para qué

Para qué se trata de la primera publicación de Macri, luego de Pasión y Gestión (2009), que detalla sus años como dirigente en Boca Juniors, y el más reciente Primer Tiempo, una relectura de su gobierno nacional editada en marzo del año pasado.

Respecto al título de la obra, Macri utilizó la contratapa para explicar que surge a partir de la reflexión de “para qué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas que aún quedan por hacer”. En este sentido, este libro cuenta sus experiencias como dirigente en Boca Juniors, la ciudad de Buenos Aires y la presidencia de la Nación. “Es sobre mi viaje personal y lo que aprendí en él” , se lee en la contratapa.

En estas páginas, según cuenta, Macri intenta contestarse las preguntas de “para qué dirigir un club de fútbol, para qué cambiar una ciudad y, sobre todo, para qué cambiar un país”. Las respuestas a esos interrogantes, entonces, estarán en el interior del libro, del que solo se conoce hasta ahora una pequeña parte. “O somos el cambio o no somos nada. Es mucho más que una frase. Es la esencia de nuestro para qué y es también la conclusión a la que he llegado tras el largo camino recorrido en la vida, ese que he intentado plasmar en estas páginas”, dice en el extracto del capítulo 25 que su equipo de comunicación difundió a la prensa en las últimas semanas.

