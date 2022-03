Axel Kicillof justificó el avance sobre los bienes no declarados en el exterior: “No es un impuesto”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, justificó este miércoles el proyecto del Frente de Todos que avanza sobre los bienes no declarados en el exterior como herramienta para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. “No es un impuesto, es una penalidad”, afirmó.

Kicillof cargó contra el gobierno de Cambiemos y contra los sectores que, según afirmó, fugaron capitales. En la descripción del problema llamó la atención la palabra que utilizó, “transfugada”, en una entrevista con Radio 10. “Este proyecto propone localizar y recuperar esos recursos. Tiene una penalidad por haber hecho esta transfugada, no es un impuesto”, aclaró.

Kicillof consideró “muy acertada” la iniciativa que plantea el pago de un aporte del 20% de los bienes no declarados en el exterior para quienes tengan bienes sin declarar, o estén acusados de lavado de dinero o avasión, y que deberá ser abonado en dólares.

Según el proyecto, en el caso de declarar los bienes en el exterior luego de los seis meses de la eventual puesta en vigencia de la ley, la alícuota pasará del 20% al 35%.

“Lo ilegal que se rescate se deposita en una cuenta específica para pagar la deuda con el Fondo”, afirmó y agregó: “Esto deja en claro quién es el responsable del endeudamiento y quiénes son los beneficiarios, como anundando dos procesos de deuda y fuga que capitaneó [Mauricio] Macri”.

Según explicó Kicillof, la iniciativa presentada por senadores oficialistas sugiere “instrumentos” para recuperar los recursos “ilegamente conseguidos o que fueron sacados del país”, durante el gobierno de Cambiemos. En ese sentido, insistió en hablar de fuga y se refirió a la cifra de 86.000 millones de dólares, estimada por el Banco Central.

“Cuando se dan volúmenes de fuga de esta dimensión, evidentemente hay una parte de recursos que se convierten a dólares que provienen de negocios no legales o de la evasión, y que después se sacan del sistema”, señaló y añadió: “Macri abrió la canilla”.

Además, Kicillof aludió al Ex Post Evaluation (EPE) del Stand-By Agreement (SBA) que realizó el FMI respecto del acuerdo cerrado en 2008 con Mauricio Macri. Recalcó que se trató de un “fracaso estrepitoso”, insistió en la responsabilidad del organismo de crédito, y habló de líneas rojas, acciones que Cambiemos no estaba dispuesto a hacer en ese pacto. “[Macri] no estaba dispuesto a controlar la salida de capitales, ni tampoco a reestructurar la inmensa deuda que había tomado”, criticó.

En ese sentido, Kicillof amplió: “Lo que se aseguró es, como el propio Macri reconoce, la salida [de dólares] a través de los recursos del Fondo a quienes habían timbeado, durante esa epoca, cosa que se acelera en la etapa final”.

El gobernador bonarense, exministro de Economía entre 2013 y 2015, sostuvo que hubo un ciclo “vertiginoso de endeudamiento” bajo el gobierno anterior y lo asoció una película estadounidense. “Fue rápido y furioso. En cuatro años se endeudó en 100 mil millones de dólares con bonistas privados. Y cuando le cerraron la canilla, se fue corriendo al Fondo Monetario Internacional”, expresó.