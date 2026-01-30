Axel Kicillof relativiza la propuesta de Máximo Kirchner para que presida el PJ e insiste con Magario

La disputa interna por el liderazgo del peronismo no cesa. Después de que Máximo Kirchner dejara trascender que estaría dispuesto a dejar la conducción del PJ en la provincia de Buenos Aires si Axel Kicillof acepta sucederlo en el cargo, allegados al gobernador bonaerense relativizaron la jugada del líder de La Cámpora e insisten en que la candidata del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para conducir la fuerza es Verónica Magario.

En el entorno de Kicillof se muestran molestos con la movida del hijo de la expresidenta Cristina Kirchner. Afirman que por ahora no hubo ningún contacto formal entre el mandatario provincial y el jefe camporista. Es decir, sostienen que Kicillof no recibió una propuesta formal.

Máximo Kirchner y Axel Kicillof el día de la derrota del peronismo contra LLA Santiago Filipuzzi - LA NACION

“Por ahora no hay nada. Es solo una versión mediática”, señalaron cerca del gobernador de Buenos Aires ante la consulta de LA NACION sobre cuál será la respuesta de Kicillof a la invitación de Máximo Kirchner para que se pongan al frente del PJ.

En el círculo de confianza de Kicillof machacan que aún no discutieron la posibilidad de que sea el propio gobernador el que asuma la presidencia del peronismo. Y le marcan la cancha al camporismo. “Nosotros sostenemos lo mismo: quien presida el PJ tiene que apoyar abierta y explícitamente al gobernador y las políticas públicas de la provincia. Quien nos asegura eso es alguien del MDF. Después se discutirá el nombre”, subrayó un estrecho colaborador del gobernador.

Con vistas al cierre de listas del 8 de febrero, los leales a Kicillof reiteran que la postulante del MDF para suceder a Máximo Kirchner es Magario, vicegobernadora bonaerense y referente del peronismo en La Matanza, el distrito más populoso del conurbano y el gran bastión electoral de Cristina Kirchner.

Anoche, el actual titular del PJ bonaerense hizo saber que está dispuesto a dar un paso al costado si Kicillof es el elegido para conducir al espacio en el principal distrito del país.

“Si la lógica del axelismo es que ellos tienen que tener la conducción política del partido, entonces lo más lógico es que el presidente del partido sea el propio Kicillof”, remarcaron los colaboradores de Máximo Kirchner.

La jugada de La Cámpora sorprendió a los referentes del MDF, la vertiente interna del peronismo que lidera Kicillof y apuesta por una construcción propia de cara a las presidenciales de 2027.

Kicillof, Magario, Bianco y Álvarez Rodríguez

Ayer, Kicillof se reunió con los intendentes que integran el MDF y su mesa chica de leales. Quienes lo frecuentan aseguran que no aguarda un llamado de Máximo Kirchner, ya que “el partido tiene que dirimir sus cuestiones internas en los órganos partidarios correspondientes”.

Durante la cumbre en La Plata, Kicillof ratificó su respaldo a Magario. Entre otros, escucharon los intendentes Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza), Lucas Ghi (Morón), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Andrés Watson (Florencio Varela) y Pablo Descalzo (Ituzaingó).

El kirchnerismo intuyó que el gobernador y los suyos buscaban imponer a Magario como candidata para desplazarlo de la conducción del PJ. Por eso, el jefe de La Cámpora hizo trascender anoche que se disponía a correrse para dejarle su lugar a Kicillof. A través de sus voceros, planteó que su objetivo era cuidar la unidad y evitar un enfrentamiento en la elección interna de febrero.

“Si el presidente del partido es Kicillof, estaremos de acuerdo, como sucede con los gobernadores que son presidentes de los partidos provinciales”, apuntaron.

En el Gabinete de Kicillof hay quienes consideran que la propuesta de Máximo Kirchner es razonable. “Es lo lógico y hace tiempo lo venimos discutiendo. Nuestro objetivo de máxima era que Axel encabece el partido porque es la máxima autoridad política en la provincia”, señala uno de los armadores del gobernador.

No obstante, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, aseguró que Kicillof no debería aceptar la propuesta del hijo de la expresidenta.