Máximo Kirchner se somete a una cirugía y aclaró: “Cristina quería venir pero no merece el show”

El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, se somete a una cirugía programada este viernes en la ciudad de La Plata, de acuerdo con lo que él mismo indicó en un mensaje que publicó en Instagram.

“Buenas, ¿cómo va? Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando. Pero el lunes siempre llega y, en este caso, llegó el viernes”, dijo el hijo de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner.

Máximo expresó también que su madre deseaba asistir a la intervención, pero él mismo le aseguró que no era necesario y vinculó esta decisión con la situación judicial de la expresidenta, presa en su domicilio de la calle San José 1111 por la causa Vialidad, donde fue condenada por corrupción. “Por otro lado, quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga”, agregó en su posteo.

Además, el diputado por la provincia de Buenos Aires argumentó que un eventual traslado generaría una exposición mediática innecesaria. "Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso“, remarcó.

También aprovechó la ocasión para comentar sobre la situación económica del país: “Pero tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común”.

Por otro lado, comparó la situación de Cristina Kirchner con la de otros detenidos “por delitos de lesa humanidad o narcotráfico”, en un intento de marca que la Justicia aplica un trato exigente con la expresidenta.

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