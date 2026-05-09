Yacobitti le respondió a Adorni por los fondos a la UBA en la previa a la marcha

A días de la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, le respondió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien el viernes aseguró que la denuncia de los rectores por la falta de giro de fondos es “falsa”.

Con acusaciones cruzadas, las autoridades de la UBA señalan al gobierno nacional por no girar los fondos pertinentes al presupuesto de este año, mientras que la administración libertaria dice que mandó el dinero pero que el rectorado pide lo que le corresponde al resto de las universidades públicas.

“No nos va a sorprender una mentira más o una mentira menos de Adorni. El comunicado del Ministerio de Capital Humano lo deja claro, la partida de $80.000 millones que tiene aprobada para hospitales universitarios es una partida que el Gobierno propuso en un presupuesto que se votó y reconoce que no cumplió. No giró ni un peso a ninguna universidad con hospitales”, marcó Yacobitti este sábado, con un dardo al jefe de Gabinete por inconsistencias en sus dichos por la investigación judicial en su contra por su patrimonio y sus viajes.

En diálogo con radio Mitre, continuó: “Lo que está haciendo Adorni es confundir a la gente para deslegitimar un reclamo y confundir las partidas presupuestarias. Esta partida es especial para los hospitales que tienen Córdoba, la UBA, Cuyo y la Rioja, y el Gobierno todavía no giró un solo peso”.

Dijo, además, que la administración de Javier Milei “no puede justificar por qué estamos en mayo y esa partida no se giró”. Y es que los hospitales de la UBA advirtieron esta semana que en un plazo de 45 días los servicios de atención se verán afectados si no transfieren el dinero.

Emiliano Yacobitti, el vicerrector de la UBA Hernán Zenteno

“El Gobierno no cree en el sistema público de educación. Son todas excusas. Estos $80.000 millones es menos de lo que van a gastar por bajar el impuesto a los autos de lujo. Es una cuestión de prioridades”, sumó.

En otro tramo de la entrevista, el vicerrector de la UBA aseguró que la gestión mileísta “presiona para que baje la intensidad del reclamo” antes de la marcha del martes, convocada para las 17 en Plaza de Mayo. “Tenemos problemas en las universidades porque cuesta arreglar lo que se rompe. Si creen que son cajas políticas, es problema del Gobierno”, completo Yacobitti.

Al hablar el viernes, Adorni buscó deslegitimar el reclamo de fondos por parte de la UBA. “La política trata de instalar que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades o cerrarlas cuando se cumplieron todas las obligaciones y se transfirió el presupuesto en gastos de funcionamiento para 2026 que contempla la función salud. Una sola universidad pretende apropiarse del presupuesto para todos los hospitales”, acusó.

Cruces

El cruce de comienzos de esta semana comenzó cuando la UBA advirtió por la falta de capitales para el funcionamiento de los hospitales correspondiente a la partida destinada a gastos operativos para la red, prevista en el Presupuesto 2026 y correspondiente a unos $80.000 millones.

Ante ello, el Ministerio de Capital Humano compartió un comunicado. “Frente a las falsas acusaciones por parte de las autoridades de la UBA, el Gobierno transfirió mensualmente a esa universidad la totalidad de los créditos presupuestarios asignados por la Ley N°27.798 de Presupuesto 2026, que incluyen la función salud, tanto para gastos en personal como para gastos de funcionamiento", escribió la cartera de Sandra Pettovello.

Sandra Pettovello Soledad Aznarez - LA NACION

Y añadió: “El reclamo de la UBA, basado en una nota oportunamente respondida por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, apunta a obtener una asignación adicional sobre la partida Hospitales Universitarios por un monto de $79.763.113.948″.

“La UBA solicitó, por nota del 30 de abril de 2026, que se le asignen $75.371.896.068 de esa partida, es decir, el 95% de un fondo que pertenece a todo el sistema universitario nacional”, acusó el texto.

La Facultad de Ciencias Médicas de la UBA Camila Godoy

Tras aclarar que desde la cartera de Capital Humano consideran “inadmisible” que, a través de “amenazas de medidas de fuerza”, la universidad pretenda “apropiarse del crédito presupuestario” destinado al conjunto de hospitales universitarios de todo el país e “imponer criterios de distribución de una partida que pertenece al sistema universitario completo y no a una sola institución”.

Durante la tarde, la UBA publicó un comunicado donde aseguraba que las recientes declaraciones del ministerio confirmaban su planteo sobre el financiamiento de hospitales universitarios. “El propio Ministerio reconoce que, a la fecha, aún no se ha transferido ni un solo peso de la partida específica destinada a gastos operativos de hospitales universitarios prevista en la Ley de Presupuesto 2026, impulsada por el mismo Poder Ejecutivo”, escribieron en X.

El propio Ministerio reconoce que, a la fecha, aún no se ha transferido ni un solo peso de la partida específica destinada a gastos operativos de hospitales universitarios prevista en la Ley de Presupuesto 2026, impulsada por el mismo Poder Ejecutivo. — UBAonline (@UBAonline) May 5, 2026

Desde la casa de altos estudios señalaron que, cuando el Gobierno dijo que el área debe contemplar su distribución eficiente, admitió que esos fondos “todavía no fueron asignados ni transferidos a las universidades correspondientes”.

“Cabe aclarar además que la partida Hospitales Universitarios no está destinada al conjunto del sistema universitario nacional sino específicamente a aquellas universidades que cuentan con instituciones asistenciales y cumplen funciones sanitarias, docentes y de investigación, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de La Rioja", expresaron.

Sostuvieron que la solicitud presentada por la UBA plantea una distribución consistente con los criterios y antecedentes de ejecución observados durante 2024 y 2025, en función de magnitud, complejidad y nivel de atención de los hospitales universitarios que sostiene cada institución.

“Continuaremos defendiendo el normal funcionamiento de los hospitales universitarios, cuya tarea resulta esencial para la atención sanitaria, la formación de los profesionales de la salud, y el desarrollo científico y académico del país”, concluyeron.