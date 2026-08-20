Axel Kicillof tiende puentes con un gobernador crítico de Cristina Kirchner y busca ampliar su armado de cara a 2027

LA PLATA.- El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, busca ampliar la plataforma para su proyecto 2027 y tiende vínculos con Gustavo Sáenz, un gobernador crítico de Cristina Kirchner: hoy Antonio Morocco, vicegobernador de Salta, participó de un encuentro federal en La Plata.

Los dos disertaron en el seminario “Peronismo para Peronistas: propuestas para una transformación nacional”, junto a otros diputados, senadores e intendentes de distintos puntos del país.

Participaron dos ministros de La Rioja, Santiago Azulay y Federico Bazán; el intendente de Reconquista (Santa Fe), Enry Vallejos; el intendente de La Quiaca (Jujuy), Dante Velázquez; y dos diputados neuquinos, Darío Martínez y Pablo Todero.

En cambio, la senadora nacional Carolina Moisés (Jujuy), a quien esperaban en La Plata, pegó el faltazo.

Moroco fue convocado por su trayectoria y por ser uno de los referentes del peronismo del norte argentino, según informaron fuentes ligadas a la organización de la cumbre. Pero, además, es un hombre cercano a Sáenz, gobernador de Salta, quien está enfrentado abiertamente con la presidenta del PJ, Cristina Kirchner.

Kicillof abrió hoy el encuentro peronista con críticas al presidente Javier Milei. “A contramano de lo que pasa en todo el planeta, Javier Milei está destruyendo el capital social de los argentinos”, sostuvo Kicillof. Y agregó: “En el peronismo estamos en las antípodas de este modelo”.

Kicillof en Chaco. NICOLAS ABOAF

“Mientras denunciamos el desastre que está haciendo la gestión de Milei, es indispensable pensar, debatir y escuchar a todos los sectores para elaborar los programas que nos permitan transformar la realidad”, remarcó.

Si bien aún no confirmó su intención de ser candidato a presidente, volvió a mostrar sus aspiraciones. “Nuestra tarea indelegable es construir una alternativa política”, dijo.

Ayer, Kicillof viajó a Chaco para reforzar la construcción de su armado en el interior del país con vistas a 2027.

Durante su paso por la provincia gobernada por el radical Leandro Zdero, uno de los aliados del Gobierno en el Congreso, el mandatario bonaerense resaltó sus discrepancias con Milei. “Quiero que quede claro por qué estamos acá y por qué estamos trabajando. El país que nos proponen es injusto. Para ganar, para terminar con este experimento de la ultraderecha, la clave es construir con todos. Abrazar y escuchar a todos. Construir desde abajo para arriba”, sostuvo.

Axel Kicillof en Chaco.

La presencia hoy del vicegobernador de Salta en la cumbre en La Plata no supone la sumisión de Sáenz en el armado de Kicillof.

En la previa del encuentro, Sáenz aclaró ayer su posición frente a la interna del PJ. De cara a la carrera electoral de 2027, dijo que le gustaría que surja un candidato del Norte Grande, región que incluye Salta, Chaco, Jujuy, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, La Rioja, Formosa y Catamarca.

Incluso deslizó que no descarta postularse si los gobernadores peronistas del norte lo acompañan, un mensaje con el que buscó interpelar a Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En el peronismo de Salta deslizan que la incursión de Morocco en el acto de Kicillof podría ser entendida como un guiño a la intención de Sáenz de jugar en la interna.

“La discusión de candidaturas debe darse más adelante”, dijeron cerca del vicegobernador de Salta, ante una consulta de LA NACION.

Julio Alak, Verónica Magario, Antonio Morocco y Juan Manuel Abad Medina.

Junto a Morocco disertaron la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario; el exjefe de Gabinete nacional Juan Manuel Abal Medina; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el intendente local, Julio Alak.