La AFA fijó sede en Pilar para esquivar controles, pero ante sus socios del exterior sigue declarando Viamonte como domicilio registrado

Para la Justicia local, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene hoy su sede social en Pilar. Para sus contrapartes comerciales en el exterior, sin embargo, la propia AFA siguió identificándose con su histórica dirección de la calle Viamonte. La diferencia no surge de una interpretación ni de un documento de terceros: quedó asentada por escrito en una comunicación formal que Claudio “Chiqui” Tapia firmó y envió a quienes hacen negocios con la entidad alrededor del mundo.

La contradicción aparece en un momento sensible para la conducción de la AFA. Mientras los tribunales locales terminaron de validar el traslado de la sede social desde la ciudad de Buenos Aires hacia la provincia, la entidad comunicó al mundo que su “sede social” está en la calle Mercedes de Pilar, pero su “registered address” continuaba siendo la histórica, el de la calle Viamonte 1366, en la ciudad de Buenos Aires. Esa carta, cuya copia obtuvo LA NACION, fue enviada en junio, durante el Mundial, para informar además un cambio en el circuito internacional de cobros de la asociación.

El documento fue firmado por Tapia y por el secretario general de la AFA, Cristian Malaspina, y dirigido a “todas las partes interesadas, contrapartes comerciales y entidades vinculadas”. En su encabezado, la asociación se identifica como una entidad con “registered address at Viamonte 1366, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentine Republic”. Y menciona a Mercedes 1366 al pie de página, apenas, como nueva sede social.

La sede histórica de la AFA, sobre la calle Viamonte de la ciudad de Buenos Aires Valeria Rotman

La precisión cobra relevancia porque el cambio de domicilio no fue un detalle administrativo menor. Fue una decisión impulsada por Tapia que modificó el organismo estatal encargado de controlar la vida institucional de la AFA, y quitarse así de encima los veedores que había designado la Inspección General de Justicia (IGJ). Al trasladar su sede social a un terreno de Pilar. obtuvo la inscripción del cambio de jurisdicción ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense, bajo el gobernador Axel Kicillof, su aliado político.

La mudanza terminó de consolidarse el 18 de junio pasado, cuando la Cámara Nacional en lo Civil avaló el traslado y anuló las decisiones de la IGJ que habían cuestionado la mudanza. Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset sostuvieron que, una vez aceptada la radicación en territorio bonaerense, el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre la AFA quedaron bajo la órbita de la provincia.

Documentación

Pero mientras esa mudanza quedó consolidada puertas adentro de la Argentina, la documentación enviada al exterior cuenta otra historia.

La carta de junio fue una notificación comercial destinada a modificar las instrucciones de pago de los contratos internacionales de la AFA. En ella, Tapia y Malaspina informaron que Moon Euro Management LLC, una sociedad constituida en Dubai, había sido designada como “Official Collection Agent” de la AFA para los acuerdos comerciales celebrados desde el 18 de mayo, inclusive, tal como reveló LA NACION en su edición dominical.

Claudio “Chiqui” Tapia, documento AFA Collage

A partir de esa comunicación, los pagos, transferencias y remesas correspondientes a obligaciones contractuales con la AFA debían dirigirse exclusivamente a una cuenta bancaria a nombre de Moon Euro Management LLC. La cuenta está radicada en Grove Bank & Trust, en Miami, y tiene como domicilio de la beneficiaria una oficina ubicada en el edificio Albahar, en Dubai.

Así, una entidad que judicialmente tiene su sede social en Pilar comunica al exterior que su domicilio registrado es Viamonte 1366, mientras deriva el cobro de sus contratos a una sociedad de Dubai con una cuenta bancaria en Miami.

El cambio se produjo después de que LA NACION revelara la existencia de una investigación federal en Estados Unidos sobre operaciones comerciales y bancarias vinculadas con la AFA y con TourProdEnter LLC, la sociedad controlada por Javier Faroni y Erica Gillette que había funcionado como intermediaria para recaudar ingresos de patrocinios, auspicios, premios y amistosos.

El nuevo esquema de cobros, por lo demás, no es un dato aislado. La AFA ya había recurrido a sociedades extranjeras como intermediarias para recibir fondos generados por sus contratos comerciales. Moon Euro Management aparece ahora como la nueva sociedad designada para esa función, con sede en Dubai y una cuenta bancaria en Estados Unidos.

Claudio Tapia ejecuta una rabona en el predio de la AFA en Ezeiza JUAN MABROMATA - AFP

El contraste entre los dos domicilios adquiere mayor relevancia por el momento en que fue comunicado. Cuando Tapia notificó a sus contrapartes comerciales que la AFA operaría con un nuevo agente de cobro, la Justicia ya había intervenido en la disputa por la sede social y finalmente reconocería la jurisdicción bonaerense como la correspondiente para el control de la entidad.

No se trata, por lo tanto, de dos direcciones utilizadas al azar. Mercedes 1366, en Pilar, es la sede social que la AFA defendió ante los tribunales argentinos para sustraerse del control de la IGJ. Viamonte 1366, en cambio, es la dirección que la misma asociación continuó consignando ante sus interlocutores comerciales internacionales como su “registered address”.

La mudanza a Pilar tuvo un efecto institucional concreto. Al reconocerla, la Cámara sostuvo que la IGJ carecía de competencia para cuestionar el nuevo domicilio o ejercer facultades de fiscalización sobre una entidad cuya radicación ya había sido aceptada por el organismo bonaerense. También anuló la resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto una intervención en grado de veeduría durante 180 días.

El fallo cerró así una disputa que había enfrentado a la AFA con el organismo porteño y que había puesto bajo discusión quién debía controlar legalmente a la asociación. Para los tribunales, la respuesta quedó establecida: la AFA está radicada en la provincia de Buenos Aires y su fiscalización corresponde a ese distrito.

En el plano comercial internacional, sin embargo, la referencia a la calle Viamonte abre un interrogante sobre cómo se identifica la AFA según sea el ámbito en que debe actuar y cuáles son las consecuencias de esa diferencia. En el plano societario argentino, la Justicia determinó que la entidad está radicada en Pilar. En el plano comercial internacional, en la calle Viamonte.

Con la colaboración de Ricardo Brom.