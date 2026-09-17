Axel Kicillof viaja a Nueva York y coincide con la exposición de Milei en la ONU

LA PLATA.- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajará a Nueva York la semana que viene en coincidencia exacta con la visita del presidente Javier Milei a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Las dos agendas oficiales se solapan entre martes y miércoles próximos. Milei buscará reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para obtener aval público al reclamo de soberanía por las islas Malvinas; Kicillof se mostrará con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami, y disertará sobre el futuro de Argentina en el orden global, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia.

Milei, en tanto, disertará sobre valores democráticos, economía y libertad ante un think tank promovido por la fundación Federalismo y Libertad y el International Republican Institute (IRI), con el Citi Bank como anfitrión.

En plena batalla ideológica por el rumbo de la Argentina de cara a las elecciones de 2027, Kicillof buscará posicionar su discurso antónimo al de Milei en una universidad de prestigio internacional, dado que no tiene invitación ante las Naciones Unidas.

Milei, por su parte, intentará obtener una reunión bilateral con Trump, luego de que este mandatario señalara que evaluaba cambiar la postura histórica de apoyo de Washington a Reino Unido por Malvinas ante la falta de ayuda que recibió de ese país para el control del Estrecho de Ormuz.

Trump y Milei Alex Brandon - AP

El viaje de Milei se dará una semana después de que el gobierno nacional enviase al Congreso el proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”.

El martes, Milei buscará una reunión bilateral con Trump, durante las reuniones preparatorias de la 81 Asamblea de las Naciones Unidas. Esta foto no está confirmada. Sí está confirmado un discurso de Milei ante la ONU, el miércoles.

Ese día Kicillof también tendrá una foto simbólica con autoridades de Estados Unidos: el gobernador de Buenos Aires participará de un acto con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, referente del Partido Demócrata de Estados Unidos.

Kicillof coincidirá con Mamdani en un coloquio convocado bajo el título “Construyendo una economía para la mayoría”. También se espera la participación de otros mandatarios, como el presidente de España, Pedro Sánchez.

Axel Kicillof y Pedro Sánchez PBA

El alcalde de Nueva York brindará a Kicillof la oportunidad de proyectarse como antónimo de Milei en un ámbito progresista.

La agenda de Kicillof comenzará el martes con una reunión con fondos de inversión que poseen bonos de la provincia de Buenos Aires y otro encuentro con empresas que tienen inversiones o proyectos de inversión en el distrito bonaerense.

El viaje de Kicillof será en una línea comercial y los gastos correrán por cuenta de la provincia de Buenos Aires. “Es un viaje oficial”, se precisó ante la consulta de LA NACION. No se dieron detalles de las partidas destinadas a este fin.

El miércoles, tras reunirse con el alcalde de Nueva York, Kicillof disertará en la Universidad de Columbia sobre “las transformaciones económicas y políticas que están moldeando a la Argentina y a la región en medio de un orden global cambiante”.

De acuerdo al anuncio de esa universidad, Kicillof analizará “las perspectivas de desarrollo del país, las implicaciones del aumento de las tensiones geopolíticas y la fragmentación económica, así como la respuesta de los gobiernos y las fuerzas políticas de América Latina ante este nuevo escenario”.

En la provincia de Buenos Aires lo reemplazará interinamente la vicegobernadora Verónica Magario.