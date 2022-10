Bahillo confirmó que el Gobierno no subirá las retenciones al campo, pero la oposición no se confía

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, confirmó que el Gobierno “no tiene ninguna intención” de subir las alícuotas de las retenciones”, con lo que buscó disipar los temores de los legisladores de la oposición y de las entidades agropecuarias que habían advertido que uno de los artículos del proyecto de ley de presupuesto 2023 faculta al Gobierno a modificar las retenciones.

“No hay ninguna intención del Gobierno de subir las alícuotas de las retenciones. Esto es una definición política –enfatizó Bahillo en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados-. No me corresponde a mí definir si corresponde sacar el artículo o no (del proyecto de presupuesto); esa es una competencia de los legisladores. Pero la decisión política del Gobierno es no subir ninguna alícuota de retenciones al sector primario. Podría mantenerse el artículo con la condición de que la modificación (de las retenciones) fuera a la baja, a mi juicio sería redundante, pero esa es una definición de los presidentes de las comisiones.”

La oposición, en las voces de los diputados Ricardo Buryaile y Juan López, de Juntos por el Cambio, plantearon sus reparos al artículo 96 del proyecto de presupuesto por el cual el Gobierno pretende recuperar las facultades de fijar derechos de exportación hasta el 31 de diciembre de 2023. Esta posibilidad del Ejecutivo había sido otorgada por la ley de emergencia económica sancionada en 2019, pero cayó en diciembre de 2021 al no aprobarse la ley de presupuesto 2022. Ahora el Gobierno volvió a la carga con recuperar el ejercicio de estas facultades durante el año próximo.

La confirmación de Bahillo de que el Gobierno no tiene previsto aumentar las retenciones no tranquilizó demasiado a la oposición. “No define la cuestión fiscal del Gobierno; este artículo es un cheque en blanco que permitiría eventualmente instrumentar subas en las retenciones. Si el oficialismo pretende que avancemos en la aprobación del presupuesto, sería un buen gesto del Gobierno que elimine este artículo del texto antes de que lo rechacemos nosotros (la oposición) en el recinto ”, anticipó un encumbrado miembro opositor.

