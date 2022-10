Fuerte rechazo del campo a que el Gobierno recupere el manejo de las retenciones

Después de que la Fundación Barbechando alertara de que el Gobierno buscará retomar las facultades delegadas para manejar las retenciones con el Presupuesto 2023, las entidades ruralistas manifestaron su posición e indicaron que la idea que se impulsa a través del Congreso “no ha sido exitosa” y teman que signifique “la posibilidad de incrementar los derechos de exportación”.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, señaló que desde el 1° de enero de 2022 no existe marco legal que permita el cobro de derechos de exportación, por eso, recordó que desde la entidad presentaron un amparo en la Justicia Federal de Córdoba representando a todos los productores del país por el que esperan una respuesta favorable.

“Es el Congreso quien tiene que dar el debate para cualquier medida tributaria, y por eso rechazamos el presupuesto del año que viene que fija atribuciones al Poder Ejecutivo para reglamentar este impuesto de la misma manera que le pedimos a los legisladores que debatan el tema en cuestión. Es irresponsable andar delegando facultades de otro poder como si se sacaran la responsabilidad de encima”, apuntó.

La Fundación Barbechando, que sigue los temas de la agenda legislativa, advirtió que el Gobierno tiene ese objetivo con el artículo 96 del presupuesto: “Sustitúyese el noveno párrafo del artículo 52 de la Ley N° 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y sus modificaciones, por el siguiente: El Poder Ejecutivo Nacional podrá ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre de 2023″. La misma que permitió al gobierno fijarlos hasta el 31 de diciembre de 2021.

Por ese motivo, Pino añadió que “el Gobierno pretende coartar el crecimiento y el desarrollo productivo con políticas impositivas que imponen gravámenes que restringen la producción, el crecimiento y la generación de empleo”.

El vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker, expresó que la iniciativa oficial “es el reconocimiento implícito por parte del Gobierno de que lo que están cobrando en este momento en concepto de derechos de exportación” y que no tienen sustento legal. “Se están tomando una atribución que va en contra de la ley”, puntualizó.

Por otro lado, indicó el directivo que esto “vuelve a reafirmar la voluntad latente del Gobierno de tener la posibilidad de incrementar los derechos de exportación” a los niveles máximos que en algún momento les delegó el Congreso, y eso es lo que quieren recuperar (en soja ya están en el tope de 33% y en trigo y en maíz estaba la posibilidad en su momento de subir de 12 a 15%). “No veo la intención en este sentido por parte del Gobierno de dar marcha atrás a esa voluntad de permitir, después de lo que ocurrió con el dólar soja, un despegue de la economía agropecuaria que, en definitiva, generaría un despegue de la economía del país”, destacó.

En línea con sus palabras, Horacio Salaverri, presidente de Carbap, indicó en declaraciones radiales: “Entiendo que no debería delegar más; no ha sido exitosa esta idea de delegar” y siguió: “Hoy más que nunca la ciudadanía busca control legislativo; hoy no están dadas las condiciones y menos en un gobierno de estas características”.

En tanto, el economista Juan Manuel Garzon se manifestó a través de Twitter sobre el tema: “En setiembre, los derechos de exportación representaron el 20,4% de los ingresos tributarios totales del sector público nacional. Récord de últimas décadas para un solo mes. El campo poniendo como nunca. Den las gracias al menos”.

