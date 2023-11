escuchar

En el balotaje que definirá al futuro presidente, los más de 450 mil argentinos habilitados para votar en el extranjero empezaron a sufragar este domingo, por lo que asisten a las debidas representaciones diplomáticas dispuestas por Cancillería en países como Uruguay, España y Gran Bretaña. En tanto, por la diferencia horaria, los comicios ya cerraron en países como Australia, Nueva Zelanda y Japón.

Son cerca de medio millón de argentinos los que viven en el exterior y están habilitados para votar en las 302 mesas de las 137 representaciones diplomáticas del país en el mundo, informó Cancillería. El voto, no obstante, no es de carácter obligatorio para los ciudadanos argentinos habilitados fuera del país.

Incluso, las votaciones comenzaron previo al comienzo del sufragio en nuestro país por las diferencias horarias: en Wellington, la capital de Nueva Zelanda, y en Sídney, Australia.

Solo en España, donde en las elecciones generales se registraron largas colas y hubo reclamos de los votantes, más de 110 mil argentinos están habilitados para sufragar. Esta mañana, minutos después de haberse abierto las urnas, en Madrid -donde hay 34.000 personas habilitadas para votar- ya se veía alta afluencia en el Colegio Mayor Argentino.

#Argentina23RTVE | Más de 110.000 argentinos residentes en España están llamados a votar.



En Madrid, las urnas están instaladas en el Colegio Mayor Argentino.



💬 Daniel Luishttps://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/K4bpr4wLlg — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 19, 2023

En Londres, Reino Unido, los argentinos votan en el Consulado General de la ciudad británica. “Se recuerda que el voto no es obligatorio para los argentinos que tengan consignado en su DNI un domicilio en el exterior, por lo tanto, en caso de no poder concurrir al Consulado General para votar, no es necesario realizar la justificación por la no emisión del voto”, informaron.

🇦🇷 Estamos recibiendo a las argentinas y argentinos a votar por Presidente y Vicepresidente de la Nación hoy de 8 a 18hs en el Consulado General 🇦🇷 en Londres.

📍27 Kings Yard, Londres W1K 4DF

💻 Consulta nro de mesa en https://t.co/Ud6AZ6cqti

“Argentinos en el Exterior” pic.twitter.com/tsSxqTjRqJ — Argentina in UK (@ARGinUK) November 19, 2023

Boleta única

En el exterior, los argentinos deben votar con una boleta única donde hay que elegir a los candidatos marcando su casillero con una cruz. Se muestran columnas con las distintas categorías, mientras que los candidatos de los distintos partidos están puestos en filas, pero en distinto orden.

Noticia en desarrollo

LA NACION