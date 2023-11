escuchar

El cisma que generó dentro de Juntos por el Cambio el acuerdo entre Mauricio Macri y Javier Milei sigue teniendo réplicas puertas afuera. El principio de entendimiento entre el expresidente y el líder libertario derivó rápidamente en un auxilio en la fiscalización por parte del ala dura de Juntos para con La Libertad Avanza, con flaquezas en este frente. Pero la fusión entre los equipos de ambos espacios generó más de un cortocircuito.

El último se dio en Pilar. Juan Martin Tito, excandidato de la LLA en el distrito, emitió a mitad de semana un comunicado en el que afirmaba que, por una decisión del partido a nivel nacional, su espacio quedaba al margen de la fiscalización. “Nos vemos en la obligación de informarles que a partir de hoy que la fiscalización pasará a estar a cargo de La Libertad Avanza nacional. Esta decisión, tomada en conjunto con el partido, se debe a diferencias con referentes de otros espacios políticos en Pilar, que a último momento se sumaron a la fiscalización”.

“ Nosotros tenemos diferencias con gente de PRO ”, le dijo Tito a LA NACION. “Con algunos -no con todos- que han liberado escuelas en 2021 y 2023, y están denunciados entre ellos mismos por haberse robado la plata de los fiscales y liberado las escuelas”, completó. En el texto, el excandidato a intendente aclaraba que seguiría militando por el espacio y que su intención fue siempre la de realizar una fiscalización “transparente, voluntaria y eficiente”. Además, resaltaba: “No queremos ser responsables de ninguna irregularidad en el proceso de fiscalización”.

“No tiene sentido si yo tengo que compartir con gente que hizo las cosas mal, yo no quiero ser partícipe de ningún hecho de corrupción”, dijo en diálogo con este medio. Sin embargo, el excandidato de Pilar del espacio libertario no se apartó del esquema de fiscalización por motus proprio. “Teníamos todo organizado, pero yo acato órdenes. De hecho estamos mandando los fiscales a otros municipios”, aseguró.

“ Tito nunca fue parte ”, le dijo a este medio, Andrés Genna, alineado con el intendente de Capitán Sarmiento de JxC, Javier Iguacel, y al tanto de los tejes en la integración de los equipos entre ambas fuerzas en la primera sección de la provincia. A principios de mes, antes de que se efectuara su baja en el armado, Tito, que se impuso en la interna libertaria del distrito y estuvo a cargo de la fiscalización en las elecciones previas, se había mostrado molesto con la inclusión de los nombres “amarillos” en el esquema de control.

“Como nosotros nos diferenciamos de Juntos en Pilar, queremos conocer fiscal por fiscal, saber quién es el que fiscaliza, saber de dónde viene”, sostuvo en su cuenta de X y agregó “no queremos infiltrados de un gobierno o de otro partido”.

“Al principio me habían dicho que me encargara, pero después se cambió y se la dieron a gente del PRO con la que yo no estaba de acuerdo y a algunos de LLA que no juegan limpio”. concluyó Tito.

