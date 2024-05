La cuenta que muestras las tendencias en X reveló que recibió un mensaje de Alberto Fernández

Escuchar

Tendencias en Argentina, una cuenta de X con más de 280 mil seguidores y que ofrece contexto sobre videos o imágenes que se viralizan en la plataforma, reveló haber recibido una mensaje del expresidente Alberto Fernández con “correcciones” a un publicación hecha por ellos mismos sobre la frase que pronunció el exmandatario en una reciente entrevista respecto de las “mayores libertades” que goza Países Bajos. Las palabras del abogado resultaron en una catarata de memes.

Durante su paso por la señal Gelatina, y mientras daba ejemplos de cómo los movimientos de extrema derecha se expandieron en el mundo luego de la pandemia, Fernández dijo: “En España aparece Vox y en Italia lo echaron a [Mario] Draghi para hacer subir a alguien que se calificaba de fascista, que es Giorgia Meloni”.

Al momento de hablar sobre Países Bajos, fue un poco más específico: “Es una de las naciones con mayores libertades. La prostitución se ejerce en las vidrieras, vos podes ir y negociar con prostitutas, querés comprar drogas te las venden, queres comprar hongos, te los venden. Ahí hoy ganó la extrema derecha”.

Tras su aparición en el canal de streaming, usuarios en la red social propiedad de Elon Musk sacaron de contexto las declaraciones del exjefe de Estado. Entre ellos, Tendencias en Argentina, que escribió en su perfil: “Alberto Fernández reapareció y elogió a Ámsterdam: ‘Vas y podés negociar con las prostitutas en la vidriera, podés comprar drogas, hongos alucinógenos’”. Horas después, según aduce esta cuenta, Fernández lo contactó por mensaje privado.

“Para que corrijas. Lo que dije es que en los Países Bajos, donde la libertad es muy grande, ganó la extrema derecha. No estaba promoviendo ni la prostitución ni la venta de drogas”, dice el texto que el expresidente envió a este usuario a más de tres horas de transmitirse la entrevista. “Alberto nos escribió por privado para aclarar: ‘No estaba promoviendo ni la prostitución ni la venta de drogas’”, replicó en un posteo Tendencias en Argentina y compartió una captura del chat.

Un balance de su gestión, la fiesta de Olivos y Milei como el “problema”

Durante su charla con Pedro Rosemblat, el exreferente del Partido Justicialista (PJ) también se prestó a hablar sobre su situación actual e hizo un balance sobre su paso por el Sillón de Rivadavia. “Estoy bien. Yo estoy acá. Han hecho correr la historia de que vivo en España. Estuve en España a comienzos de año y me vine. Tengo cosas de trabajo allá, un contrato con la Universidad de La Rioja. Periódicamente tengo que viajar. Pero tengo mi casa acá”, aclaró en principio.

Luego, respecto de sus cuatros años como líder del Ejecutivo, remarcó: “Hay que poner contexto. Nosotros recibimos un país virtualmente en default, nos agarró una pandemia. Cuando creíamos estar saliendo de allí, nos agarró la guerra entre Rusia y Ucrania, que trastocó los precios de los alimentos y la energía. Y cuando creíamos también estar saliendo del conflicto, tuvimos la peor sequía en los últimos 100 años. Y fijate vos que, a pesar de todo, creció el salario real y creamos empleo”.

“Algo que se le podría sumar son algunos logros en materia social como pudo ser terminar con el hecho de que los trabajadores paguen Impuesto a las Ganancias, haber logrado la ley del aborto, haber avanzado en la igualdad de género con el cupo trans, haber logrado el documento no binaria”, celebró.

El expresidente de Argentina, Alberto Fernández Susan Walsh - AP

“Pero a pesar de todo eso que hicimos nosotros, parte de nuestra fuerza decía que todo era un desastre”, denunció más adelante, y reivindicó: “Todo no era un desastre. Se generó un clima donde todos se avergonzaban de lo que habíamos hecho. Y yo me preguntaba de qué sentimos vergüenza. ¿Cometimos errores? Claro que cometimos errores. ¿Hay cosas que no deberíamos haber hecho? Claro. ¿Hay cosas que no deberían haber pasado? Claro. Pero esas cosas no opacan esto”.

En esa línea, el exmandatario se refirió a la fiesta en Olivos -la celebración del cumpleaños de la exprimera dama Fabiola Yáñez mientras perduraba la cuarentena por el coronavirus- y explicó las circunstancias en las que se produjo el festejo: “Claro que no debió haber existido. Claro que fue un error. Claro que me arrepiento. Ahora, también es cierto que no lo percibí en el momento. Ese día en Olivos entraron más de 100 personas. Todo funcionaba ahí. Yo no percibí el riesgo”.

Fabiola Yánez celebró su cumpleaños en Olivos en plena cuarentena estricta y se desató un escándalo (Foto: Archivo)

“Ahora, ¿qué hice yo como presidente? Fui, me presenté, soporté todas las discusiones entre los jueces para ver quién era el competente y, una vez seleccionaron al juez, vino y me dijo ‘usted tiene que reparar el daño que manda el Código Penal’. Y como un ciudadano normal lo reparé. No apelé nada, no cuestioné nada y me sometí a la Justicia. ¿Cuántos presidentes en la Argentina hicieron esto? Esto tampoco se valoró- Es algo normal que tendrían que hacer todos”, destacó.

Por último, respecto de cuál es el debate que se tienen que dar los argentinos en el contexto político, económico y social actual, el expresidente opinó: “El problema que tiene la Argentina hoy no es Cristina [Kirchner] . ¿Para qué discutir lo que dijo o dejó de decir? El problema no soy yo. ¿Qué sentido tiene ver quién de los dos tiene razón? Hay que discutir lo que pasa con la Argentina hoy. Nadie puede estar de acuerdo con Milei, con esto. Ni ella y yo, por más distanciados que podamos estar, propusimos cosas como las que propuso Milei. Hoy el problema no somos nosotros. El problema es Milei”.

