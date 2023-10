escuchar

Las primeras encuestas post elecciones generales y los números reservados que manejan en los campamentos de Unión por la Patria y La Libertad Avanza coinciden en proyectar que Sergio Massa parte con ventaja sobre Javier Milei de cara al balotaje presidencial. Sin embargo, los especialistas sostienen que el país afrontará una “nueva elección” que será “competitiva” y advierten que aún no está medido el impacto del realineamiento en la oposición, por lo que consideran “inestable” al escenario que se cristalizará dentro de solo tres semanas.

De hecho, según pudo saber LA NACION, el “abrazo” a Milei por parte de Mauricio Macri y Patricia Bullrich tuvo interpretaciones contrarias en el oficialismo y en Juntos por el Cambio. En el búnker de UP afirman que puso en crisis a los propios votantes libertarios -que pusieron a su candidato en el balotaje con casi el 30% de los votos- y que golpeó a los “radicales y moderados” de la coalición opositora. Pero desde Pro aseguran que al menos el 70% de quienes apoyaron a Bullrich en la primera vuelta votará finalmente por Milei en la segunda .

Un informe de Poliarquía Consultores, que circuló tanto en ámbitos oficialistas como opositores, sostuvo que “si ninguno de los candidatos comete errores significativos, nos encaminamos a un balotaje parejo” , ya que las encuestas de la firma muestran “una proporción mayor de votantes de Bullrich que optan por Milei antes que por Massa”. De todos modos, el paper también señaló que los sondeos “muestran un resultado marginalmente favorable” al candidato oficialista, con una diferencia de solo dos puntos porcentuales (41% a 39%).

De los tres sondeos que se dieron a conocer en los últimos días, dos ubicaron a Massa en primer lugar, mientras que un tercero puso en esa colocación a Milei. En el caso de Proyección, que dirige Manuel Zunino, el candidato oficialista trepa al 44,6% de las preferencias, mientras que el postulante opositor queda en 34,2%. Para este sondeo, realizado en forma online sobre 1459 casos y un margen de error de 2,63%, el interrogante que surge ahora es “el 60% del voto a Bullrich que está indeciso, votaría en blanco o no iría” .

La encuesta de Proyección

“Massa arranca como favorito por su victoria en la primera vuelta y porque esta semana ha sido desastrosa para Milei” , dijo Shila Vilker, directora de la consultora Trespuntozero. “Tiene más ganabilidad, es decir, que la gente percibe que puede ganar la elección”, sumó la analista respecto del candidato del peronismo. En cambio, advirtió que a Milei le falta “presidenciabilidad” porque leyó su discurso la noche del 22 de octubre y se mostró muy nervioso durante una entrevista televisiva en la semana. “Igualmente va a ser una elección finita” , aventuró.

¿Cómo se puede medir que el balotaje será parejo y ninguno de los candidatos obtendrá una victoria arrolladora? Porque ambos tienen una imagen negativa elevada. Esto es, tanto Massa como Milei tienen un techo de crecimiento marcado por una amplia porción de la sociedad que no los votaría. En el equipo de campaña de UP, elogiado por estos días por su profesionalismo, confirman a su manera que la segunda vuelta no será un paseo. “Tenemos una ventaja de casi cinco puntos en el último corte” , deslizó un dirigente con llegada directa a Massa.

“Mandato implícito”

A su vez, Gustavo Córdoba sostuvo que el 22 de octubre hubo “un mandato implícito de la sociedad, que dejó tercera a la candidata que basó su campaña en un discurso antikirchnerista” y advirtió que “si Milei quiere imitar el viaje de Bullrich, va a llegar al mismo destino” . El referente de la consultora Zuban Córdoba afirmó, en la misma línea, que el eje de la grieta K y anti K “ya no moviliza a la sociedad”. Cristian Buttié, de la consultora CB, aportó otro elemento estadístico: “El 27,5% de los votantes de Bullrich votarán en blanco o no irán a votar y el 11,8% está indeciso”, precisó.

La encuesta de CB

La encuesta nacional de CB es hasta el momento la única que vio ganador, por una estrecha diferencia, a Milei sobre Massa . El sondeo, realizado sobre 1715 casos en forma online, otorgó al candidato libertario -proyectando sus votos afirmativos, luego de descartar los blancos, nulos e impugnados- el 50,7% de las preferencias, contra 49,3% del postulante oficialista. En las conclusiones del trabajo se destacó que Milei ganaría el balotaje en el centro del país, el Norte y Cuyo, mientras que Massa lo haría en la Provincia, la ciudad de Buenos Aires y la Patagonia.

Pero el eje del debate político pasa ahora por el realineamiento que experimentan los espacios opositores tras la victoria de Massa y el segundo puesto de Milei. El hecho de que JxC haya quedado en la tercera colocación, afuera del balotaje y con Bullrich hundida en el 23% de los sufragios, lleva a los analistas a preguntarse cómo reaccionarán los votantes de una coalición que, por otra parte, entró en un proceso de disolución de cara al recambio presidencial del 10 de diciembre. “Muchos de ellos, que están indecisos, van a definir la última semana” , dijo Vilker.

Milei y Bullrich en el programa A Dos Voces LA NACION/Enrique Garcia Medina

De acuerdo a fuentes partidarias, entre los cálculos que hizo Macri para promover el apoyo a Milei -al que sumó a Bullrich y a un sector de Pro, pero no a la UCR ni a la Coalición Cívica- figuró una encuesta a boca de urna que se hizo el domingo 22 entre los electores de Bullrich y que dio que el 70% estaba dispuesto a votar por Milei en el balotaje. “Solo el 11% lo haría por Massa” , agregó la fuente consultada. Los consultores privados tienen datos similares, pero en UP afirmaron que su candidato ya se vio beneficiado por una migración previa en la primera vuelta.

“Massa sumó 3,2 millones de votos de tres fuentes: el aumento de la participación, más de la mitad de los votos en blanco de las primarias y la mayoría de los votos de los partidos que no superaron las PASO”, explicó un especialista del oficialismo. Contra lo que reflejan los sondeos independientes, en UP afirmaron que hay solo un 7% de indecisos y que se repartirán en forma proporcional entre Massa y Milei. “Como ganamos bien las generales y sacamos una buena brecha, esta elección no será complicada para nosotros, pero sí competitiva” , abundaron.

Massa, con los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones

“En la segunda vuelta no valen los votos en blanco, nulos o impugnados”, recordaron en el oficialismo. La torta en la que se reparte la representación es más chica. Por eso, la línea de largada de esta carrera de tres semanas encuentra a Massa en posición de favorito y a Milei corriendo de atrás . Pero todavía está por verse el impacto de su alianza con Macri. Por eso los especialistas coinciden en calificar de “inestable” el nuevo escenario electoral: el libertario podría tanto emparejar la compulsa, como facilitar -sin quererlo- un nuevo envión de Massa.