Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

No hay pan? Entonces que haya MUCHO circo!



El presidente que no quería ser presidente, sólo quería ser poderoso.

No quería destruir “la casta”, solo pertenecer a ella.

Ese Estado que no le dio lugar, que lo marginó.



Un señor con el corazón lleno de agujeros y el cerebro…