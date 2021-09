“Basta del canal Volver”: lo que se dijeron Cristina Kirchner y Alberto Fernández, según Jorge Asís

El periodista y analista político Jorge Asís compartió anoche su mirada sobre las políticas del Gobierno después del resultado de las PASO y en medio de la campaña electoral y sostuvo que Alberto Fernández y Cristina Kirchner se plantearon: “Basta del canal Volver”.

El periodista, en diálogo con Luis Novaresio por A24, reveló que, según sus fuentes, el Gobierno tomó la decisión de “ir para adelante y decir basta a todo lo que se hizo”. En esta línea, sostuvo que “hoy una una peronización y una territorialización de la política” del Frente de Todos, que se da a partir de los cambios en el gabinete de Alberto Fernández.

“Tienen un esquema de campaña, se va a territorializar, se va a provincializar y hay un intento en donde todo parece ser electoral. Pero cuando te ponés a resolver problemas no es solamente con el pensamiento puesto en el plazo fijo de noviembre”, precisó Asís. Y agregó: “En el peronismo no existe el liderazgo conceptual. Si no tenés territorio, no existís”.

La derrota de las PASO, según el analista, provocó una estrategia que ya se había visto en otros gobiernos. “El kirchnerismo cuando avanza en sus momentos de euforia casi que oculta al peronismo (...), pero este aparece en momentos de retroceso”, observó. Y recordó: “No es la primera vez que pasa. Pasó en 2013 cuando se cambió el jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina por el entonces gobernador Jorge Capitanich”.

En otro momento, se refirió a la figura del Presidente y explicó el motivo por el que adoptó un perfil más reservado. “En los últimos días se produjo un desplazamiento de Alberto Fernández por la realidad política”.

Para Asís, el Gobierno tiene actualmente un tema “central” para resolver, que depende de Juan Zabaleta, el ministro de Desarrollo Social. “Tienen que resolver un solo gran tema, si se atreven: tema piquetes, que se pueda volver a circular por Buenos Aires”, dijo.