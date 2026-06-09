Sin avances en la reforma electoral, Patricia Bullrich acuerda una nueva hoja de ruta para los proyectos del Gobierno

En un nuevo gesto de concordia y convivencia con la oposición dialoguista, la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (Capital), acordó un nuevo cronograma de tratamiento para los proyectos del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, las noticias no son del todo buenas para la Casa Rosada, que deberá esperar para ver avances en los proyectos más deseados por la administración de Javier Milei. Tanto la reforma política como el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada seguirán demorados.

De hecho, la senadora libertaria debió ceder en sus intenciones de sesionar este miércoles con el proyecto de propiedad privada luego de reunirse por casi dos horas con los jefes de bloque de la UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), y de Pro, Martín Goerling (Misiones), el peronista Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes) y los provinciales Carlos Arce (Frente Renovador de Misiones) y Flavia Royón (Salta), entre otros.

Bullrich pretendía llegar a un acuerdo rápido para consensuar un texto que reuniera la mayoría necesaria para ser aprobado y girado a Diputados, pero se topó con la negativa de varios legisladores a bajar al recinto esta semana.

La sesión quedó para la semana próxima con un temario que, por ahora, incluye el polémico proyecto elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, al que se sumarían los pliegos judiciales que obtuvieron dictamen tras la audiencia pública de este martes a la mañana.

Hay optimismo en que la retoques que se le harán al dictamen de comisión terminarán cristalizando en una amplia aprobación del proyecto de propiedad privada. “El texto está acordado, sólo se está buscando que abarque a la mayor cantidad de bloques”, precisó uno de los asistentes al encuentro.

Tampoco hubo avances en cuanto a la reforma electoral, que sigue sin fecha de inicio para su tratamiento.

Como anticipó este diario, la iniciativa más deseada por la jefa del partido de Gobierno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sigue sin reunir la mayoría de 37 votos afirmativos que se requieren para eliminar las elecciones primarias.

La erradicación de las PASO del calendario electoral es al principal objetivo que persigue el Gobierno, pero amplios sectores de la oposición no están dispuestos a eliminarlas de cara a una elección presidencial, ya que será una herramienta clave para ordenar frentes electorales heterogéneos.

En la reunión con los otros jefes de bloque, Bullrich volvió a la carga y reiteró los argumentos del Gobierno, en cuanto a que las PASO son un gasto innecesario de fondos públicos y que, para colmo de males, termina convirtiendo en una competencia de tres vueltas a las elecciones presidenciales.

No hubo caso. Al menos por ahora, la resistencia sigue siendo mayor a los cantos de sirena o contraprestaciones que podría ofrecer el Poder Ejecutivo a las provincias a cambio de apoyar la eliminación de las primarias. Tampoco hay clima para la suspensión de las PASO, como ocurrió el año pasado.

En cuanto al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, las diferencias siguen girando en torno a la habilitación para comprar tierras a extranjeros.

El Gobierno pretende relajar las restricciones vigentes y permitir las operaciones y sólo limitar la compra de terrenos por parte de naciones extranjeras en zonas de frontera, las que quedarán supeditadas a una autorización que podrán dar las provincias, pero con el conforme de la Nación.

Sin embargo, en sectores de la UCR y de Pro hay quienes pretenden mantener la prohibición en zonas de frontera. Además, también quieren que el texto quede más claro en su redacción y defina situaciones híbridas, como el de las empresas Chinas, que son todas propiedad del gobierno de Beijing. ¿En ese caso, cómo se las toma?, es la pregunta que se hacen en algunos bloques dialoguistas.

Nueva agenda

Por lo pronto, en el encuentro de esta tarde oficialismo y oposición dialoguista acordaron iniciar la semana próxima el tratamiento de los proyectos de etiquetado frontal de los alimentos y el que introduce modificaciones en la ley de sociedades.

Según confiaron voceros del encuentro, ambos temas comenzarán a tratarse en comisiones con la presencia de invitados a exponer sus puntos de vista sobre las iniciativas. Por el momento no se habla de la posiblidad dedictaminar.

Por ulitmo, tras la reunión creció el optimismo ante la posiblidad de que se alcance un texto con amplio consenso -hasta el kirchnerismo podría apoyar, aunque con disidencias-, en torno a los cambios propuestos a la ley de Salud Mental.