Batakis transmitió su preocupación por un escenario económico “muy complejo” ante el Gabinete e intendentes

La ministra de Economía, Silvina Batakis, se reunió este miércoles por la tarde con intendentes del conurbano bonaerense, tras dos días de reuniones con ocho gobernadores. A diferencia de los encuentros de este lunes y martes, no estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur. Según pudo reconstruir LA NACION, el mensaje que transmitió a los jefes comunales de la primera y la tercera sección electoral bonaerense (la comitiva estaba integrada por algunos que están en funciones, y otros que tienen licencia y ocupan otros cargos) fue que la situación macroeconómica es muy compleja y es necesario cuidar la actividad económica. No obstante, les garantizó que no habrá modificaciones en los fondos de coparticipación.

Batakis se reunió con los intendentes después de participar, esta mañana, de su primera reunión de Gabinete. Sus pares la recibieron con un aplauso. Ubicada junto a Manzur, advirtió allí que vienen dos meses de un escenario “muy complejo”. La información no fue confirmada oficialmente por la Casa Rosada, pero sí por asistentes al encuentro. Un escenario similar es el que les transmitió a los intendentes del conurbano. Desde la cartera dejaron saber que la Ministra destacó “la importancia del diálogo” con los intendentes “para encontrar soluciones ante eventuales problemáticas en los municipios”. Tras lo que agregaron que el encuentro “marca una continuidad” respecto a la reunión previa de Batakis con el gobernador Axel Kicillof, “en el contexto de adhesión a las medidas anunciadas” y que los intendentes “apoyaron las medidas económicas anunciadas por la ministra”.

Desde las 15, y durante aproximadamente una hora, Batakis habló con los jefes comunales Federico de Achával (Pilar); Alberto Descalzo (Ituzaingó); Fernando Moreira (San Martín); Andrés Watson (Florencio Varela); Fernando Espinoza (La Matanza); Marisa Fassi (Cañuelas); Nicolás Mantegazza (San Vicente), y Gastón Granados (intendente interino de Ezeiza), y los intendentes de licencia Martín Insaurralde (de Lomas de Zamora, actual jefe de Gabinete bonaerense); Leonardo Nardini (de Malvinas Argentinas, hoy ministro de Infraestructura provincial), y Mariano Cascallares (de Almirante Brown, que es diputado provincial). A la delegación se sumó el diputado por Entre Ríos Marcelo Casareto. Todos son representantes del Frente de Todos.

“Nos contó que hay que cuidar el orden macroeconómico y la actividad económica. Si bien no se tocará la coparticipación, la situación de la Argentina no es fácil. Está garantizado el funcionamiento de las estructuras, pero hay que cuidar la macro y ver cómo se capea lo que ella heredó de [Martín] Guzmán. La coparticipación no se toca, eso es una tranquilidad” , resumió a LA NACION uno de los presentes en la reunión.

Los intendentes se retiraron del encuentro con la certeza sobre la coparticipación. “Aseguró que no está en riesgo, despejó dudas”, fue uno de los comentarios que pudo recoger este diario tras la reunión. “ Objetivizó los problemas en términos de que hay una situación mundial compleja, pero no se escudó en ella. Y mencionó las herramientas para cuidar la macro, que son las que siempre se dicen, como cuidar los dólares ”, añadió una fuente al tanto de lo charlado en el Palacio de Hacienda, que caracterizó como “optimista” el clima con el que se fueron del encuentro los mandatarios locales.

Los jefes comunales le señalaron a Batakis “su preocupación por el aumento de precios de los productos de la canasta básica y la necesidad de garantizar la provisión en góndolas”, según pudo saber este diario. La comitiva que se entrevistó con la ministra le hizo llegar el respaldo de la tropa bonaerense a su gestión. Muchos de los intendentes presentes conocen a Batakis por el paso de la funcionaria por el Ministerio de Economía provincial durante la gestión de Daniel Scioli. Por el Ministerio de Economía, acompañaron a Batakis el secretario de Hacienda, Martín Di Bella, y el secretario de Comercio Interior, Martín Pollera.