Estados Unidos y la Argentina sellaron un acuerdo para facilitar el acceso a drones militares

En un nuevo paso destinado a afianzar el acercamiento en materia militar, Estados Unidos y la Argentina firmaron una carta de intención que facilitará el acceso de las Fuerzas Armadas a una plataforma de nuevas tecnologías y sistemas aéreos no tripulados. Se trata de la posibilidad de incorporar drones y equipos antidrones que se han convertido en herramientas decisivas en los escenarios de conflictos internacionales.

Con esa finalidad, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, estamparon sus firmas en dos cartas de intención orientadas a “ampliar la cooperación logística y tecnológica entre ambos países”.

Este paso se suma a los visibles gestos de acercamiento, que tuvieron su máxima expresión el 30 de abril último, cuando el presidente Javier Milei visitó el portaaviones nuclear estadounidense USS Nimitz, en aguas del Atlántico Sur, cuando la embarcación participaba de un ejercicio militar combinado entre las Fuerzas Armadas de ambos países.

Además, hace dos semanas, el Comando Sur de Estados Unidos anunció un acuerdo con la Argentina para contribuir al patrullaje de la pesca ilegal en el Atlántico Sur, a partir de un programa por “equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas”, que se llevará adelante en un período de cinco años.

El vehículo terrestre no tripulado PM EA 1 permite transportar y desplegar drones de ataque tipo cuadricóptero. Fue presentado en la reciente Expo Ejército 2026 Ejército

En la reciente Expo Ejército 2026, realizada durante cuatro días en la Plaza de Armas del edificio Libertador, la fuerza presentó una versión actualizada del vehículo terrestre no tripulado PM EA 1, que incorpora la posibilidad de transportar y desplegar drones de ataque tipo cuadricóptero, según se informó. El emprendimiento fue desarrollado por la empresa tecnológica argentina Exo SA y la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército.

Los documentos firmados ahora por el ministro Presti y el embajador Lamelas se rubricaron en momentos en que tropas de las Fuerzas Armadas de ambos países participan de la segunda fase del ejercicio combinado conjunto Daga Atlántica, iniciado en abril pasado para el entrenamiento de efectivos de tareas de operaciones especiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El uso de drones por parte de las Fuerzas Armadas es uno de los campos de mayor crecimiento e innovación dentro del ámbito militar contemporáneo, coincidieron Presti y Lamelas al suscribir la declaración.

La declaración conjunta prevé la incorporación de la Argentina en los Mercados Digitales de Sistemas Aéreos No Tripulados (UAS) y de Sistemas de Contramedidas contra Sistemas Aéreos No Tripulados (C-UAS), lo que permitirá conformar “una plataforma centralizada en la que los países participantes accederán de manera ágil a estas tecnologías previamente evaluadas y certificadas por el ámbito militar de la Defensa”, se informó.

La firma de las cartas de intención entre el ministro Presti y el embajador Lamelas Ministerio de Defensa

Drones en operaciones

Ante una consulta de LA NACION, fuentes del Ejército informaron que hace más de diez años que las unidades de Caballería e Infantería emplean drones en sus operaciones. “A medida que pasan los años, se va aumentando en cantidad y calidad. Cumplen roles de observación, seguridad y reconocimiento, entre otras misiones”, confiaron. Con esa finalidad se dictan cursos descentralizados de manejo y operación de drones y hay instancias experimentales en la organización de los sistemas aéreos no tripulados.

En abril último, el Ejército realizó pruebas de sus drones de ataque en el ejercicio Kekén, en la Patagonia, en un adiestramiento que contó con la participación de vehículos de combate blindados a rueda Stryker, tanques TAM, tropas aerotransportadas, de operaciones especiales, artillería, ingenieros y personal y medios de apoyo.

El Ministerio de Defensa informó que los acuerdos suscriptos por Presti y Lamelas apuntan al desarrollo de dos áreas de creciente importancia estratégica: el fortalecimiento del apoyo logístico entre ambos países para el suministro recíproco de combustible en operaciones militares, y la incorporación de la Argentina a un mercado Digital Internacional, para “facilitar la adquisición de tecnología y sistemas aéreos no tripulados, así como también de los sistemas defensivos y de contramedidas frente a estos avances”.

La primera carta de intención establece la voluntad de avanzar en la celebración del acuerdo de aplicación específica, destinado a regular el suministro recíproco de combustible en el marco del Acuerdo de Adquisición y Prestación de Servicios (ACSA), que se encuentra vigente desde 2009. Se expresa allí el “interés compartido para ampliar las capacidades de apoyo logístico bilateral”, facilitando el intercambio de combustible cuando las circunstancias operativas lo requieran.

Respecto a la segunda carta de intención y la decisión de avanzar en el uso de drones militares como “uno de los campos de mayor crecimiento e innovación dentro del ámbito militar contemporáneo”, se indica que el desarrollo de los sistemas aéreos no tripulados y de contramedidas contra drones permitirá acceder de manera ágil a tecnologías evaluadas y certificadas.