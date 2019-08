Beatriz Sarlo: "Las capas medias abandonaron a Mauricio Macri"

Entrevista a Beatriz Sarlo con Luis Novaresio - Fuente: A24 44:57

Para la ensayista Beatriz Sarlo la derrota de Mauricio Macri en las urnas tiene una razón clara: "Hizo todo mal". Tal como explicó, la ventaja de Alberto Fernandez respondió también al hecho de que "las capas medias abandonaron a Macri" porque ese fue un sector muy "castigado" y "perjudicado", si bien el Presidente les había prometido "realizar los sueños y que fueran felices".

Sarlo criticó el discurso "de la revolución de la alegría" del líder de Juntos por el Cambio. "Era una tontería, espero que no siga con lo de la felicidad", dijo. Y agregó que hay una "ausencia de ideas" y una "inconsistencia" en la política del Presidente. "¿Cuál es el sueño? ¿Que puedan salir al shopping el sábado a la tarde? Macri es banal", disparó.

Según dijo, el momento político actual está marcado por la incertidumbre dado que, "todas las cosas que uno esperaba que haga un presidente, Macri no las hizo". En esta línea, remarcó que el actual mandatario se abstuvo de felicitar a Alberto Fernández y que no se abrió al diálogo con sus adversarios, lo cual es reflejo del hecho de que es una persona "cerrada y sectaria". Y la pensadora pronosticó: "Anuncio que va a persistir en aquello que lo hizo perder".

Sumado a esto, criticó cómo se lo trató a Alberto Fernández de parte del macrismo y del periodismo. "Nunca ví un candidato tan impugnado por su pasado", cuestionó al hablar del "ensañamiento" y los "ataques" que recibió el candidato del Frente de Todos al principio de la campaña. Según enfatizó, nunca vio que se castigara tanto a alguien.

Sarlo destacó el hecho de que Fernández se fuera del gobierno kirchnerista "callado, como hace un buen político y no como un bocón", y señaló que "desde hace meses dice que Cristina cambió en algunos aspectos". "Yo no tengo ninguna posibilidad de decir que Cristina no puede cambiar nada", aclaró. Entonces, analizó el discurso de Máximo Kirchner, y lo definió como "políticamente correcto". "No tengo por qué decir que es un discurso cínico", agregó.

La escritora proyectó que la transición no será complicada. Y vaticinó: "Parece muy difícil que Alberto no sea presidente".