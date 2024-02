escuchar

La semana pasada, el presidente Javier Milei publicó una amenazante foto de él personificado como Terminator que decía “casta a la vista, baby” e incluía: “Belliboni, detectado”. Tras ello, el líder del Polo Obrero Eduardo Belliboni intimó al mandatario con una carta documento para que se retracte. Al no recibir respuesta, el jueves a las 10 el dirigente social lo denunciará por incitación a la violencia, intimidación pública y amenazas en los Tribunales de Comodoro Py. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias” , aseguró Belliboni en diálogo con LA NACION.

La denuncia, a la que tuvo acceso LA NACION, será presentada mañana por el dirigente junto a organizaciones de Derechos Humanos, partidos políticos de izquierda y su abogada Liliana Alejandra Alaniz y ya fue sorteada al el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°8.

Tal como publicó este medio, ya en la semana el líder del Polo Obrero había contado que tenía pensada una presentación judicial contra el Presidente por amenazas de muerte, incitación a la violencia y daño moral, entre otros cargos. En tanto, el sábado intimó al mandatario con una carta documento para que ratifique o rectifique los dichos sobre él.

Belliboni denuncia que se lo menciona a él directamente y que el Presidente sería el autor intelectual en el caso de que se cometa una agresión en su contra.

En tanto, el documento explica: “[La imagen] constituye lisa y llanamente en una amenaza de muerte a quienes considere opositores a su régimen. En el caso de mi persona, además, me menciona directamente. La analogía escogida por el Primer Mandatario debe leerse como una amenaza, pero además como la incitación a la violencia sobre determinados dirigentes, actores políticos, legisladores, gobernadores y mi persona en particular así también como intimidación púbica”.

En ese sentido, agrega: “Se traduce como un medio más del reforzamiento ilegal de la política represiva del Estado contra quienes se oponen a la política desplegada por el Jefe de Estado y salen a luchar y reclamar por sus derechos. Estas publicaciones son un llamado a redoblar el ataque contra los trabajadores, sus dirigentes y organizaciones”.

“Esta amenaza e incitación a la violencia es muy grave viniendo de parte del titular del Poder Ejecutivo Nacional ya que es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, dispone de las fuerzas de seguridad del Estado (quienes además tienen un protocolo antimanifestaciones que es un blanqueo al gatillo fácil). Es decir, que cuenta con las fuerzas represivas del Estado que podrá comprenderlo como una venia a asesinar militantes. Pero además, este mensaje funciona como una instigación para que lo realice cualquier otra persona que comulga con la política y gestión de Milei. No es menor esta aseveración porque tanto Milei como miembros de su gabinete e incluso aliados en el Congreso, desde su campaña política y en la actualidad, se abocaron a la construcción de un enemigo, método empleado en regímenes genocidas”, sostiene la futura presentación.

Belliboni, en diálogo con LA NACION, sostuvo que Milei “debe ser procesado”, sobre todo “en un país donde se han matado a militantes”, porque “no puede ser que un Presidente incite a la violencia de esa manera”. Tras ello, lanzó: “ Es el autor intelectual de un posible crimen contra mi persona”.

Además, explicó que con la carta documento le dio la oportunidad al mandatario para retractarse y así no denunciarlo, pero no recibió respuesta y tanto él como sus abogados lo interpretan como una ratificación. “Yo al sentirme aludido y agredido, él debería haberse retractado, pero al no hacerlo, lo ratificó”, enunció el líder piquetero.

El artículo 211 del Código Penal, una de las líneas a la que Milei se lo acusa de violar, prevé de dos a seis años de prisión efectiva por intimidación pública e incitación a la violencia colectiva.

“Queremos que se investigue y quede asentado que hay una incitación a la violencia en un país donde han habido atentados a militantes, a una vicepresidenta, por parte de grupos ligados a La Libertad Avanza”, agregó Belliboni, en referencia a una supuesta conexión entre el grupo Revolución Federal y los agresores que atentaron contra la vida de la exvicepresidenta Cristina Kirchner en septiembre de 2022.

Finalmente, cerró: “Vamos a ir hasta las ultimas consecuencias. Nos parece grave que el Presidente sea el que intimide. No es cualquier persona, es el Presidente”.