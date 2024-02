escuchar

ROMA.- Sonriente y disponible pese a una maratón que ya lleva varios días, con una agenda más que intensa de reuniones en diversos ministerios, con empresarios y colegas, tanto en Israel, como en Italia, la canciller, Diana Mondino, se tomó el tiempo para trazar ante LA NACION un balance “extremadamente positivo” de la primera gira del presidente Javier Milei a Israel, al Vaticano e Italia, destacando especialmente el encuentro con el Papa.

Pese a que tuvo enormes repercusiones en todo el mundo la decisión de trasladar la embajada argentina ante Israel de Tel Aviv a Jerusalén, ratificada por el Presidente en su paso por el Estado judío, la canciller reiteró que no es algo inminente ni urgente y que incluso esta decisión podría naufragar vista la minoría de La Libertad Avanza en el Congreso. “No es el tema que más preocupa. En ningún momento se dijo que se cambia la embajada en el corto plazo ni mucho menos. Tengo entendido que hay una serie de procesos legales que hay que cumplir”, aseguró, en una entrevista que concedió en la residencia de la embajada argentina ante Italia, en la que también habló de la coyuntura interna y confesó que ser canciller de Milei es al mismo tiempo “agotador y desafiante”.

-Está por finalizar la primera visita internacional a Israel, el Vaticano e Italia: ¿un balance?

-Es una pregunta muy fácil. El balance es extremadamente positivo por muchísimas razones. Empiezo con la visita que impacta más a los argentinos, que es el encuentro con el Papa, en donde, además del recibimiento, el afecto, hubo mucho intercambio de información. La reunión duró más de una hora y francamente se observaba al salir que había habido evidentemente acuerdos en un montón de temas. Luego tuvimos una entrevista con monseñor (Pietro ) Parolin y (Paul) Gallagher, que fue también una reunión muy fructífera, muy al punto, con múltiples temas, donde creo que las respuestas que teníamos se anticiparon a las preguntas que ellos iban a tener. Creo que tener la confluencia de los temas que les preocupaban y de las posibles soluciones que esperamos dar, fue muy bueno.

-¿Qué temas les preocupaban?

-En primer lugar, los temas de relaciones exteriores, los conflictos que hay en el mundo y los dos más importantes, Rusia y Ucrania o Israel y el grupo Hamas. Pero también entender cómo es el enfoque social en la Argentina, que, siendo un país de fronteras abiertas, todo lo que uno pueda hacer en temas sociales, salud, educación, seguridad es inagotable, porque es siempre una demanda que cada día crece. También hablamos de temas que son muy caros para la Iglesia, vinculados a aspectos formales o religiosos, en donde la Argentina es un país privilegiado en el mundo en este momento porque no tenemos conflictos religiosos, por la política inmigratoria de hace 100 años.

-En una entrevista que el Presidente le concedió al diario Libero, que se publicó ayer en Italia, llamó la atención que dijera que el Papa había manifestado su aprobación al programa económico…

-No leí eso y no participé de la entrevista con el Papa. Lo que yo creo es que tanto el Papa como la inmensa mayoría de los argentinos y del resto del mundo se dan cuenta que no hay otro camino, no hay otro camino que trabajar, no hay otro camino que dejar de hacer locuras, no hay otro camino que matar la inflación, no hay otro camino que reducir la deuda. Si alguien tiene alguna otra idea adicional que por favor nos cuente ya mismo.

La canciller Diana Mondino junto al busto de Manuel Belgrano, frente a la embajada argentina en Roma

-Preguntando en el Vaticano me decían que no es el estilo que un Papa ponga el visto bueno sobre algún programa económico o técnico…

-Me encantaría… Pero no estuve presente.

-En el Vaticano, que en su momento crítico públicamente la decisión de Trump de mudar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, ¿hablaron de la decisión de hacer lo mismo, ratificada por el Presidente en Israel?

-No. Lo único que hemos comentado al respecto es que antes del traslado hay temas legales que considerar, hay decretos argentinos, son muchos los temas que habría que superar para hacer eso y se mudaría a Jerusalén occidental, así que se respetaría los lineamientos que ha tenido las Naciones Unidas. Pero eso será cuando ocurra… Me sorprende mucho cómo en general, temas que no tienen ninguna urgencia ni posibilidad de ser realizados en el corto plazo, llaman la atención, mientras que tenemos temas que son absolutamente catastróficos en la Argentina…

-Llama la atención porque rompe la histórica neutralidad de la Argentina en cuanto al conflicto palestino…

-¿Por qué la Argentina dejaría de ser neutral?

-Neutral en cuanto a la resolución de la ONU que dice que Jerusalén tiene un status especial internacional y por eso la gran mayoría de países del mundo tienen la embajada en Tel Aviv…

-Yo creo que eso no rompe la neutralidad. Dividamos los temas: tenemos un tema donde creo que es muy difícil que un país apoye el terrorismo de Hamas o de cualquier otro, ése es un tema. Y otra cosa, la cuestión de los dos Estados siempre ha sido apoyada por la Argentina, eso que yo sepa no ha cambiado nunca y hasta ahora tampoco.

"Me sorprende mucho como en general, temas [la mudanza de la embajada ante Israel] que no tienen ninguna urgencia ni posibilidad de ser realizados en el corto plazo llaman la atención" Diana Mondino, canciller

-Pero para los palestinos su capital es Jerusalén oriental (ocupada), por eso el status es un tema irresuelto y conflictivo…

-Empecemos: nosotros tenemos un representante en Palestina, que a nadie le preocupa, ni le llama la atención, ni que nadie critica. O sea, nosotros tenemos representación en lo que consideramos como el Estado palestino. Sin embargo, ellos mismos no se autoconsideran en esa misma forma. O sea, me parece que es tal vez una sutileza, pero no es el tema que más preocupa. En ningún momento se dijo que se cambia la embajada en el corto plazo ni mucho menos. Tengo entendido que hay una serie de procesos legales que hay que cumplir.

El papa Francisco, al recibir a Milei, a su hermana Karina y a la canciller Diana Mondino Vatican Media - Vatican Media

-Incluso en el Parlamento…

-Claro, por eso. Hay una cosa que hay que entender. La Libertad Avanza ha hecho la campaña con la Constitución en la mano. Nosotros vamos a respetar nuestra Constitución, vamos a respetar los contratos que estén asumidos, vamos a proponer cambios, como ha sido la ley ómnibus, y si el Congreso no lo acepta, no se hará. Atribuir una importancia fenomenal a este tipo de cosas me parece llamativa…

-¿Esta alineación absoluta en ese momento con Israel tiene como fin también afianzar o profundizar el lazo con Estados Unidos?

-No mezclaría. Javier ha dicho en campaña que íbamos a estar trabajando más en conjunción con Estados Unidos y con Israel. Yo lo traduzco de otra manera: nosotros vamos a trabajar como una democracia liberal. ¿Cuáles son las democracias liberales? Estados Unidos e Israel, también Europa, también muchos países del Commonwealth. Entonces, tratar de trabajar de esa manera, con un país que respete la división de poderes, un país que tenga una cuestión democrática continua. Y sobre todo, en un Gobierno que sabíamos desde el primer segundo que íbamos a tener una marcada minoría en el Congreso. Es muy fácil gobernar cuando hay mayorías en el Congreso y mucho más difícil cuando no las tenés…

-Hablando de este tema de la división de poderes y de las minorías: ¿qué piensa de este choque que está habiendo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo?

-Hay una especie de pulseada por parte del Congreso, pero que ocultaba, en tiempo pasado, ya ha sido muy explícito que el Congreso no está formado en su mayoría por gente que es un tercer poder: responden a las órdenes de los gobernadores. Y eso es bastante chocante hacerlo tan público. Todos sabíamos que por la lista sábana tanto senadores como diputado representan al mismo partido y generalmente son escogidos por el gobernador. Pero hacerlo tan evidente que un llamado del gobernador modifique el voto de un diputado, creo que es una cachetada a la Constitución. Ha sido algo que todos sabíamos, pero que no era tan evidente que los gobernadores, digamos, levantan el teléfono en la mitad de la sesión y te cambian el voto. Obviamente hay una cuestión económica muy fuerte. Y el otro tema que llama la atención es como que hay un diferente diagnóstico de lo que pasa en Argentina y de las dificultades económicas. El sector público nacional tiene un quince por ciento de déficit. Y entre todas las provincias tienen uno y medio. ¿Entonces la Nación tiene que ajustar quince y entre todas las provincias no pueden ajustar uno y medio? Hay algo ahí que es profundamente inequitativo, sobre todo considerando el tipo de pagos que hace la Nación, que tenemos gran parte de los pagos a los jubilados. Entonces ahí hay una cuestión en donde yo creo que imaginaban que iba a ser más fácil de modificar las propuestas y que esperaban que la inflación continúe. Y no han entendido que la inflación destruye al país y que tenemos que pararlo como sea.

"Javier [Milei] ha dicho en campaña que íbamos a estar trabajando más en conjunción con Estados Unidos y con Israel. Yo lo traduzco: vamos a trabajar como una democracia liberal" Diana Mondino, canciller

-¿Qué piensa de la represalia de la Casa Rosada en contra de los mandatarios del interior cortando subsidios al transporte y los fondos para salarios docente?

-¿Por qué represalia? O sea, si vos decís, bueno, yo iba a contar con estos recursos que iban a surgir de la ley. Como no surgen de la ley estos recursos adicionales yo tengo que seguir reduciendo algo: ¿que reduzco? Bueno, algo tengo que reducir. Como la Nación gasta en las provincias, la Nación en sí mismo es un ente, una entelequia, todo lo que gasta la Nación lo está gastando en las provincias. Y además, en qué cosas se gastan. Fíjese que gran parte de las campañas de algunos candidatos era el tema de los subsidios en el área metropolitana. Bueno, sí, los reduzco a todos, a todos por igual. O sea, yo jamás diría que es una represalia, sino que diría, si tengo que cortar más gastos ¿qué otra cosa puedo cortar?

-¿Qué opina del despido de Giordano, de la Anses, y Royón, de Minería?

-Por suerte yo no estaba y no tengo que dar una opinión al respecto.

-¿El próximo viaje del presidente va a ser a Washington para para participar de la principal conferencia conservadora de Estados Unidos?

-Yo entiendo que sí, puedo estar desactualizada, pero hasta donde yo sé, él iba a ir o tenía tratando de limpiar la agenda porque es un fin de semana.

-¿Cómo es ser canciller de Javier Milei?

-Agotador y desafiante porque la Argentina ha sido un país que muchas veces, lamentablemente muchas veces no ha honrado sus compromisos, se ha aislado del mundo de muchísima maneras, no es sólo que tenemos muy poco comercio internacional, no es sólo que no hemos permitido a los importadores que paguen, no había repuestos en Argentina, no había un stent para hacer un bypass a alguien que tuviera un problema coronario. Tenemos mucha dificultad para introducir nuevas tecnologías, básicamente por un sistema impositivo que castiga la inversión. Entonces, tratar de transmitir esas ideas independientemente de plasmarlas en nuevas regulaciones o leyes, algún día, pero tratar de contar al resto del mundo que ése es el camino que vamos a tratar de llevar, es difícil. Al mismo tiempo, hemos tratado de resucitar la relación dentro del Mercosur y entre el Mercosur y la Unión Europea. Lo lógico, lo razonable, lo esperable, es que la política exterior de un país sea sumamente estable. No ha sido el caso en Argentina. Entonces, ¿cuál es la política exterior estable, la que había, la que nos gustaría a nosotros? Hay que tratar de determinar un equilibrio y eso también es bastante complejo porque hay múltiples opiniones de qué es lo más apropiado y habrá que establecer algo que ojalá pueda tener continuidad en el tiempo y hay que escuchar mucho.

-Usted es el rostro amable de este Gobierno liderado por un outsider de la política, ¿cómo lo vive?

-Alguna vez me dijeron que yo traducía lo que dice Javier al lenguaje más habitual. No sé si tanto, pero yo trato de explicar en qué se refiere. Hay que pensar que casi todas las declaraciones de Javier han sido hechas en campaña, sin un centavo de publicidad, nada y con una personalidad que es muy alejada de la habitual en los dirigentes políticos. Entonces yo creo que esa honestidad que tiene en toda su forma de ser es lo que hizo que gane las elecciones, porque la gente puede no estar de acuerdo, pero la gente le cree. Y eso creo que tiene un valor inmenso. Y yo trato de explicar hacia afuera las políticas. Por ejemplo, he explicado hasta el cansancio que Javier es lo más lejano de un populismo que te puedas imaginar. Javier ha hecho campaña diciendo que, en treinta, treinta y cinco años, vamos a estar en condiciones mucho mejores que ahora. Un populista cree en el corto plazo.

-Habrá visto que hoy reapareció la expresidenta Cristina Kirchner…

-No lo leí completo, pero me parece que el análisis que hace es profundamente equivocado. Por lo poco que leí, me parece que hay errores conceptuales importantes. La deuda aumentó durante los gobiernos de Cristina y la deuda en sí misma no es buena, pero, sobre todo, no es ningún animal la deuda: si la usás para infraestructura es una cosa, pero si la usás para pagar sueldos es una catástrofe. Y en Argentina se ha usado deuda para cubrir déficit. No se ha tomado deuda para hacer obras. Es muy, pero muy diferente el concepto. Si tomas deuda para hacer obras, estás haciendo que los que van a usar esa obra vayan pagando esa deuda. Si lo usás para pagar sueldos, estás dejando que en el futuro nuestros hijos paguen el sueldo de lo que están hoy. Es conceptualmente muy diferente.

-Su hermano, Guillermo Mondino, también economista, exfuncionario de Cavallo y profesor en la Universidad de Columbia, ¿no está de acuerdo para nada con este gobierno? Fue muy crítico con su discurso ante el Foro de Davos…

-No, no, no es que no esté de acuerdo para nada con este Gobierno… Él opina que muchas de las políticas son riesgosas, lo cual no es noticia. Toda política tiene posibles virtudes y riesgos. Él ha profundizado en los riesgos y Javier, ponderados los riesgos, lo que dice es que el potencial beneficio compensa el riesgo.