Explosivo, el senador bonaerense Sergio Berni fustigó al Partido Justicialista (PJ) este sábado, un día después del congreso que los nucleó en Ferro. Dijo el exministro de Seguridad que en el peronismo hay tanta falta de pasión que no pudieron pedirle la renuncia a Alberto Fernández, quien -según planteó- estaba más cerca de los hippies que de su espacio.

Disgustado también porque sobraron sillas ya que muchos representantes faltaron, Berni advirtió que el próximo encuentro, si siguen así, se va a hacer “en un habitáculo de 3x3″. Y en medio de sus feroces críticas internas, elogió a la vicepresidenta libertaria Victoria Villarruel.

Bajo el diagnóstico de que en el PJ no están en una crisis, sino que tienen “naturalizado” el hecho de “agachar la cabeza” y no discutir, Berni opinó que en este estado habilitan a que todos “saquen ventaja” de la inactividad de la fuerza.

Sergio Berni en el Congreso del PJ

Convencido de que el acto del viernes, donde se aceptó un pedido de licencia de Fernández y se conformó una mesa de acción política, fue “meramente administrativo”, el político de peso en la provincia de Buenos Aires refirió en Radio 10: “El peronismo no tuvo la pasión ni lo que se tiene que tener para pedirle la renuncia a un presidente que durante cuatro años se jactó, y nos faltó el respeto, diciendo que se sentía más cerca de la cultura hippie que del peronismo”.

Con quejas también porque durante la reunión ni siquiera se trató la conducta de los diputados que decidieron romper el bloque -en relación con los tucumanos que dependen del gobernador Osvaldo Jaldo y armaron un espacio aparte que sintoniza con la Casa Rosada-, Berni aseguró que al acto no fue “ni la mitad” de los invitados y puntualizó en que el peronismo “no convoca ni a los propios”.

“Había un montón de sillas vacías, faltaron un montón de congresales. El próximo congreso se va a hacer en un habitáculo de 3x3... si sobraban sillas por todos lados” , sentenció.

Seguro de que el partido tiene que volver a sus bases y hacer una elección interna para definir una nueva conducción, también cuestionó: “Hoy el que gana no conduce y el que pierde tampoco acompaña; esto es cualquier cosa menos peronismo ”.

Además, miró hacia atrás y recordó que el PJ ni siquiera tuvo candidato a presidente en los últimos comicios porque Sergio Massa es del Frente Renovador, a la vez que lamentó la cantidad de dirigentes que se fueron en los últimos años y ahora tienen roles protagónicos en otros espacios. “Te sentís permanentemente echado”, sostuvo, pese a que dijo tener “un temple de acero” y asegurar que se quedará siempre dentro de la organización.

“Ayer hicieron un congreso y fueron tan irrespetuosos que los mismos integrantes del consejo, mientras los compañeros querían hablar, se levantaban y se iban. Si vos hacés venir a todos los compañeros del interior, flaco, quedate hasta las 5 de la mañana, pero escuchá uno por uno”, lanzó y acotó, sin especificar de quién hablaba: “¿De dónde el peronismo va a tener la prepotencia de, con el dedo levantado, cortar el congreso, poner la marcha peronista y decir ‘hasta acá llegamos’? Una integrante del consejo tomó la palabra, se hizo la ofendida, hizo poner la marcha y terminó el Congreso”.

Elogios a Villarruel

Incluso, el exministro de Seguridad de Axel Kicillof, que todavía tiene alta injerencia en esa cartera, ponderó la actitud de la vicepresidenta y deseó que se replique ese accionar en sus compañeros de espacio.

“La doctora Villarruel es un personaje político que tiene autonomía de pensamiento y lo celebro. Ojalá los nuestros tuvieran la misma autonomía de pensamiento, en vez de agachar la cabeza”, deslizó Berni, luego de que la número dos del Gobierno marcara distancia con algunas decisiones que tomó el presidente Javier Milei.

Pero no fue solo eso. “Yo la quiero en mi equipo” , aseguró el senador sobre la vice e insistió: “Puedo no compartir algunas cosas, pero me parece que es una dirigente a la que por supuesto la quiero en mi equipo”.

