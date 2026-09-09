Berni se diferenció de Kicillof en la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad

El exministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni se refirió a la polémica decisión de una jueza de suspender por 60 días la aplicación de la ley que bajó la edad de imputabilidad a 14 años en la provincia de Buenos Aires.

Criticó la medida, remarcó que él fue uno de los primeros en exigir la aplicación de un nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina y habló sobre cómo haría las cosas en caso de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires.

“Yo creo que la provincia de Buenos Aires tiene que empezar a aplicar esta nueva Ley Penal Juvenil, independientemente de seguir reclamando los fondos a la Nación para poder llevar adelante todas las reformas que hay que hacer en materia de resocialización”, afirmó este miércoles por la mañana en diálogo con LN+.

Respecto de la determinación de la jueza Marta Pascual —que resolvió una “acción de habeas corpus preventivo colectivo” presentado el 31 de agosto pasado por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones agrupadas en la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, ligada a la Iglesia Católica argentina—, el actual senador provincial consideró que se trató de una medida “contradictoria”.

Berni, jefe del bloque peronista en el Senado bonaerense Prensa Senado PBA

“Como hombre de ley, los amparos colectivos, la verdad, no me generan mucha simpatía”, expresó y añadió: “Pero bueno, tampoco me parece que podemos desviar la discusión por la definición que tomó la jueza, porque, en definitiva, lo único que hizo fue suspender la medida por 60 días. No hizo más que eso”.

En ese marco, apuntó directamente contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y se diferenció de su forma de proceder al frente de la gestión. “Yo no soy el vocero del gobernador. Si Sergio Berni fuera gobernador, no tenga ninguna duda de que esa ley ya hubiera entrado en vigencia”, subrayó el exministro y enumeró: “Durante estos seis meses hubiera preparado uno de esos institutos de menores para que sea un modelo de resocialización y discutiría, obviamente, por la vía que sea, la transferencia de fondos de la Nación a la provincia. Pero mientras tanto, hubiera hecho todo lo que tengo que hacer, porque en el medio hay menores que cayeron en la delincuencia y necesitan ser resocializados”.

“No quiero ser autorreferencial y lo digo con toda humildad, pero el primero en levantar la voz, pidiéndole y exigiéndole a los diputados y senadores de nuestro país, hace más de 15 años, que había que discutir una nueva Ley Penal Juvenil y, dentro de lo que había que discutir, era bajar la imputabilidad, es quien les habla”, afirmó Berni.

El ministro Sergio Berni junto al gobernador Axel Kicillof en un acto oficial Prensa PBA

“No solamente estoy de acuerdo con la ley, sino que creo que es totalmente necesaria”, reiteró en otro tramo de la entrevista. “No tengo ninguna duda. Pero en el medio empiezan a aparecer diferentes intereses: intereses de aquellos que tienen una mirada garantista, de aquellos que no creen en el sistema penal, aquellos que quieren prácticamente pena de muerte”, lamentó y cerró: “Y en el medio pasan estas cosas: una jueza que entiende que en el sistema de encierro penal juvenil en la provincia de Buenos Aires no están dadas las condiciones y suspende la medida por 60 días”.

La ley 27.801, aprobada por el Congreso Nacional el 28 de febrero pasado, entró en vigencia el sábado pasado. El lunes, el Gobierno reglamentó el nuevo Régimen Penal Juvenil, que rebaja la edad de punibilidad y establece nuevas penas para los menores de edad.