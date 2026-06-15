Bolivia expulsó a un grupo de legisladores y dirigentes argentinos observadores de la situación humanitaria

El Gobierno de Bolivia impidió el ingreso a ese país de una misión argentina que supuestamente buscaba certificar violaciones de derechos humanos en ese país. Entre las personas retenidas que están regresando a la Argentina se cuenta el diputado Juan Marino, originalmente del Partido Piquetero y ahora integrante de la bancada kirchnerista.

El gobierno del presidente Rodrigo Paz impidió el ingreso de la delegación que pretendía relevar denuncias de represión durante las protestas de las últimas semanas.

Entre los integrantes de la comitiva argentina estaba el diputado nacional Marino, retenido pese a haber completado los trámites migratorios en Santa Cruz de la Sierra.

El diputado Juan Marino Marcos Brindicci - LA NACION

La Cancillería argentina confirmó el episodio en un comunicado en el que avaló la decisión boliviana de expulsar a los viajeros.

El grupo se autodenominó “Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”. El episodio generó un confuso cruce de versiones entre la Cancillería argentina, el Gobierno boliviano y los propios integrantes de la delegación.

A través de un comunicado, la Cancillería informó que la delegación arribó a Bolivia con el “autodeclarado propósito” de “realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos”.

El diputado nacional Juan Marino viajó a Bolivia invitado para la Asamblea Plurinacional.



Está retenido en el Aeropuerto de La Paz cuando ya había ingresado al país y hecho trámites migratorios en Santa Cruz.



Exigimos a las autoridades bolivianas que nuestro compañero pueda… — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) June 15, 2026

Según el texto oficial, las autoridades bolivianas comunicaron que durante los controles migratorios “se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación”, además de “cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana”.

En base a esos elementos, y “en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio”, el gobierno de Rodrigo Paz decidió no admitir el ingreso de los integrantes del grupo, que se encuentran retornando a la Argentina, dijo el Gobierno de Javier Milei.

El comunicado de la Cancillería no menciona la situación particular del diputado Marino, ni hace referencia a una posible retención de documentos.

El canciller Pablo Quirno Ricardo Pristupluk

Sin embargo, el diputado nacional Germán Martínez publicó en la red social X que su par Marino “viajó a Bolivia invitado para la Asamblea Plurinacional” y que se encontraba “retenido en el Aeropuerto de La Paz cuando ya había ingresado al país y hecho trámites migratorios en Santa Cruz”.

Martínez exigió a las autoridades bolivianas que Marino pudiera “realizar las tareas para las que fue invitado” y exhortó a las autoridades consulares argentinas a “garantizar su libertad e integridad física”.

Por otro lado, un comunicado de la agrupación Barrios de Pie dijo que la “Misión Internacional de Veedores de Derechos Humanos” fue retenida por personal de migraciones al arribar al aeropuerto internacional de La Paz, donde habían llegado con el objetivo de relevar denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas “en la represión y las detenciones durante las protestas de las últimas semanas” en Bolivia.

De acuerdo con esa versión, las autoridades migratorias retuvieron los documentos personales de toda la delegación y obligaron a sus integrantes a abordar un avión de regreso a Santa Cruz de la Sierra, lo que, según los denunciantes, les impidió el desarrollo de las actividades de observación previstas en La Paz.

Entre los integrantes de la misión se encontraba Martín Illanez, referente de Barrios de Pie y de la Coordinadora Argentina de Derechos Humanos.

Illanez dijo: “Durante varias horas permanecimos retenidos sin información sobre nuestra situación jurídica. Fueron retenidos nuestros documentos y se produjeron situaciones de tensión con autoridades migratorias. Finalmente fuimos obligados a subir a un avión con destino a Santa Cruz de la Sierra, impidiéndose de hecho el desarrollo de las actividades de observación previstas en la ciudad de La Paz”.

Barrios de Pie dijo que la negativa a permitirles el ingreso a Bolivia es una confirmación indirecta de las denuncias que motivaron el viaje.