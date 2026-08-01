Paro docente: el Gobierno hará inspecciones en escuelas de todo el país para verificar que se cumpla la “cobertura mínima”

El Gobierno volvió a arremeter este sábado contra los gremios docentes tras el anuncio de paro nacional de parte de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y anunció que el Ministerio de Capital Humano realizará inspecciones en escuelas de todo el país para corroborar que se cumpla con la “cobertura mínima” del personal.

El pasado viernes la cartera que conduce Sandra Pettovello ya había advertido que la educación fue establecida como un “servicio esencial” por la reforma laboral, lo que establece que debe garantizarse el 75% de la prestación habitual del servicio educativo durante una medida de fuerza.

Sin embargo, este sábado Capital Humano elevó la advertencia. “El día lunes 3 de agosto se llevará adelante la supervisión del cumplimiento de la Ley N° 27.802 que en su artículo 101 establece a la educación como servicio esencial, en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social", indicó en un comunicado.

El Ministerio de Capital Humano advierte que realizará inspecciones en escuelas de todo el país

“Para ello, desarrollará una inspección muestral en escuelas de todo el país a fin de verificar que las entidades gremiales que convocan al paro nacional respeten el cumplimiento del 75% de la prestación habitual del servicio educativo. En el caso de verificación del cumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, amenazó.

Ctera anunció el paro para la fecha en la que se reinician las clases en la ciudad y la provincia de Buenos Aires después de las vacaciones de invierno. Desde el gremio señalaron que la decisión se basaba en la “permanente negativa del Gobierno de convocar a la paritaria nacional docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”.

Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello tomas-cuesta-8098

El gremio reclama por una “convocatoria urgente a la paritaria nacional docente, un aumento salarial, la restitución y el pago inmediato del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y de los fondos nacionales destinados a la educación", además de la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo.

Desde el Gobierno endurecieron su postura este sábado. “La gestión de las escuelas es una responsabilidad primaria de las jurisdicciones y, a la vez, el gobierno nacional es el garante del derecho a la educación de la ciudadanía, en el marco de las atribuciones que a cada nivel del Estado fija la Constitución”, expresó Capital Humano.

Sonia Alesso (izquierda), secretaria general de Ctera SUTEBA - Suteba

Y exhortó a “todos los agentes del sistema educativo, según sus responsabilidades, a priorizar el derecho a la educación de los niños y jóvenes y a cumplir con la normativa vigente en materia de esencialidad de la educación a fin de llevar previsibilidad a las familias argentinas”.

En medio del enfrentamiento de parte del arco sindical con el Gobierno, la Ctera convocó a los trabajadores de la educación de todo el país a “construir una masiva jornada de lucha, junto a las organizaciones sindicales, estudiantiles y la comunidad educativa, para defender la escuela pública, los derechos los docentes, los estudiantes y los jubilados”.