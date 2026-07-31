Milei se reunió con el presidente de Corea del Sur e impulsa acuerdos bilaterales, a la par del Mercosur

El presidente Javier Milei se reunió este viernes con su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en la Casa Rosada. El mandatario coreano está de gira por la región y ya visitó Brasil y Chile. Antes también pasó por Estados Unidos y Alemania.

“Ambos presidentes dialogaron sobre el fortalecimiento del vínculo comercial bilateral, con especial énfasis en los sectores de energía, minerales críticos y alimentos”, comunicó oficialmente la Casa Rosada, tras el encuentro.

Entre ambos mandatarios hubo primero una reunión bilateral que incluyó a sus respectivos cancilleres, Pablo Quirno y Cho-Hyun, y luego una reunión ampliada entre los equipos de los dos países.

Allí ambos líderes hablaron, según pudo saber LA NACION, sobre la necesidad de fortalecer el “vínculo comercial bilateral” e imprimirle “celeridad”, en especial en los temas relacionados con la importación de petróleo por parte de Corea del Sur, afectada por la situación bélica alrededor del estrecho de Ormuz.

Según pudo saber LA NACION, en el encuentro se habló de posibles acuerdos bilaterales y de convenios con el Mercosur, pero siempre con la premisa de que este bloque regional no fuera un obstáculo “para que la agenda de los dos países avance”, por la “burocracia” que podía implicar. “Lee estuvo de acuerdo”, dijeron sobre el presidente coreano en la Casa Rosada.

Eñ encuentro en la Casa Rosada Presidencia

Agenda en común

“Milei le trasladó su idea de que el Mercosur no sea un obstáculo para que la agenda en común de los dos países avance”, describió una voz al tanto de lo conversado. En la Casa Rosada resaltaron que “esto no significa salirse del Mercosur”. Milei es muy crítico del bloque regional, en el que ha hecho reiteradas menciones a la necesidad de mayor flexibilidad.

En Balcarce 50 insistieron en que “ellos están muy interesados en el tema energético” y resaltaron el potencial de Corea del Sur como importadores de petróleo y también su interés en proyectos como el de los minerales críticos, entre otros.

“No queremos quedar atados a la burocracia de la lógica del Mercosur, que impide avanzar más rápido en la búsqueda de soluciones”, agregó una de las voces consultadas.

Según explicaron, también se decidió la creación de una mesa de trabajo entre ambos países, con la participación del canciller Pablo Quirno por la Argentina.

Durante el encuentro, según pudo saber este diario, el presidente coreano felicitó al mandatario argentino por la baja de la inflación y la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y del Súper RIGI.

Además de hablar sobre el fortalecimiento del vínculo comercial bilateral, con especial énfasis en los sectores de energía, minerales críticos y también en alimentos, hubo coincidencias en la importancia del desarrollo de la inteligencia artificial como motor del crecimiento económico. Y destacaron el potencial para impulsar otros sectores vinculados a los servicios, como la cultura, donde ambos países identificaron oportunidades de complementariedad.

El presidente de Brasill, Lula Da Silva, y su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung Eraldo Peres - AP

A comienzos de esta semana el mandatario coreano pasó por Brasil y acordó con el presidente Lula da Silva la creación de un grupo de trabajo conjunto para reactivar las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Corea del Sur, según consignaron medios internacionales.

Luego, el líder coreano pasó por Chile, donde se encontró con José Antonio Kast, también en busca de acuerdos comerciales.

Del encuentro grupal de este viernes en la Casa Rosada además de los mandatarios participaron sus respectivos cancilleres, Pablo Quirno y Cho Hyun, y los equipos ampliados de ambos países.

Además de Quirno y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por la Argentina participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Por Corea del Sur estuvieron el ministro de Comercio, Industria y Recursos, Kim Jeong-Kwan; el director de Seguridad Nacional de la Presidencia, Wi Sung-Iac; el embajador en la Argentina, Lee Chong-Hwa; el segundo secretario de Seguridad Nacional, Lim Woong-Soon, y el portavoz de la Presidencia, Kang Yu-Jung.

La reunión de Milei con Lee Jae-myung Presidencia

La búsqueda de inversiones

“La visita apunta a expandir el comercio y las inversiones y abrir nuevos mercados con Brasil, Chile y la Argentina, poderes económicos clave en Sudamérica”, dijo semanas atrás en una sesión informativa el director de la Oficina de Seguridad Nacional surcoreana, Wi Sung-lac.

El mandatario coreano llegó a Buenos Aires el jueves por la noche y en el aeropuerto internacional de Ezeiza fue recibido por el canciller Quirno. “Un honor recibir al Presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, en su llegada a la Argentina”, consignó Quirno en su cuenta de la red social X.

Agregó que se trata de la primera visita bilateral a nuestro país de un mandatario surcoreano en 22 años. Y destacó la nutrida agenda de trabajo, que representa una oportunidad histórica con una de las economías más dinámicas del mundo para ampliar el comercio, las inversiones y los proyectos conjuntos”.