La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió este miércoles a un video suyo que se hizo viral en las últimas horas y que la muestra en medio de un simulacro de ataque de perros pertenecientes a las fuerzas de seguridad de Córdoba. La funcionaria del gabinete de Javier Milei viajó a la provincia para firmar un convenido contra el narcotráfico y aprovechó para asistir al entrenamiento de los efectivos. Sin embargo, según las propias palabras de la funcionaria, la idea original era no publicar el video.

“En un grupo que tenemos entre gente cercana había un debate previo en donde considerábamos que no podía salir porque era un ejercicio, pero Federico Pinedo lo sacó con su nombre”, explicó.

“Me van a hacer una demostración de los perros de seguridad, que protegen a la gente atacando a aquellas personas armadas o en situación de peligro. Vamos a ver cómo me va”, dice Bullrich en el clip que llevaba una canción de rock de fondo.

En las imágenes filtradas se puede observar cómo los canes dirigen el ataque al traje de protección rojo que lleva puesto, segundos antes de que ella se lo quite. “Estos perros se usan en allanamientos, cuando una persona está parapetada en un lugar y no se puede llegar. Parte del ejercicio es sacarse la campera, que es para proteger de la mordedura”, expresó este miércoles en diálogo con LN+ y agregó: “Vino el gendarme de entrenamiento y me preguntó: ‘Ministra, ¿se anima?’. Si te dicen eso, tenés que decir que sí”.

Tras ello bromeó: “Me puse la campera, él sostenía el perro y el objetivo era que yo lo provoque. Es una presión fuerte, el gendarme estaba pálido”.

Patricia Bullrich durante la demostración en Córdoba.

En el marco de su recorrido por Córdoba -y acompañada por su par cordobés, Juan Pablo Quinteros- Bullrich visitó las delegaciones de la Policía Federal, de la Gendarmería y de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en donde asistió al Centro de Estadísticas.

Allí anunció la firma de un convenio bipartito enfocado en la intensificación de la lucha contra el narcotráfico, cuyo objetivo será crear una “nueva fuerza conjunta especializada” que realizará controles y operativos en la frontera con Santa Fe que sean más permeables a las operaciones del crimen organizado regional.

Tras la visita a las unidades federales cordobesas, la ministra de Seguridad afirmó: “Venimos a poner en marcha mecanismos que nos permitan mejorar la seguridad en Córdoba, trabajando en narcotráfico, en rutas, controles, investigaciones”.

LA NACION