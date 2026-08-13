Bullrich habló de la negociación entre LLA y Pro y dijo que su candidatura dependerá del acuerdo

La jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, dio detalles el miércoles por la noche de los avances entre el partido oficialista y Pro de cara a las elecciones del 2027. Esta semana la jefa del partido violeta, Karina Milei, y el líder de Pro, Mauricio Macri, retomaron el diálogo y este jueves representantes de ambas agrupaciones se reúnen en Casa Rosada. La exministra de Seguridad afirmó que su candidatura el año que viene dependerá de si se llega a un acuerdo electoral.

“Habiendo sido ministra, mi capacidad de poder pensar en la Ciudad es algo totalmente posible”, introdujo la senadora al ser consultada sobre una candidatura a jefa de Gobierno. Sin embargo, el actual jefe porteño, Jorge Macri, busca la reelección y Bullrich lo reconoció. En ese marco, siguió: “¿Qué reflexión te deja la reunión que tuvimos con Pro? ¿Qué es lo primero que te va a pedir Pro? La ciudad de Buenos Aires. Hay que ser realista. ¿Te vas a poner a decir que no? Entonces no querés una coalición”.

Karina Milei y Jorge Macri en julio del 2025 STRINGER - AFP

Tras ello, dio más detalles de las negociaciones. “¿Cuál sería una base de negociación? Que todos aquellos que hoy manejan una provincia sean parte de una coalición. En esos distritos tendrías que respetar ese principio. ¿Me voy a poner a pensar en la Ciudad cuando está en plena discusión este acuerdo político? Vengo de ganar en la Ciudad con el 51% como candidata a senadora, tengo todas las posibilidades de serlo, pero también soy consiente de la necesidad de una coalición", marcó en diálogo con DNews.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich destacó la necesidad del Gobierno de reelegir y que por eso negocia acuerdos: “La no reelección de este proyecto para nosotros sería muy negativo, un gran retroceso. Tengo que pensar que tenemos que lograr que este proyecto reelija”.

“En mi caso, en este momento no tengo una idea sobre mí. Tengo una idea sobre el proyecto. Este equipo que se tiene que agrandar y coalicionar más para lograr mantenerse en el gobierno. Después puedo decir, quise ser presidenta, la luché y la puedo volver a luchar, pero en otro momento, en otra etapa”, completó la senadora.

Diálogo

Mauricio Macri y Karina Milei hablaron durante media hora esta semana, luego de las diferencias que habían distanciado a Pro del oficialismo durante estos meses.

De esa charla surgió la convocatoria a un primer encuentro este jueves, en la Casa Rosada, con referentes de ambas fuerzas políticas, como Fernando De Andreis y Cristian Ritondo, que se encuentran con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para coordinar la agenda legislativa. También participa el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

La idea es conformar una mesa de trabajo tanto para el delineado de la agenda legislativa, como el primer paso para el camino que lleve a un eventual acuerdo electoral.

El Gobierno recibe a los enviados de Mauricio Macri para retomar el diálogo rumbo a 2027. Cristian Ritondo y Fernando de Andreis Fabián Marelli

Nada indica que el encuentro disipe las desconfianzas mutuas que rigen el vínculo entre los aliados.

“La idea es comenzar a transitar un camino y recuperar la confianza, que está rota”, afirmaron muy cerca del expresidente. “Fueron dos años y medio de promesas incumplidas, veremos hoy en la reunión qué es lo que pasa”, agregaron cerca de Macri, quien no volvió a conversar con el presidente Javier Milei luego de que Manuel Adorni se anunciara como jefe de Gabinete en noviembre.

Si bien en octubre amarillos y violetas fueron a la elección de diputados nacionales porteños en las mismas listas, las tensiones internas continúan. En la provincia de Buenos Aires, Santilli avanza en su proyecto para ser candidato a gobernador bonaerense, con el apoyo de Ritondo, ambos convencidos de que solo la unidad entre libertarios y macristas conformará un bloque suficiente para enfrentar con chances al PJ en el principal distrito del país.