El caso Osprera: la exinterventora declaró en Tribunales y justificó la contratación de un exsocio de Martín Menem

La exinterventora de Osprera, la obra social de los empleados rurales, Virginia Montero, declaró ante la Justicia y buscó desligarse de la decisión de contratar a una empresa de sistemas informáticos de un socio del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, que en ese momento se desempeñaba como su asesor.

En su indagatoria ante el juez Sebastián Casanello, Montero resaltó que había un “colapso informático y organizativo” en la obra social, que supuestamente justificaba la contratación, y que el expediente pasó por todas las áreas administrativas internas.

Montero tuvo dos etapas como interventora de Osprera, la segunda obra social más importante del país, con 500.000 afiliados: del 12 al 21 de agosto de 2024 y luego regresó el 26 de octubre. Apenas tres días después, el 29 de octubre, reclamó la contratación de Htech para realizar un trabajo de auditoría en los sistemas informáticos de la obra social.

El contrato de Osprera con HTECH

La firma la había creado en abril de ese año el propio Aguirre junto a su madre, María Casandra Mirabelli, y Stefano Zanetti, un empresario de 39 años, con domicilio en la localidad de San Isidro. Los tres deberán declarar esta misma semana en Comodoro Py.

Al momento de pedir las indagatorias, el fiscal Guillermo Marijuán destacó que Aguirre, un médico de profesión, trabajaba como asesor de Montero al momento de la contratación. La investigación determinó además que oficiaba como una suerte de nexo con la familia Menem.

En los registros comerciales Aguirre aparecía como socio del presidente de la Cámara de Diputados desde 2019 en la empresa TR Nutrition SRL, dedicada a la comercialización de suplementos dietarios. En abril de este año, Menem le vendió sus acciones a una mujer identificada Stephanie Daiana Dos Santos.

El empresario Sergio Andrés Aguirre, socio de Martín Menem, en la sede de Osprera

En su indagatoria, a la que accedió LA NACION, Montero explicó que a Aguirre “lo conocía de la actividad académica en la Fundación Barceló” y admitió que fueron juntos a una reunión en la Casa Rosada el 5 de julio de 2024, tal como había revelado el sitio El Disenso. Según dijo, fue a ese encuentro “por indicación de las autoridades de la Superintendencia de Salud”, que le habían encomendado la tarea de conformar un equipo de asesores para una futura intervención en Osprera. Mencionó a Claudio Stivelman, quien se desempeñaba como gerente general de la SSS, y al ex superintendente, Gabriel Oriolo.

“Interpretar retrospectivamente aquella reunión como el inicio de un supuesto acuerdo destinado a favorecer a una empresa determinada implica atribuirle un significado que no encuentra sustento en el contexto en el que efectivamente tuvo lugar”, se quejó la ex interventora.

Montero declaró por escrito ante el juez Casanello y se negó a responder preguntas.

La investigación judicial determinó que la empresa de Aguirre cobró $266.675.288,43 por el contrato con Osprera. El primer cheque se presentó el 12 de noviembre de 2024, seis días después de la renuncia de Montero, y el último data del 11 de julio de 2025, por un total de $18.838.429,80.

Cuando analizaron las cuentas bancarias de la firma en el Banco Francés, los investigadores detectaron que los socios de Htech compraron dos autos de alta gama en ese mismo período. “El 3/6/2025 Aguirre registró la titularidad del automóvil marca BMW dominio AG609ZS, mientras que Zanetti adquirió el automóvil marca Mercedes Benz dominio AC193HR (3/4/2025)”, detalló el juez Casanello al momento de ordenar las indagatorias.

Los investigadores también detectaron movimientos sospechosos a cuatro cuentas. Una de esas cuentas pertenecía a la madre de Aguirre, María Casandra Mirabelli, que daba instrucciones dentro de la obra social hasta agosto del año pasado.

Policía Federal en la sede de OSPRERA, CABA. Enrique García Medina - LA NACION

Todo terminó abruptamente cuando LA NACION reveló las irregularidades. En ese momento, el actual interventor de Osprera, Marcelo Petroni, suspendió el contrato y ordenó auditorías.

Petroni declaró este martes ante el juez Casanello y responsabilizó a Montero por el contrato con Htech. “Asumí como interventor el 28 de noviembre de 2024 encontrándome ante una contratación ya decidida, instrumentada, ejecutada y facturada con anterioridad a mi gestión, sin haber tenido intervención alguna en ninguna de sus etapas previas”, dijo. También destacó que la autoría encargada por él mismo “confirmó la transparencia y razonabilidad técnica” del contrato.

El cronograma de indagatorias continuará este miércoles con Stefano Zanetti, el jueves deberá presentarse Aguirre, y el viernes su madre.