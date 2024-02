escuchar

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este miércoles que en Chubut, provincia que mantiene un tenso conflicto con el gobierno libertario de Javier Milei por los fondos coparticipables, hay problemas con el campo debido a que en una zona de ese territorio “hay una plaga real de guanacos en la Patagonia, más de dos millones y medio, que están generando una depreciación del suelo, lo que hace que la Argentina haya perdido ovejas”.

“Hoy Uruguay tiene más ovejas. En Santa Cruz prácticamente desaparecieron”, dijo la referente de Pro a radio Mitre y acusó al kirchnerismo de “haber abandonado el campo durante mucho tiempo”.

“Chubut tiene una serie de actividades económicas, una de las cuales es la minería. La Argentina tiene que explotar sus recursos naturales y la meseta patagónica tiene una gran cantidad de kilómetros y todo tipo de minerales. Allí vive muy poca gente y es un desperdicio para el país y para la nación que un lugar como ese tipo no se explote”, indicó la ministra.

Tras ello Bullrich habló sobre los dichos del gobernador Ignacio Torres, que la acusó de “usar este conflicto” y de usarlo a él. En una entrevista en LN+, el chubutense responsabilizó a la ministra de Seguridad de haber utilizado la pelea entre Nación y la provincia patagónica por la retención de fondos coparticipables para “plantarse frente a [Mauricio Macri] en una puja partidaria” por la presidencia de Pro. “Ella usó este conflicto y me usó a mí. La verdad lo lamento”, admitió.

En respuesta, la ministra marcó: “Ya dije que tengo 100% de responsabilidad sobre la seguridad del país y no voy a dividir mi tiempo en una actividad partidaria. No voy a ir por la presidencia del partido. Es algo que está fuera de mí”.

Sin embargo insistió en sus críticas a la postura del mandatario local. “Estoy convencida de que Pro tiene que tener principios claros y un miembro no se puede desviar de aquellos. Siempre hay que ir en el marco de la ley y nunca bajo hechos violentos o extorsivos. El hecho de decir ‘voy a cerrar el grifo del petróleo’ no es algo razonable”, apuntó con dureza contra el gobernador de Chubut.

Para Bullrich, el aval que obtuvo la gestión de Torres de parte de la Justicia -un magistrado federal de Rawson ordenó este martes al Gobierno que suspenda la retención de fondos coparticipables a Chubut - es “enclenque”. Aseguró asimismo que “no tiene validez alguna” porque “la Constitución indica que un juez de primera instancia no puede decidir en un conflicto entre Nación y una provincia. Seguramente, el juez será llamado a no entrometerse en asuntos que no son de su competencia”.

Por último, la funcionaria del gabinete libertario aseguró que el cruce con el Ejecutivo no se trata de un tema partidario: “En todas las áreas estamos haciendo esfuerzos enormes para bajar los gastos del Estado, con mayor austeridad”. Para ejemplificar habló de los brókeres que encontraron los auditores en Gendarmería Nacional que habían encarecido los seguros de vida. “Vamos a seguir bajando gastos de los intermediarios donde hay una plata que quedaba en el medio”, cerró.

