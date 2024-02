escuchar

A la par del visible alineamiento geopolítico que Javier Milei busca trazar con Estados Unidos, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori, adecúa la agenda de inteligencia a esos intereses y busca completar la nómina de “La Casa”, como se la conoce a la agencia. Para esa tarea, que lleva adelante asesorado por el grupo de coroneles retirados que hoy tienen una fuerte ascendencia sobre la AFI, el abogado desplazó en las últimas semanas a una tanda de agentes que permanecían de gestiones anteriores.

Después del viaje que hicieron semanas atrás el jefe de gabinete Nicolás Posse y Sívori a Washington y a Langley, donde se encuentra la sede de la CIA y se reunieron con su director, William J. Burns, la Argentina recibió la visita de un equipo de esa agencia para dar inicio a una agenda de trabajo, según supo LA NACION. El fortalecimiento de la relación bilateral se apoya no solo en los posibles acuerdos económicos sino también en la cooperación que ambos países buscan reforzar en materia de inteligencia y defensa. Si durante el gobierno anterior el tema Malvinas estaba posicionado casi como el más relevante en lo que hacía a las relaciones exteriores, parece haber cobrado relevancia en la agenda el monitoreo de las organizaciones terroristas como Hezbollah y Hamas. El abierto alineamiento de Milei con Israel también impacta en la agenda de la AFI.

Nicolás Posse

Más allá del viraje geopolítico, que probablemente se traduzca en la llegada de equipos estadounidenses para mejorar las tareas de inteligencia, y pese al desembarco de las nuevas autoridades, las condiciones operativas de la central de espías son las mismas que las que tenía durante la gestión anterior. No hubo todavía grandes cambios en las capacidades de operar que tiene la AFI. Pero Sívori sí tiene entre sus facultades ampliar o reducir las partidas de fondos confidenciales, que durante la gestión del Frente de Todos fueron reducidos al mínimo.

Mientras tanto, después de una ola de renuncias y de la purga de exagentes, Sívori se concentra en completar la nómina de agentes. Su mesa chica está integrada por un grupo de coroneles retirados, a algunos de los cuales se les atribuye cercanía con el secretario de Estrategia Nacional, -el brigadier retirado Jorge Antelo-, pero todavía hay en el organigrama de la AFI algunas direcciones vacantes y lugares que son considerados clave en el mundo de la inteligencia. Ese armado despertó el interés de viejos agentes que nunca terminan de retirarse del todo sino que, desde afuera, buscan tener ascendencia dentro de la central de espías. Entre quienes quisieron arrimarse a este entramado está nada menos que Antonio Stiuso, quien fue el hombre fuerte de la AFI durante el kirchnerismo. Sus intentos no tuvieron éxito, según reconstruyó LA NACION de al menos dos fuentes. Pero no fue el único que se interesó por el esquema de poder dentro de la central de inteligencia. Mientras en las últimas semanas el expresidente Mauricio Macri analizaba un acuerdo con el oficialismo, su amigo y extitular de la AFI, Gustavo Arribas, también buscó acercarse a Sívori. El interés de Macri por el mundo de los servicios de inteligencia no cesó, dicen quienes conocen la dinámica del armado de este misterioso rompecabezas.

Gustavo Arribas, exjefe de los espías durante el macrismo

Sívori, cercano al jefe de gabinete Nicolás Posse pero sin trayectoria en el mundo de los servicios de inteligencia, visita asiduamente la Casa Rosada, donde también tiene buena sintonía con Karina Milei, según supo LA NACION de una fuente de gobierno. El abogado se encuentra ante el enorme desafío de liderar el sistema de inteligencia nacional, un complejo aparato que arrastra fuertes deficiencias y acusaciones por espionaje ilegal.

Designado interventor por un plazo de dos años que él mismo puede prorrogar, una facultad que le fue concedida por Milei en el decreto que lo designó, también buscará reformar mediante la sanción de una ley el Sistema Nacional de Inteligencia. Es una iniciativa a la que también aspiró la ex interventora de la AFI Cristina Caamaño. Durante la gestión de la exfiscal, el proyecto de ley fue redactado pero no fue enviado al Congreso.