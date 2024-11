Bullrich habló de una situación “inédita” en Aeroparque y advirtió a los gremios en Aerolíneas e Intercargo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a arremeter contra el gremialismo aeronáutico este jueves y, en línea con lo que dejó trascender el Gobierno, advirtió sobre medidas “más drásticas” contra Intercargo y Aerolíneas Argentinas. Los dichos de la funcionaria llegaron un día después de haber desplegado a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Ezeiza y Aeroparque para ayudar a bajar a los pasajeros de líneas aéreas que operan con Intercargo (que depende de la Secretaría de Transporte) y que vieron afectadas sus operaciones debido a que, por una medida de fuerza repentina del gremio APA, no prestaron servicio de rampa ni de manejo de equipajes.

Bullrich dijo que esta es la primera vez que pasa una situación de estas características y que fue el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien la llamó para contarle y pedirle que en conjunto solucionaran de alguna forma el tema. “Vivimos una situación inédita, nunca vista, tanto es así que tuvimos 18 personas que tuvieron que ir a la unidad médica, a las ambulancias -las que teníamos y que tuvimos que conseguir de urgencia-; personas con temblor, sofocamiento, convulsiones; una persona con hipertensión; una embarazada de 22 semanas con una situación de nervios muy grande; personas con leucemia que entraron en crisis nerviosa”, describió la ministra en LN+.

Las acciones sorpresivas del gremio que comanda Edgardo Llano se realizaron, según informaron desde el sindicato, por el despido “arbitrario” de un trabajador de Intercargo. Tras lo ocurrido, la ministra les hizo una denuncia ante la Justicia federal.

LA PSA ayudó a bajar pasajeros de los aviones Ministerio de Seguridad

“Fue una situación muy dura y la PSA hizo un trabajo excepcional, bajando a más de 1500 personas. Cuando 500 todavía seguían en los aviones, ahí se dio cuenta el personal de Intercargo que esto no le iba a salir gratis y empezó a movilizar las rampas. Llegó la Prefectura a Aeroparque y la Gendarmería a Ezeiza a dar apoyo a la situación, para que no destruyan o intenten entrar a la pista los trabajadores. Por supuesto, no podíamos hacer subir a los pasajeros, pero sí bajarlos. Por primera vez nos pusimos enfrente y logramos demostrar que no nos van a pasar por arriba, vamos a liberar a la gente de esta tortura permanente a la que es sometida en aeropuertos, haciendo asambleas repentinas y arruinándoles la vida a miles y miles de personas”, dijo la ministra, quien prometió terminar con los “piquetes aéreos” al igual que ella considera que lo hizo en el centro porteño.

En eso, Bullrich ahondó sobre la postura de la Casa Rosada, desde donde aseguraron que les dieron un ultimátum a los gremios no solo de Intercargo, sino también a los que operan en Aerolíneas Argentinas, como APLA, que conduce Pablo Biró, para que presenten una propuesta. Dijeron desde el Ejecutivo que si ese plan no satisface al presidente Javier Milei, podría iniciarse en la empresa un proceso preventivo de crisis.

Paro sorpresivo y vuelos cancelados en Aeroparque el miércoles Nicolás Suárez

Para reforzar esa postura, la ministra de Seguridad indicó: “Realmente creemos, y ayer se habló informalmente en el Gabinete porque no hubo reunión, y sobre todo por las palabras del presidente Milei, que esta es la última, se van a tomar medidas mucho más drásticas” .

De acuerdo a la ministra, Intercargo tiene “mafias” y se deben adoptar “medidas rápidas” tanto allí como en Aerolíneas. “Vamos a actuar con toda la fuerza de la ley y con la decisión de que defendemos a los 46 millones de argentinos y a sus impuestos, que es con lo que les pagan a estos señores los sueldos, para torturarlos”, sostuvo la ministra de Seguridad, que evitó ahondar sobre las decisiones específicas que se tomarán, pero adelantó: “Estar cautivo de Intercargo es algo que se está resolviendo en estos días, nadie va a estar cautivo de Intercargo. Si tiene que dejar de existir porque es pura extorsión, lo va a hacer” .

Convencida de que es necesario poner “orden” en las terminales áreas, Bullrich remarcó: “Esto de ayer fue un piquete aéreo. Tiene exactamente la misma lógica: molestar a la gente, no dejarla circular, no dejarla bajar o subir a un avión. Lo encuadramos en el mismo protocolo y vamos a hacer las mismas cosas. Después hay definiciones más de fondo: la desregulación total de las rampas y qué va a pasar con Aerolíneas Argentinas, que se está tratando en el Congreso. Son definiciones de las áreas pertinentes con el Presidente, que las tiene tomadas, y en pocos días se conocerán medidas muy importantes para terminar con esta extorsión y con los piquetes aéreos”.

Además, pidió que por estos conflictos también “se hagan cargo” quienes se opusieron a que en la Ley Bases se incluya la privatización de Aerolíneas Argentinas. Este debate ahora se retomó y el proyecto para que el Estado se saque de encima la compañía ya tiene dictamen de comisión en Diputados y está listo para ir a recinto.

“Están haciendo un enrome esfuerzo 46 millones de argentinos y estos señores que toman estas decisiones... va a haber medidas sin duda que serán anuncios de alto nivel de nuestro gobierno para a liberar a la gente y terminar con los piquetes aéreos”, sentenció.

LA NACION