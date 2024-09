Bullrich habló sobre el video de Firmenich y se desmarcó de Villarruel

Escuchar

La reaparición pública de Mario Firmenich, uno de los líderes de Montoneros, para promocionar un curso y reivindicar el accionar de la organización generó una multiplicidad de reacciones, entre ellas la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que abordó en la mañana de este sábado el tema. Al hacerlo, consideró como “gravísimos” los dichos del exguerrillero y cuestionó que “atente contra la democracia” cada vez que habla.

Sin embargo, y en una revisión de su militancia setentista, la funcionaria de Javier Milei se desmarcó de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien dijo que trabajará para que todos los montoneros queden presos. Según Bullrich, la agenda del Gobierno no incluye un revisionismo del pasado. Alegó además que su cartera está abocada, por ejemplo, a buscar narcos y no militantes de aquellos años.

El excapo montonero protagonizó un video para promocionar una disertación que dio esta semana, propuesta por la agrupación izquierdista Encuentro Patriótico. Ahí Firmenich retomó los dichos de Villarruel y buscó analizar si los factores que llevaron a la aparición de la organización armada son irrepetibles o recurrentes. “Si hay factores que son irrepetibles, pues no hay forma de tratar de repetir un suceso político como el que tuvo en su época Montoneros. Si hay factores, en cambio, que son permanentes, es cuestión de tenerlos en cuenta para ver de qué manera los militantes jóvenes actuales pueden darle operatividad de modo de desarrollar una alternativa política popular de significación”, señaló el exmilitante de 76 años.

Bullrich salió a repudiar esos dichos. “ Que Firmenich hable atenta contra la democracia, basta. Otra vez el señor dijo algo muy grave, gravísimo . Dijo que en la década del 70 estaban dadas las circunstancias para la violencia, ni siquiera hizo una autocrítica; y dijo que si hubiese circunstancias que volviesen a ponernos en ese mismo escenario, habría que hacer exactamente lo mismo. Es decir que está en el mismo pensamiento que tuvo cuando Montoneros tuvo su auge. De autocrítica, de pensar la democracia, de pensar que la política es sin violencia, de todo eso, cero”, comentó la ministra de Seguridad en Radio Mitre.

En tanto, volvió a negar haber participado en Montoneros y reiteró que fue parte de la Juventud Peronista (JP). “Lo he dicho miles de veces, pero igual me ponen el título y no me lo puedo sacar. Mucho antes de Milei, cada vez que dije que participé de la JP dijeron otra cosa”, aseveró.

Afirmó también que ella hizo una “reflexión muy profunda respecto de que es incompatible la vida política y republicana con la violencia y que de ninguna manera se puede practicar la violencia”, así como también indicó que se arrepintió de esa etapa. “Yo participaba de movilizaciones, de acciones más políticas, pero sí creo que fue muy mala para el país esa violencia”, comentó para descartar haber formado parte de la lucha armada.

Mientras, la ministra fue cauta al referirse a si los Montoneros deberían estar presos, como insinuó Villarruel, que pasó su labor profesional como abogada ligada a grupos autodenominados de “memoria completa” sobre aquellos años. “La realidad es que ha habido muchos intentos, por un lado hubo un indulto de Menem, muchos intentos de llevar adelante esos juicios... Y nunca se han considerado juicios de lesa humanidad, por lo cual están prescriptos”, indicó la ministra sobre las causas por las acciones violentas que llevaron adelante los guerrilleros.

“Creo que en este momento la agenda que tiene el Gobierno no es la agenda de abrir el pasado, de tal manera que nos hundamos en una discusión del pasado eterno” , marcó asimismo para correrse de lo que pronunció Villarruel el Día de las Víctimas del Terrorismo, que la vice conmemoró en el Senado.

Pero no fue solo eso. “Yo considero que es necesario que pongamos el esfuerzo, toda la fuerza, en lo que tenemos que lograr para los argentinos. Imagínese si yo en este momento tendría que estar persiguiendo a la década del 70 en vez de a los narcos de Rosario o de Buenos Aires . Sinceramente pienso que es importante, por supuesto, una reivindicación a aquellos que fueron víctimas de todos lados, es importante porque sin dudas que no ha habido... pero abrir la historia hacia adelante es meternos en el pasado enorme”, ahondó.

Además, evitó generar polémica con los diputados que fueron a visitar a represores a la cárcel de Ezeiza y señaló que fue una decisión personal, que fueron a una visita y “no a sacarlos”, y que el encuentro no estuvo fuera de la ley.

Los dardos de Cristina Kirchner

Asimismo, la ministra abordó las críticas que le hizo ayer la expresidenta Cristina Kirchner a Milei, sobre todo en materia económica, primero a través de un documento de ocho hojas y después con tuits en los que aseguro que el mandatario se pasa todo el día “boludeando” en redes, entre otros dardos.

“Cristina quiere tener protagonismo porque el peronismo está fraccionando, en una situación de crisis política. Por tener el poder pueden poner a cualquiera en la Presidencia, llegan a ese extremo, han puesto una persona no solamente inútil sino totalmente reprochable, utilizando todos los lugares del Estado, que tienen un gran valor institucional, para su locura personal. Esto lleva a que ella tenga que estar explicando eso y quiere desviar la atención”, consideró Bullrich.

Además dijo que la expresidenta “ya pierde 5 a 0″ si quiere discutir de temas económicos con Milei. “La economía de Cristina fue cerrada, trajo pobreza, desconsolidó un país. Ahora vamos en una dirección totalmente contraria. Quiere entrar en ese terreno para salir del terreno de la vergüenza nacional de Alberto Fernández”, planteó la ministra e insistió sobre la pelea Cristina Kirchner-Milei: “Pierde, pierde por goleada”.

De momento, Bullrich evitó ahondar sobre si será candidata a senadora el año próximo. Sí dijo que le gusta más la función ejecutiva que la legislativa, aunque alegó que es parte de un equipo que tiene que ir “muy fuerte” a los próximos comicios, “con toda la carne al asador”, por lo que entendió como “lógico” que el DT (en relación con Milei) le diga si la quiere para una postulación o no.

La custodia de Fabiola Yañez

Por otra parte, la ministra se lamentó por tener que destinar presupuesto a la custodia de la exprimera dama Fabiola Yañez en Madrid, pero dijo que está obligada debido a que es un pedido de la Justicia. Sobre ese tema, indicó que pese a que las relaciones con el gobierno de España, de Pedro Sánchez, “no están en el mejor momento”, sí hay un diálogo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien esta administración tiene alta sintonía, para ver si se puede hacer un acuerdo que permita que la guardia urbana de la capital colabore.

“Cada vez que lo firmo [a lo de la custodia] me agarra una… pienso todo lo que significa eso para lo que necesita el Ministerio de Seguridad. Estar gastando en custodias… Ella [por Yañez] ha sido víctima de violencia de género, eso es totalmente reprochable de parte de un expresidente que golpeaba a su mujer teniendo un hijo juntos, un señor grande, una locura; pero también ella vivió durante años del poder y se aprovechó de ese poder. Que tengamos que pagar… imagínese lo que es para mí cada vez que firmo eso, me quiero matar”, lanzó.

