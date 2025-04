Patricia Bullrich le respondió con dureza a Mauricio Macri: “Está peleado con el mundo”

Después de las declaraciones del expresidente Mauricio Macri en un acto de Propuesta Republicana (Pro) en las que sostuvo que los piquetes en la Ciudad se terminaron gracias al jefe de Gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le respondió y afirmó que fue una medida del gobierno nacional. Además, señaló que es difícil que se forme un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) porque el exmandatario está peleado con el mundo y tiene “rencor con el Gobierno“.

“El Pro, formalmente, está bajo la conducción de Macri, que está enojado y peleado con el mundo. Tiene rencor con el Gobierno y por eso es difícil hacer un acuerdo. No termina de aceptar la realidad, que es que Milei desconcertó con un cambio que puso a la Argentina en otra dimensión”, aseveró la ministra.

También comentó: “El relato siempre fue un relato del kirchnerismo, de tratar de meter una idea que no entra en la cabeza. El de ahora es que Jorge Macri terminó los piquetes. Fue el presidente Milei el que lo hizo”. “Yo ejecuté una decisión política. En el primer piquete, en contra de toda la comunicación tradicional, el Presidente vino al Departamento de la Policía Federal, y se la jugó. Desde ese día [Milei] bancó, pero no me vuelve loca ni me pregunta, sino que confía porque sabe que vamos a llevar adelante las cosas bien. La economía y el orden público también los arregló este gobierno”, sumó en TN.

En esta línea, Bullrich se refirió a la reunión que mantuvieron Karina Milei y dirigentes del Pro, como Diego Santilli y Cristian Ritondo en la tarde del jueves. Indicó que hace tiempo se viene tratando un acuerdo en la provincia de Buenos Aires y acusó que en la Ciudad no se pudo formar una alianza por “culpa” del jefe de Gobierno, Jorge Macri: “¿Quién adelantó las elecciones?“.

Patricia Bullrich reavivó la interna entre Pro y LLA. ricardo-pristupluk-11511

La ministra ya había apuntado contra el presidente de Pro una semana atrás, cuando en diálogo con LN+ lo acusó de “juntarse con el kirchnerismo para voltearle un decreto a Javier Milei”, en relación a las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema. En dicha ocasión, cruzó: “Dos senadores le dieron el quorum. Me dio lástima porque es la vendetta. Está con bronca, entonces actúa por impulso y no por inteligencia. No quiere aceptar que al Gobierno le está yendo bien, está logrando objetivos y está manejando las riendas de la economía”.

Mauricio Macri, en tanto, también había dicho en declaraciones televisivas que no entendía el cambio de Bullrich en relación al Pro. "“En el otro caso… Prefiero hablar de las cualidades que sí tiene Lospennato, como lealtad, coherencia, palabra, capacidad de trabajo, lealtad con los vecinos de Buenos Aires. Por eso va a ser nuestra candidata. Prefiero hablar de eso que de Patricia Bullrich. Mejor hablemos de Hernán Lombardi y su vocación, Laura Alonso, un emblema de la lucha contra la corrupción y dirigente de máximo nivel, Darío Nieto", subrayó el mandatario días atrás en LN+.

LA NACION