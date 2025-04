Bullrich dijo que la CGT quiere “tomar el poder” y que la marcha de los jubilados “fue una lágrima”

Convencida de que el paro general de la CGT no tendrá el impacto esperado por el gremialismo y que esto devela un interés de la central sindical de “tomar el poder” ante un gobierno opositor ideológicamente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que tiene a cargo el operativo para esta jornada, también denostó la marcha del miércoles por los jubilados. Según la funcionaria, no participaron en la movilización más de 7000 u 8000 personas, pese a que se vieron arterias de la Plaza de Mayo llenas de columnas no solo de la CGT, que se plegó al reclamo, sino también de otras organizaciones.

“Este un paro contra el país, contra la gente, contra los trabajadores, contra los comerciantes. Si el país parase completo, cosa que no va a pasar porque la gente tiene otro ánimo, perdería US$880 millones, que es una cantidad enorme para un país que está saliendo adelante luego de una situación económica terminal”, calculó la ministra en América.

La Estación Retiro del Ferrocarril Mitre, en medio del paro Aníbal Greco

Entonces dijo que la dirigencia sindical quiere “volver a tener el poder” y marcó: “Esa es la verdadera razón por la que la CGT hace estos paros: tomar el poder. Porque cuando lo tienen, por ejemplo con Alberto Fernández, no hacen ningún paro. Entonces acá no se discute la situación económica, que el país sabe que estamos saliendo de una terapia intensiva, estamos caminando... lo que se discute es lo que siempre quiso la CGT: la plata, las cajas, el poder, la casta sindical, la mafia sindical, la burocracia sindical".

En este momento, la CGT es conducida por un triunvirato conformado por Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio) y Octavio Argüello (de Camioneros).

Segura de que el trasfondo de este paro es partidario, Bullrich insistió con que la central obrera lo hace porque quiere “protagonismo” y para “marcar la cancha” también. “Ellos siempre quieren gobernar”, se quejó.

Tras eso, la ministra ahondó sobre la marcha de jubilados que se hace cada miércoles, pero que ayer se transformó en la previa a la medida de fuerza, con acompañamiento de la CGT. “Fue una lágrima, la marcha de ayer la estuve monitoreando todo el día, no llegaban a 7000, 8000 personas; muy poca convocatoria, muy chica... Uno se daba cuenta de que la gente se quería ir. Ni bien llegaban, daban vuelta y se iban. No tenían ganas de quedarse. [Los sindicalistas] van perdiendo y hoy lo vamos a notar”, aseguró.

Marcha de jubilados frente al Congreso el 9 de abril de 2025 Rordigo Abd - AP

Paros contra Milei

Este es el tercer paro general que los popes sindicales realizan contra el gobierno de Javier Milei. El primero fue el 24 de enero de 2024 y el segundo, el 9 de mayo de 2024. Después, el Gobierno entró en conversaciones con los dirigentes, que por distintas concesiones -como evitar un avance de la cuota sindical en el Congreso- le permitieron evitar nuevas medidas de fuerza hasta ahora.

El reclamo de este jueves logró la adhesión de la mayoría de los sindicatos que conforman la CGT, con excepción de los colectivos. La UTA, comandada por Roberto Fernández, decidió no plegarse -lo que generó fricciones con sus compañeros-, en medio de un período de conciliación obligatoria dictada por el Gobierno ante el conflicto de su rama con las cámaras empresarias. Mientras tanto, en la calle también hay algunos taxis, propiedad de quienes no integran el Sindicato de Peones.

Asimismo, algunas escuelas privadas dictaron clases en el AMBA y abrieron comercios.

“Las medidas de seguridad están, la gente tiene que salir tranquila que todo va a estar bien. Vamos a detener a aquel que rompa un vidrio. Así que, cuídense los delincuentes, las mafias, porque vamos atrás de ellos”, advirtió Bullrich.

LA NACION