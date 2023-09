escuchar

Tras presentar a Carlos Melconian como su vocero y futuro ministro de Economía, Patricia Bullrich dio un paso más y exhibió esta tarde al elenco de dirigentes de Juntos por el Cambio que completarán su gabinete en el caso de triunfar en las elecciones. “Acá hay un nuevo Juntos por el Cambio”, exaltó la candidata al mostrar a su “dream team” con el que recorrerá el país en este tramo de la campaña con el propósito de recortar distancias respecto del libertario Javier Milei, el ganador de las primarias.

Lanzada de lleno a llegar al ballotage, Bullrich busca imprimirle una nueva impronta al espacio. Una suerte de “bullrichismo” –así lo definió uno de sus dirigentes más leales- en el que ella se calzará la camiseta número 10. En este “Juntos por el Cambio remozado” Bullrich conformará una selección de figuras -como si fuese un equipo de fútbol-, integrada por gobernadores e intendentes que ganaron en sus terruños, los cuales oficiarán de lugartenientes en el interior del país. Todos con un objetivo: buscar el voto para Juntos por el Cambio en cada pueblo, sobre todo allí donde La Libertad Avanza se lo arrebató.

En esa selección no estará el expresidente Mauricio Macri. “En este nuevo espacio cada uno deberá autoadministrar su lugar”, dice la candidata. Bullrich no disimula su fastidio cada vez que se le pregunta por el lugar que le daría al expresidente en este tramo de la campaña. No quiere ver opacado su liderazgo cuando debe pelear voto a voto por un lugar en el ballotage.

En su entorno no terminan de digerir los gestos ambiguos de Macri hacia Milei. Bullrich quiere dar vuelta la página. Y enfocarse, en esta etapa, en mostrar “equipo” y “gobernabilidad” para marcar contraste respecto de sus rivales, Milei y Sergio Massa (Unión por la Patria). De allí la puesta en escena esta tarde, en un hotel céntrico, de sus equipos de gobierno. Bajo la coordinación del politólogo Alberto Fohrig –un hombre de extrema confianza de la candidata-, los seis referentes principales de los equipos de gobierno serán, además de Melconián; Federico Pinedo (Relaciones Exteriores); Joaquín De la Torre (Política Social); Fabio Quetglas (Educación); Bernardo Saravia Frías (Reforma del Estado) y Silvia Lospennato (Mujer).

“Ellos son los responsables de los equipos, su función será recorrer el país, pueblo por pueblo, para llevar nuestros programas. Estamos convencidos de que vamos a superar con creces el 30% de los votos en octubre y que entramos en el ballotage”, enfatizó la candidata tras presentar a su elenco de colaboradores.

¿En qué basa Bullrich tanta confianza? Las primeras encuestas luego de las primarias mostraron que, lejos de retraerse, la intención de voto del libertario Milei, el ganador de las PASO, se afianza y crece. Tras analizar los resultados de los últimos focus group, en viernes último durante un retiro en Pilar, la mesa chica de campaña que comanda el consultor Derek Hampton concluyó que este tramo de la campaña debía ser lo más personalizada posible, con fuerte hincapié en las propuestas y en la capacidad de gestión.

“No estamos tan lejos. Podemos fidelizar buena parte de los 11 puntos que obtuvo Horacio (Rodríguez Larreta) en las primarias y si sumamos otros cuatro puntos más, llegamos al ballotage. Pero para eso hay que ponerle el cuerpo a la campaña, ir a pelear el voto a cada rincón”, afirman en el campamento bullrichista.

Reunión de Patricia Bullrich y su equipo de gobierno ampliado en el hotel Palladio. Rodrigo Néspolo - LA NACIÓN

“La sociedad reclama permanentemente cuáles son las propuestas y cómo vamos hacer las cosas -enfatizó Bullrich a sus equipos de gobierno-. Por eso me parece fundamental esta articulación, acá hay un equipo, hay un grupo, y detrás de cada uno de estos grupos hay muchos más grupos que han ido trabajando y que tienen que estar integrados.”

Esa integración de los distintos espacios de Juntos por el Cambio comenzó a verse ayer. Del equipo económico participaron, además de los economistas que colaboran con Melconian -entre los que se contaban Enrique Szewach, Rodolfo Santangelo y Daniel Artana-, el exministro de Hacienda Hernán Lacunza -referente económico de Horacio Rodríguez Larreta-, Luciano Laspina, José Luis Espert, el radical Eduardo Levy Yeyati, Matías Surt, y Juan Carlos Sánchez Arnaud.

Otro ejemplo de integración es el área de Salud: allí trabajan el larretista Fernán Quirós y Enrique Chiantore. En cuanto a la temática vinculada a la Energía, Bullrich reveló que esta área estará a cargo de Javier Iguacel.

“Todos ellos son los referentes de los equipos técnicos, no implica que serán necesariamente ministros si ganamos en octubre. Pero serán parte del gabinete, de eso seguro”, enfatizó Bullrich.

