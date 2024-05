Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

📌 | Martín Lousteau pidió sumar “tres cosas” al paquete fiscal y la Ley Bases

El senador nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) compartió un video en la red social X en el que propone tres tópicos que, a su parecer, deberían ser agregados dentro de las dos iniciativas que discuten desde la semana pasada sus pares en comisión. “La primera es una recomposición de las jubilaciones y pensiones que perdieron un gran porcentaje desde que asumió este gobierno”, desliza el exembajador de la Argentina en Estados Unidos.

“La segunda es un financiamiento a las universidades. Los gastos de funcionamiento de las universidades cayeron mucho”, suma. Y cierra: “Y el tercero, Argentina está repleto de obras públicas pequeñas a las que les falta poco para ser terminadas. Es más caros pararlas y dejarlas caer que terminar el financiamiento”.

Mañana en el Senado vamos a seguir debatiendo la Ley Bases. Quiero contarte 3 cosas que sí o sí tienen que estar incluidas en el proyecto: pic.twitter.com/5LfGg8sHTt — Martín Lousteau (@GugaLusto) May 12, 2024

02.30 | La inflación de abril cerraría cerca del 8% y se proyecta una caída más fuerte para mayo

Por Luján Berardi

Luego de que el Gobierno continuara con las medidas que apuntan a controlar algunos precios y a mantener el ritmo de desaceleración, varias consultoras privadas corrigieron levemente a la baja sus primeras proyecciones de que abril terminaría con una inflación de un dígito, que rondaría entre el 8% y el 9%. Además, agregaron previsiones de una caída todavía más fuerte para mayo, pero con riesgos para el cumplimiento del equilibrio fiscal si se mantiene el atraso en las tarifas.

Este martes se conocerá el dato oficial del Indec para abril y varios analistas se basaron en la desaceleración de los precios del rubro Alimentos y bebidas, y en la postergación del ajuste de los precios regulados, especialmente luz y gas, lo que provocó que el IPC general mantenga la tendencia descendente, incluso por debajo de lo que se proyectó a lo largo del mes.

En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que lleva a cabo mensualmente el Banco Central (BCRA), por ejemplo, el último informe de abril estimó que la inflación mensual habría sido del 9%, lo que significó una baja de 1,9 puntos porcentuales respecto del mes pasado. A su vez, la estimación del Central para mayo fue de 7,5%, también por debajo de la encuesta previa, en este caso, 1,5 puntos porcentuales.

Leé la nota completa acá.

02.00 | Carlos Melconian analizó la economía argentina

El economista Carlos Melconian realizó un exhaustivo análisis anoche sobre el rumbo económico de la Argentina a cinco meses del desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada. En Comunidad de Negocios (LN+), programa conducido por José Del Rio, hizo hincapié en los aspectos económicos particulares que le preocupan, la caída de un gran porcentaje de la actividad y la discusión “berreta” sobre la baja de la inflación.

Para empezar, insistió en que la administración de Milei necesita empezar a “mostrar resultados”. “Ni bien empezó el Gobierno, había tanta incertidumbre sobre lo que iba a pasar como esperanza. Hoy el escenario es similar”, planteó. Luego, ahondó sobre algunas de las definiciones que el Ejecutivo todavía no ha dado y que producen en él inquietud. “A mi me preocupa la estabilidad económica, consolidar la reforma de mediano plazo, seguir en la búsqueda de gobernabilidad, por tener diseño en el programa, mostrar a dónde uno quiere ir. No estoy criticando. Estoy diciendo, vos tenés que tener un programa que tenga pasos sucesivos”, dijo.

El economista Carlos Melconian en Comunidad de Negocios (LN+)

“Si vos queres vender papa, banana o manzana, las tenés que tener. Y todavía no sabemos cuál es el sistema financiero que viene en la Argentina o qué quiere el Gobierno con la moneda. No terminamos tampoco de conocer el régimen cambiario futuro, de cuánto es la inflación de mediano plazo”, sumó a continuación.

Dentro de aquel listado, incluyó también la caída de la actividad -la industria cayó en marzo 21,2% y la construcción retrocedió 42,2%-. “Es difícil mirar para adelante. Esto que tenemos acá es una recesión profunda. Eso no se discute. Lo que si se puede discutir es cuánto va a durar”, analizó.

Leé la nota completa acá.

01.30 | Choque de trenes en Palermo: un especialista en ferrocarriles identificó dónde pudo haber ocurrido la falla

Pablo Martorelli, especialista en ferrocarriles con 49 años de experiencia en el sector, analizó el choque de trenes ocurrido en Palermo el viernes y consideró que “no fue un accidente”. Si bien prefirió no diagnosticar qué pudo ocasionar la colisión -puesto que aun es materia de investigación de la Justicia- sí explicó el proceso que se debió haber llevado a cabo para que el hecho no ocurriera y por qué pudo tratarse de un error operativo.

“Un accidente es un hecho fortuito e inevitable. Lo que pasó es un incidente provocado por una sucesión de hechos que son los que hay que determinar judicialmente”, indicó el presidente del Instituto Argentino de Ferrocarriles entrevistado por José Del Rio en Comunidad de Negocios. “Felizmente no fue una tragedia. No es un hecho demasiado grave en términos de seguridad operativa, pero sí en términos de control del personal que debió haber actuado”.

Operativo por el choque de trenes de la línea San Martín Santiago Oroz - LA NACIÓN

Martorelli explicó por qué la formación del tren San Martín avanzó en un tramo donde no había luz que, según las primeras pruebas, se habría provocado como consecuencia del robo del cableado que señaliza el recorrido.

“Hay un tramo que quedó sin señalamiento luminoso, con lo que se denomina ‘bloqueo absoluto’, o sea un bloqueo de sección que corresponde a la que va desde Retiro hasta Palermo. En estos casos se utiliza lo que se llama ‘boleta de vía libre’”, consignó el especialista y detalló que es “una autorización que se da cuando no funcionan las señales”.

Leé la nota completa acá.

LA NACION