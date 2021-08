Cábalas y tensiones en la trastienda de la campaña del Frente de Todos

“Equipo que gana no se toca”. Con esa frase futbolera, una fuente del kirchnerismo buscó sintetizar ante LA NACION la dinámica del armado de la campaña 2021 del Frente de Todos. “Hay algo casi cabulero, te diría”, completó. La alusión no es casual. En el camino hacia las elecciones de medio término, el oficialismo trabaja replicando equipos y lugar. Como en las presidenciales de 2019, otra vez el búnker partidario es el Complejo Cultural C, el enorme espacio sobre la avenida Corrientes -en el barrio de Chacarita- en el que ya empezaron a trabajar los equipos de campaña, que integran los distintos sectores del Frente de Todos, pero con una fuerte presencia de La Cámpora.

Unas veinte personas de los distintos equipos ya trabajan a diario allí, aunque distintas voces consultadas coinciden en que la dinámica más definida recién terminará de tomar velocidad e impronta en los próximos días. Por lo pronto ya hay ideas, focos, personajes y tensiones en marcha.

El equipo de campaña es similar al de 2019. Aunque el jefe de campaña es el jefe de gabinete Santiago Cafiero, y Mariano Recalde oficia de jefe de campaña para las elecciones en la Ciudad, los protagonistas del armado son el camporista Santiago “Patucho” Álvarez -vicepresidente de Asuntos Corporativos y de Comunicación de YPF- y Juan Courel, el consultor político que delineó la campaña del Frente de Todos en 2019. También participa activamente Santiago Carreras, gerente de Asuntos Institucionales y Públicos de YPF.

“Patucho” y Carreras son los hombres cercanos a Máximo Kirchner que delinean las estrategias de comunicación. Van todos los días al búnker en el “C”, donde trabajan con Courel, y al que en algunas oportunidades trabajan los massistas Claudio Ambrosini (Enacom) y Santiago Vázquez, del equipo de comunicación de Sergio Massa en Diputados.

Santiago "Patucho" Álvarez es uno de los coordinadores y diseñadores de la campaña oficialista

Al dueño de ese espacio, Ignacio Saavedra, lo definen como el operador logístico. “Provee los fierros y la tecnología, es el dueño del lugar y se lo ve ahí seguido”, señalan fuentes del oficialismo. El armado de la campaña ya no incluye a Javier Grosman, uno de los artífices de Tecnópolis y de los festejos del Bicentenario.

“Vamos por una campaña larga. Nosotros vamos a hablar de futuro y ellos (por la oposición) van a tratar de bloquearnos”, dijo un alto funcionario de Casa Rosada a LA NACION, y consideró que el “desafío” es “encontrar una línea de tiempo” en la que se hable fundamentalmente de futuro, pero en la que creen que es “imposible” no referirse al gobierno anterior.

Juan Courel Hernán Zenteno - LA NACION

“Retomar la idea de futuro”, “Devolverle sentido a la unidad” y “Contrastar de un modo positivo y realista” son los tres ejes del manual difundido hacia adentro del espacio para marcar los lineamientos del discurso que tiene como consigna “La vida que queremos”. La idea de devolverle sentido de unidad se empantanó en la última semana con las tensiones internas del FdT, que parecieron alcanzar su punto máximo con las molestias alrededor del “Olivos Gate” y el manejo del tema desde la Casa Rosada.

Algunas diferencias entre los distintos sectores del oficialismo también se traducen en la dinámica diaria. En lo formal está la figura de Santiago Cafiero como jefe de la campaña, pero hay un fuerte protagonismo de La Cámpora en su articulación y algunos integrantes del kirchnerismo duro ponen en duda su injerencia en esta etapa.

El presidente Alberto Fernández y Santiago Cafiero Captura

“Cada aparición de Cristina en la campaña es un mensaje hacia afuera y hacia adentro”, señaló una fuente partidaria que va todos los días al Complejo Cultural C. Las palabras de la vicepresidenta en Lomas de Zamora el último jueves no esquivaron la tensión por su ausencia en la foto difundida por el PJ a dos años del triunfo en las PASO de 2019, sino que, por el contrario, pusieron allí el foco.

“Muy bien La Cámpora”, dijo Cristina Kirchner, en alusión al tuit emitido por la organización que conduce su hijo Máximo Kirchner con la frase “Che, se olvidaron de alguien”.

También se leyó como un mensaje hacia el espacio la ausencia de Máximo Kirchner en el acto de Olavarría, donde el Presidente se refirió al episodio de las visitas a Olivos. El jefe de la bancada oficialista en Diputados no asistió el viernes pasado al acto del anuncio de la promulgación de la ley de Zonas Frías, un proyecto de su autoría, que finalmente presentó ayer en Cañuelas. En su presentación, lejos de Fernández, apuntó a la oposición y afirmó: “hay muchísimas cosas para discutir en la Argentina. No hay lugares menores en la política, no son los cargos los que importan, es la persona y desde cualquier lugar podemos iniciar la transformación”.

El foco, sin dudas, está puesto en la elección del territorio bonaerense, el gigante donde el oficialismo tiene como objetivo alcanzar, según el PDF divulgado hacia adentro del Frente de Todos, los 42 puntos. “Son 135 distritos, 135 flyers, 135 boletas. Es un desafío recrear la mística de campañas anteriores por la pandemia y pensamos en una campaña híbrida por el contexto sanitario”, dijo una fuente que forma parte de la coordinación de la campaña. Las apariciones de Cristina Kirchner serán pocas pero contundentes, agregó esa fuente, que mantiene bajo reserva la agenda. Aunque el epicentro sería en Buenos Aires, hay quienes no descartan que podría haber alguna visita a otro lugar más que nada en base a la “afinidad” de la vicepresidenta con algún gobernador.

En el distrito porteño, donde el jefe de la campaña es Mariano Recalde, la dinámica será distinta, con poca presencia de funcionarios nacionales y un trabajo distribuido con mesas en las calles y reuniones pequeñas con pequeñas empresas, trabajadores y comerciantes, dijo otra fuente del espacio.

Los armadores de la campaña también escuchan los consejos del empresario publicitario Enrique “Pepe” Albístur, amigo de Alberto Fernández y pareja de la candidata Victoria Tolosa Paz. “No hay un gurú”, dicen, en un intento de desmarcarse de Cambiemos por la figura de Jaime Durán Barba y, entre otras, se leen encuestas de Roberto Bacman, Hugo Aime, Analía Del Franco. Para los números y las contrataciones, dijeron fuentes partidarias, se debe consultar a Carlos Castagneto, hombre de confianza de Cristina Kirchner, y a Juan Manuel Olmos, cercano al Presidente.