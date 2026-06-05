El Gobierno intenta comunicarse con la familia del Indio Solari y ofrece Tecnópolis como lugar para el velatorio

El Gobierno confirmó este viernes que está “intentando comunicarse” con el abogado de la familia del Indio Solari, el aclamado músico que falleció durante la madrugada, para ofrecer Tecnópolis como sitio para realizar su despedida pública.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, detalló en diálogo con LN+ que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, son quienes están detrás de la gestión de contacto. Tal como LA NACION había anticipado, el predio de Villa Martelli se presenta como la mejor opción para la gestión libertaria.

“Están intentando [comunicarse] con el abogado de la familia. Pusimos a disposición Tecnópolis si la familia quiere hacer el velatorio ahí. El predio ya está en condiciones”, dijo y precisó que la organización del evento sería en conjunto con el Ministerio de Seguridad.

Tecnópolis fue el lugar ofrecido por el Gobierno para el velatorio del Indio Solari

“Es un lugar adecuado, en condiciones, con la gente de administración, con todo lo necesario para un evento de estas características. Es muy grande, y se hicieron un montón de conciertos. No habría ningún problema. Pero ya es una decisión de la familia”, sumó.

En tanto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dijo que también estaba intentando contactarse con el abogado. “Tanto Karina como Manuel y yo intentamos comunicarnos. Pero no hemos tenido respuesta”, señaló en diálogo con A24.

El legendario artista falleció durante la madrugada de este viernes en su casa en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

Los resultados de la autopsia revelaron que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico mientras estaba en el interior de su piscina climatizada. Murió de forma inmediata, por lo que las autoridades judiciales confirmaron que “no hubo ahogamiento”.

Indio Solari en 2017 (Foto: Vorterix)

Fue encontrado luego por su cuidadora, que se acercó al sector de la piscina al no hallarlo en el hogar. La noticia se difundió poco después y conmocionó a un gran porcentaje de la sociedad argentina, que vio al cantante como un fundador de una nueva etapa del rock nacional.

“Deja un legado inmenso para la cultura y la historia del rock nacional, sin lugar a dudas. A uno le puede gustar más o menos, pero el legado es inmenso”, opinó Cifelli.

La familia informó que el artista tendría una despedida privada durante este viernes y que el velatorio público se realizaría el próximo sábado 6, aunque no especificaron hora ni ubicación. Desde momento, varias opciones se barajaron.

El Gobierno intenta comunicarse con la familia del Indio Solari y ofrece Tecnópolis como lugar para el velatorio

Inicialmente, diputados de Unión por la Patria (UxP) presentaron una solicitud al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para que la despedida se realice en el Congreso. Sin embargo, poco después, el funcionario confirmó que el lugar no reúne las condiciones necesarias.

“Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, explicó Menem.

Y sumó: “Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado. Que en paz descanse”.

Monteoliva brindó los motivos por los que la gestión libertaria busca ofrecer Tecnópolis a la familia de Solari. “Tiene distintos accesos. Tuvimos consultas de parte de las provincias por si venían micros, entonces se pensó en un lugar donde los micros puedan llegar y pueda haber un ingreso y salida organizada de personas”, explicó.

Fans del Indio Solari se acercaron a Plaza de Mayo para despedirlo Hernán Zenteno

Sin embargo, insistió en que el lugar del velatorio “depende de la definición de la familia”. “Seguimos intentando comunicarnos. Yo puse mensajitos, Karina y Manuel también. Estamos los tres”, detalló.

Mientras tanto, miles de fanáticos eligieron a la Plaza de Mayo como el lugar improvisado para realizar la última “misa ricotera”: personas de diferentes edades y localidades se acercaron para homenajear al artista que, en su mayoría, describieron como un exponente musical fundamental en sus vidas.

Banderas, bengalas y bombos colmaron la plaza en un clima de festejo, mientras los fanáticos recitaban las canciones más reconocidas de la obra de Solari: aquellas pertenecientes principalmente a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Mientras tanto, continúan a la espera de la definición para la última despedida de una de las leyendas del rock argentino.