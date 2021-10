Calendario electoral 2021: cómo sigue el camino a las Elecciones en la Argentina

La Elección legislativa del 2021 avanza con el cronograma previsto para este año de Elecciones. Después de las PASO del 12 de septiembre, con las candidaturas partidarias ya definidas, el calendario electoral marca el 14 de noviembre como fecha de la realización de la votación general.

El cronograma formulado por la Cámara Nacional Electoral también marca otras fechas previas al día de elecciones, que ordenarán la campaña y las instancias en que las autoridades deberán realizar los distintos procedimientos para garantizar el funcionamiento de los comicios.

En estas elecciones, los argentinos votarán para elegir a los representantes que ocuparán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 bancas del Senado, con los candidatos que en las PASO ganaron las internas de su partido y pasaron el filtro de 1,5% de los votos que estipula la ley electoral para acceder a la siguiente instancia.

Aquellas personas que no hayan votado en las Elecciones PASO, volverán a tener la obligación de votar en las generales. En cambio, las personas que no figuren en el padrón y no hayan podido votar en las PASO, tampoco podrán hacerlo en las generales del 14 de noviembre.

El cronograma completo de la Cámara Nacional Electoral

28 de mayo. Se publicó el padrón provisorio

11 de junio. Finalizó el plazo para efectuar reclamos de electores sobre sus datos y solicitar eliminación de fallecidos.

14 de junio. Fecha límite para efectuar la convocatoria a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (P.A.S.O.).

14 de julio: Se cumplió el plazo para solicitar reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones para participar en comicios.

19 de julio. Comunicación a los juzgados -por parte de las agrupaciones políticas de la integración, reglamento, domicilio, días y horarios de funcionamiento, y sitio web de las juntas electorales partidarias. Finalizó el plazo para solicitar la asignación de colores para las boletas para las P.A.S.O. y las elecciones generales. Se asignación de colores para agrupaciones nacionales y comunicación a demás juzgados federales. También se asignaron los colores para agrupaciones distritales que no pertenezcan a una agrupación nacional.

22 de julio: Finalizó de plazo para designar un responsable económico -financiero por agrupación política (ante la DINE y comunicar a los juzg. federales electorales).

24 de julio: Comenzó la campaña electoral para las PASO. Finalizó el plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias. Oficialización de precandidatos por parte de las juntas electorales partidarias. Comunicación a juzgados -por las juntas partidarias- de listas de precandidatos oficializados (para su información a la Dirección Nac. Electoral para asignación de aportes y espacios de campaña). Presentación de los modelos de boletas por parte de las listas internas ante las juntas electorales partidarias. Oficialización de los modelos de boletas por parte de las juntas electorales partidarias. Presentación de los modelos de boletas oficializados por las juntas electorales partidarias ante juzgados federales.

31 de julio. Terminó el plazo para asignar espacios de publicidad en medios de comunicación audiovisual por sorteo público por la D.I.N.E.

8 de agosto: Comenzó la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual para las P.A.S.O.

13 de agosto: Se designaron autoridades de mesa. Finalizó el plazo para que los juzgados federales resuelvan sobre la aprobación formal de las boletas oficializadas. Impresión y publicación de los padrones definitivos. Inició la difusión de mensajes institucionales de formación cívica y educación digital uso responsable y crítico de la información electoral disponible en Internet.

16 de agosto: Fecha límite para efectuar la convocatoria a las elecciones generales.

18 de agosto: Comenzó la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio.

23 de agosto: Finalizó el plazo para subsanar errores u omisiones existentes en el padrón (solo enmienda de erratas u omisiones).

28 de agosto: Se difundieron los lugares y mesas de votación.

2 de septiembre: Destrucción de los documentos cívicos de los ciudadanos fallecidos.

4 de septiembre: Prohibición de publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales.

10 de septiembre: Terminó la campaña electoral y comenzó la veda electoral.

12 de septiembre: Ocurrieron las elecciones P.A.S.O.

12 de septiembre: Rigió la prohibición de publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección.

14 de septiembre: Finalizó el plazo para efectuar reclamos y protestas sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección. Inicio del escrutinio definitivo de las P.A.S.O.

15 de septiembre: Se constituyeron las Juntas Electorales Nacionales

30 de septiembre: Inició la campaña electoral para las elecciones generales. Designación de dos responsables económico-financieros por agrupación. Fin del plazo para la registración de candidatos proclamados en las P.A.S.O. Oficialización de los candidatos por parte de los juzgados federales electorales

2 de octubre: Finalizó el plazo para presentar el informe final por agrupación ante el juzgado federal electoral. También terminó el plazo para asignar espacios de publicidad en medios de comunicación audiovisual por sorteo público por la D.I.N.E.

10 de octubre: Inicio de la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual

15 de octubre: Impresión y publicación de los padrones definitivos. Presentación ante las Juntas Electorales Nacionales de los modelos de boletas. Ratificación de las autoridades de mesa designadas. Inicio de la difusión de mensajes institucionales de formación cívica y educación digital uso responsable y crítico de la información electoral disponible en internet

20 de octubre: Comienzo de la prohibición de actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio

30 de octubre. Difusión de los lugares y mesas de votación

4 de noviembre: Destrucción de los documentos cívicos de los ciudadanos fallecidos. Fin del plazo para presentar el informe previo de campaña. Informe de DINE a jueces federales electorales sobre monto de aportes, subsidios y franquicias públicas a la campaña electoral, por rubro, monto y partido y con indicación de las sumas ya entregadas y las pendientes de pago

6 de noviembre: Prohibición de publicar o difundir encuestas o sondeos de opinión y pronósticos electorales

11 de noviembre: Fin del plazo para justificar la no emisión de voto en las P.A.S.O.

12 de noviembre. Fin de la campaña electoral. Comienzo de la veda electoral (prohibición de realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales)

14 de noviembre. Elecciones generales. Prohibición de publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección

Prohibición de publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección 16 de noviembre: Fin del plazo para efectuar reclamos y protestas sobre vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas y sobre la elección. Inicio del escrutinio definitivo