Elecciones 2021: cómo votar desde el exterior

Cada vez falta menos para las Elecciones Legislativas 2021, pautadas para el domingo 14 de noviembre. En esta instancia, se habilitará el voto de los argentinos residentes en el exterior, que estaban eximidos de participar en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de la elección, el pasado 12 de septiembre.

Se trata de más de 385.000 argentinos que podrán sumarse a las mesas de votación, según informó la Cancillería. Sólo fueron habilitados aquellas personas que establecieron el domicilio extranjero en su DNI antes del 18 de mayo, así como los que figuran en el padrón electoral.

Para buscarse en el Registro Nacional de Electores, este grupo deberá elegir la opción “argentinos en el exterior” dentro del espacio “distrito” que aparece en el portal. Luego aparecerá asignada su sede consular más cercana, en la que deberán presentarse entre las 8:00 y las 18:00 del 14 de noviembre para emitir el sufragio.

Los documentos válidos para votar desde el exterior son: el nuevo DNI tarjeta, el DNI libreta celeste, la tarjeta del DNI libreta celeste que contiene la leyenda “No válido para votar”, el DNI libreta verde, la libreta de enrolamiento y la libreta cívica.

Qué hacer si vivís en el exterior pero no actualizaste el domicilio

Las personas que no hayan actualizado su residencia en el extranjero y todavía figuren con un domicilio argentino en el DNI no podrán votar en las sedes consulares, y tendrán que justificar la no emisión de su voto. Es un trámite que se realiza dentro de un plazo de 60 días posteriores a la elección, en el que la persona debe llevar los documentos que acrediten los motivos de su ausencia en el sufragio.

Se puede realizar de dos maneras:

Virtual

Es necesario ingresar al Registro de infractores de la Cámara Nacional Electoral.

adjuntando la foto del pasaporte o documentación que acredite que en la fecha de las elecciones la persona estaba fuera de la República Argentina.

Personalmente

Acercándose a la Embajada o Consulado Argentino más cercano a la ciudad en la que la persona viva. Se los puede buscar en el Listado de Representaciones Consulares.

Presentándose al regresar ante la Secretaría Electoral que corresponda a tu domicilio en Argentina.

Dirigiéndose a la Cámara Nacional Electoral, en Leandro N. Alem 232, CABA, al volver al país.

Para todas estas sedes, la CNE recomienda asistir en los días posteriores a las elecciones para evitar largas colas y aglomeraciones.

La Cancillería también recuerda que si la certificación consular es emitida un día distinto de la fecha de la elección, la persona va a tener que adjuntar documentación (pasaporte con sellos migratorios, constancias de pasajes, u otros) que permita demostrar que estaba fuera del país al momento de emitir su voto.

Citaciones para ser Presidente de Mesa

Los argentinos que no hayan actualizado su dirección en el DNI y reciban citaciones para ser presidentes de mesa a pesar de vivir en el extranjero deberán justificar su ausencia. Para esto, la Cancillería sintetiza el siguiente procedimiento:

Escanear la designación recibida junto con una constancia de residencia en el exterior (contrato de trabajo, boleta de servicios o certificación consular).

Enviar este material por mail a la Secretaría Electoral que corresponda al domicilio que figura en tu DNI.