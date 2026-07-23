Cambia el mapa social y productivo del país: la Patagonia se posiciona sobre el histórico poderío de la zona central

CÓRDOBA.- La expansión de Vaca Muerta y del complejo energético está cambiando el mapa productivo del país y esa modificación ya empieza a reflejarse en indicadores sociales. Las provincias patagónicas, históricamente periféricas en términos demográficos y económicos, son ahora las que reportan mejores condiciones de vida, mientras que las del centro conservan su fortaleza, aunque dejan de monopolizar el liderazgo a nivel nacional.

Esa es una de las principales conclusiones que surge del Ranking Social Provincial elaborado por Empiria, la consultora que dirige el exministro de Economía Hernán Lacunza. El trabajo analiza cómo la heterogeneidad productiva se transformó en heterogeneidad regional y comienza a convertirse, también, en heterogeneidad social.

“La transformación productiva sectorial avanza de forma profunda y despareja entre regiones y sectores de la población”, resume el informe. Para medir ese fenómeno, Empiria construyó un índice que compara las 24 jurisdicciones a partir de una docena de variables agrupadas en cuatro dimensiones: situación social, mercado laboral, vivienda y condiciones de vida.

Vaca Muerta, Argentina Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

El ranking incluye pobreza, indigencia, cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH), informalidad laboral, desempleo, déficit habitacional, acceso a servicios básicos, cobertura de salud y resultados de las pruebas Aprender en Lengua y Matemática.

Detrás de la ciudad de Buenos Aires -que mantiene el primer puesto- se ubican Río Negro, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut y Santa Cruz. Cinco distritos patagónicos están entre los seis de los primeros lugares del listado. No es una nómina construida sobre un único indicador excepcional, sino sobre un desempeño consistente entre distintas variables.

La provincia de Río Negro, segunda en el ranking, combina 1% de desempleo, uno de los menores déficits habitacionales del país (solo 3% de hogares irrecuperables) y una cobertura de salud del 78% de la población.

A su vez Tierra del Fuego es la tercera del ranking con 26% de informalidad laboral, apenas 42 beneficiarios de AUH cada 1.000 habitantes, uno de los registros más bajos del país; y prácticamente no tiene déficit habitacional asociado a zonas inundables o basurales.

Por su parte Neuquén, cuarta en la lista, presenta 19% de pobreza, 2% de indigencia y 2% de desempleo, indicadores que la ubican entre las provincias de mejor desempeño social, aun cuando mantiene desafíos en materia habitacional. El patrón se repite en Chubut y Santa Cruz, que completan el grupo de punta.

Hernán Lacunza, economista y exministro de Economía nacional y bonaerense Noelia Marcia Guevara - La Nación

Detrás de estos resultados aparece un cambio económico de fondo: el desarrollo de Vaca Muerta convirtió al sur argentino en uno de los principales receptores de inversión privada del país. A la producción de petróleo y gas se suman obras de infraestructura, nuevos oleoductos, proyectos de exportación, demanda de servicios profesionales, transporte, construcción y actividades logísticas.

La región central

Históricamente la que concentró la riqueza del país, vinculada a la producción agropecuaria, la zona centro sigue siendo fuerte, pero pierde exclusividad. Córdoba, Santa Fe y La Pampa figuran entre las provincias mejor posicionadas, aunque ya no integran los primeros lugares de la lista nacional.

Córdoba aparece octava con 24% de pobreza, pero una informalidad laboral del 45%, considerablemente superior a la observada en las patagónicas. Santa Fe está décima, con 30% de pobreza, 39% de informalidad y 6% de desempleo. La Pampa, novena, presenta indicadores relativamente equilibrados, aunque sin el desempeño más integral de las sureñas.

La producción agropecuaria, motor de la región pampeana central del país

De acuerdo al ranking de Empiria, la provincia de Buenos Aires queda relegada al puesto 20: 34% de pobreza, 46% de informalidad laboral, 9% de desempleo y un déficit de servicios básicos que alcanza al 10% de los hogares analizados.

El otro extremo del ranking expone la persistencia de profundas brechas regionales. Chaco ocupa el último lugar. Presenta 38% de pobreza, 12% de indigencia (la más alta del país) y 144 beneficiarios de AUH cada 1.000 habitantes, también el más elevado del ranking. Apenas 39% de los estudiantes alcanza niveles satisfactorios o avanzados en Matemática, el registro más bajo entre las provincias.

San Juan aparece penúltima. El informe le atribuye el peor déficit habitacional, con 16% de hogares irrecuperables y 39% de viviendas que requieren mejoras, la mayor proporción del país. Los especialistas sostienen que recién ahora la provincia ingresó a la dinámica virtuosa que acarrearán los proyectos mineros, por lo que le llevará tiempo mejorar sus indicadores.

Tucumán, por su lado, registra el principal problema laboral: 60% de informalidad, el porcentaje más alto del ranking.

Nuevos polos productivos

Los números ratifican que el país comienza a organizarse alrededor de nuevos polos productivos. Mientras el complejo agroindustrial continúa siendo determinante para la región pampeana, la energía emerge como un segundo gran motor económico con capacidad para modificar no sólo las exportaciones y la inversión, sino también las condiciones sociales de los territorios donde se desarrolla.

La consecuencia es la aparición de un corredor económico patagónico con un dinamismo que hasta hace pocos años estaba concentrado casi exclusivamente en la región centro.

El Obelisco, distintivo de la ciudad de Buenos Aires Alessia Maccioni

Una síntesis del reporte marca que la ciudad de Buenos Aires lidera siete de los 12 atributos (pobreza, informalidad, AUH, cobertura de salud y ambas pruebas Aprender).

Por su parte Río Negro y Tierra del Fuego completan el podio por su buen desempeño laboral y habitacional. En el otro extremo, Chaco presenta las peores condiciones sociales del país (mayor indigencia y AUH, peores resultados educativos), seguido por San Juan (peor déficit habitacional cuantitativo y cualitativo básico) y Tucumán (mayor informalidad del país).