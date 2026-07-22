Violento enfrentamiento entre piqueteros y las fuerzas de seguridad en protestas contra el Gobierno por la baja de un plan social

La jornada nacional de protestas activada por los piqueteros por la eliminación del programa Volver al Trabajo, decidida por la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, y avalada por una decisión judicial la semana pasada, alcanzó su cima de tensión esta mañana en el Puente Pueyrredón, en Avellaneda.

Apostados sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en Avellaneda, manifestantes de organizaciones como el Polo Obrero (PO) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), intentaron avanzar hacia el Puente Pueyrredón y cruzar hacia la Ciudad de Buenos Aires, donde tiene previsto esta tarde participar de la marcha a favor de una mejora en los haberes jubilatorios. Efectivos de la Prefectura Naval y de la Policía Federal impidieron su aproximación al puente, mediante la utilización de gases lacrimógenos. El enfrentamiento cara a cara entre los manifestantes y los efectivos duró varios minutos.

También se vivieron momentos de tensión en otros puntos de la protesta, como sucedió en Rosario, donde militantes de las mismas agrupaciones y de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) intentaron cortar la autopista que conecta a la ciudad santafesina con Buenos Aires. En La Plata también hubo accesos y rutas bloqueadas.

Repudiamos la brutal represión en Puente Pueyrredón contra quienes se movilizaron para reclamar trabajo y dignidad. La respuesta al hambre y la exclusión no puede ser la violencia. Exigimos el cese de la represión y políticas que garanticen el derecho al trabajo. pic.twitter.com/Ji7pBcVWig — UTEP (@UTEPoficial) July 22, 2026

La protesta se replicó en distintos puntos del país, con el reclamo principal centrado en la reinstauración del programa Volver al Trabajo, por el que unos 900.000 beneficiarios cobraban $78.000, y su reemplazo por vouchers de capacitación.

Tras un primer fallo judicial favorable a las organizaciones sociales, dictado por el juez Adrián González Charvay, que mantuvo la vigencia del plan con una medida cautelar, el ministerio de Pettovello logró una decisión en contrario de la Cámara Federal de San Martín (de la Sala I, integrada por Juan Pablo Salas, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán).

Los carteles de los manifestantes contra la reforma laboral y el ministro de Economía, Luis Caputo Soledad Aznarez

“La infame prefectura que en lugar de cuidar las fronteras contra el narco, está gaseando la manifestación de miles de trabajadores de Volver al Trabajo que fueron despedidos. A metros de la estación Darío y Maxi. ¡COBARDES! VIVA LA LUCHA PIQUETERA", escribió en sus redes sociales Eduardo Belliboni, referente del PO, que está al frente del reclamo en el Puente Pueyrredón. En la protesta, sostuvo que los beneficiarios del plan discontinuado “son compañeros que realizan una tarea social muy importante, no como Pettovello, que en tres años no hizo ninguna tarea social”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, subrayó que “está en riesgo la paz social, porque los pibes empiezan nuevamente a tener que chupar cartón para sobrevivir”. Según el dirigente del Movimiento Evita, el plan Volver al Trabajo representa “78.000 pesos miserables, pero a las familias les permiten planificar parte de su vida, dándoles de comer por lo menos una parte del mes a sus hijos y a sus hijas”. Gramajo criticó tanto “la decisión del Gobierno” de dar de baja el plan como “la complicidad judicial”.

“Son un millón de planes sociales que son utilizados para alimentos, garrafas y en los consumos más esenciales. Estamos con esta lucha, no lo podemos permitir”, manifestó Néstor Pitrola, diputado nacional del Frente de Izquierda que también participó del reclamo en Avellaneda.

Distintas organizaciones sociales cortan la Autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de la bajada 120 y 32 Marina Espeche

En Rosario, los manifestantes cortaron la autopista que va hacia Buenos Aires. La Gendarmería los desalojó sin incidentes, pero se vivieron momentos de tensión. “Queremos trabajo y que se reestablezcan los programas sociales para destinar los fondos a los comedores”, dijo una militante con la pechera del PO a LN+. Y acusó a la gestión libertaria de “hacer daños en los barrios de los trabajadores”.

El Gobierno anunció el 17 de marzo el fin del programa Volver al Trabajo (VAT) y su reemplazo por vouchers de capacitación, en tren de impulsar la inserción laboral. Se trata del plan exPotenciar Trabajo. El ministerio prevé engrosar su presupuesto disponible, a partir de este ahorro. Cuando el presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada, se dispuso el congelamiento de diferentes programas sociales. Uno de ellos fue el exPotenciar Trabajo, que se ancló en los $78.000 desde diciembre de 2023 a la actualidad.

Según datos de la UTEP, la provincia de Buenos Aires concentra la mayoría de los beneficiarios del Plan Volver al Trabajo, con 430.824. La segunda provincia con mayor cantidad de personas alcanzadas por el plan es Tucumán, donde lo perciben 56.421.

Marcha de jubilados

La jornada de protesta de las agrupaciones sociales y piqueteras coincide hoy con la marcha semanal de los jubilados en reclamo de una mejora en el haber. Participarán hoy del reclamo en el Congreso de la Nación las tres centrales obreras. De esta manera, la CGT rompe su letargo e inicia un plan de lucha que prevé continuar con su adhesión a la marcha del 7 de agosto por el Día de San Cayetano.

Con el aumento de julio, la jubilación mínima pasó de $403.302,81 a aproximadamente $411.989. Si se le suma el bono extraordinario de $70.000, congelado en su monto desde el inicio de la gestión de Javier Milei, ningún jubilado que perciba el haber mínimo cobrará menos de $481.989.

Los grupos piqueteros que participaron de las protestas matutinas en el Puente Pueyrredón anunciaron que se sumarán a la movilización de los jubilados en la plaza del Congreso.

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