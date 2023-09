escuchar

MENDOZA.- La campaña se calienta en tierra cuyana rumbo a los comicios generales del 24 de septiembre. En medio de la incertidumbre nacional y local, tras el fuerte viento Zonda “Milei” que barrió con los pronósticos ganadores de Patricia Bullrich en la tierra del radical Alfredo Cornejo, empezaron a surgir planteos y estrategias de la oposición para intentar quitarle votos al exgobernador, cuestionando las principales “conquistas” de las gestiones de Cambia Mendoza. Para el actual gobierno mendocino, conducido por Rodolfo Suarez (UCR), se trata de oportunismo electoral en medio una “campaña sucia”.

El “Ítem Aula”, el controversial adicional salarial para los docentes que no se ausentan, y la “RTO”, el polémico control vehicular, son las principales medidas puestas en tela de juicio por el Partido Justicialista y la Unión Mendocina, el reciente frente que lidera el Omar De Marchi, extitular de Pro y exaliado de los radicales, quien salió segundo en las PASO y sueña con arrebatarle el Sillón de San Martín.

En los últimos días, el PJ, bajo la candidatura del exintendente de Luján de Cuyo Omar Parisi, logró convocar para este lunes una sesión especial en el Senado para intentar eliminar el cuestionado plus que se le abona a los maestros que no faltan e incorporarlo directamente al sueldo básico. Todo indica que el debate quedará en letra muerta, ya que la oposición no tiene mayoría, aunque entienden que ya es un triunfo exponer su disconformidad.

Lo logramos! El próximo lunes en una sesión especial se va a tratar la eliminación del #ÍtemAula en la Legislatura.



Estamos dando un gran paso en defensa de la Educación Pública y a favor de nuestros docentes que han sido maltratados muchos años por Cornejo, Suarez y De Marchi. pic.twitter.com/QLwLcLlxln — Omar Parisi (@ParisiOmar) August 30, 2023

“Terminemos el tema y saquemos el Ítem Aula; hay que sacarlo de la discusión electoral, para que no haya más especulación”, arremetió Parisi, quien busca congraciarse con los docentes “rehenes” -según dijo-, que consideran que es una medida coercitiva y que perjudica a quienes se enferman y deben ir a la escuela en malas condiciones de salud. Aquí también entra en juego la férrea postura de rechazo del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE).

Por su parte, en el Poder Ejecutivo provincial ven a la embestida opositora como una acción oportunista y demagógica, al tiempo que llaman a la población a no avalar propuestas que retrotraen a la época de los paros docentes en el inicio de los ciclos lectivos y durante el año. “Han pedido el tratamiento del Ítem Aula en medio del proceso electoral, no lo habían pedido nunca antes. Yo creo que los legisladores sabrán que hacer, seguramente irá a comisiones”, expresó el gobernador, quien busca mayor presencialidad de alumnos y docentes en las aulas.

Esta cláusula salarial, aprobada en 2016 y avalada por la Suprema Corte de Mendoza, representa un 10% de la asignación de clase, estado docente, zona y antigüedad. De acuerdo con datos de la Dirección General de Escuelas (DGE), desde que se aplicó el Ítem Aula se redujo al 5% el ausentismo docente en el sistema público de enseñanza, ya que anteriormente se ubicaba cerca del 20%.

Esta acción contra el principal caballito de batalla durante la administración Cornejo es acompañada por De Marchi, a pesar de haber votado años atrás la ley que permitió aplicarla , y de haberla considerado en junio de este año, en la previa de las PASO, como una “buena” medida para los docentes, aunque sostenía que debía revisarse. Finalmente, en las últimas semanas, el diputado nacional se plegó a las filas que solicitan derogarla y coincidió en sumar el monto al sueldo de los trabajadores.

Asimismo, dentro de las propias filas de Cambia Mendoza el “Ítem Aula” había sido puesto en duda durante las Primarias provinciales por Patricia Giménez, la entonces candidata a vice de Luis Petri, actual compañero de fórmula de Patricia Bullrich, y quien sorprendió en la elección provincial frente a Cornejo, quitándole 4 de cada 10 votos. “Hay que revisar el Ítem Aula porque hay muchas quejas. Lo digo como docente, cuando uno tiene un error, hay que construir sobre eso. Acá hay una herramienta que ha sido muy valiosa en muchos casos, pero que ha cometido inequidades, por eso hay que revisarla”, expresó Giménez.

Cornejo tuvo que moderar y equilibrar su postura y tomar algunas recomendaciones internas, por lo que ahora acepta discutir cómo mejorar la medida, pero rechazando de plano su eliminación. De hecho, el exmandatario, quien lidera algunos sondeos para regresar al Palacio Cívico mendocino, propone además incorporar el “Ítem Capacitación”, que representa un incentivo económico para los docentes que se perfeccionen. En tanto, Bullrich ya ha mencionado esta medida como una de las más destacadas en materia educativa para instrumentar durante su eventual Presidencia.

En tanto, De Marchi salió con los tapones de punta para acabar con la Revisión Técnica Obligatoria para los vehículos mendocinos, e incluso para aquellos que deben transitar fuera del territorio local, a pesar de que la provincia está adherida a la Ley Nacional que dispone su aplicación. El legislador nacional aseguró que si llega ala Gobernación “desde el primer día” terminará con la RTO, ya que además de considerarla costosa, no ha servido para “disminuir los siniestros viales”, al tiempo que indicó que hay provincias donde no es obligatoria, por lo que Mendoza debería desacoplarse de la normativa.

Nueva Propuesta de

La @UnionMendocina



VAMOS A ELIMINAR LA RTO



Eliminaremos la Revisión Técnica Obligatoria en la Provincia por entender que no cumple con los objetivos de seguridad vial, por el contrario, sólo es un obstáculo caro para los ciudadanos.



Te lo cuento en este 🧵👇 pic.twitter.com/0rJY8Z9EVB — Omar De Marchi (@omardemarchi) August 29, 2023

“Fue un error que vamos a corregir”, señaló el candidato, quien busca acercarse a los planteos y enojos de gran parte de los ciudadanos que repudian la medida, que tiene un valor inicial superior a los 6000 pesos para los vehículos comunes.

La RTO rige en Mendoza desde comienzos del 2021, y el año pasado comenzaron a aplicarse multas. Tras cuestionamientos de la oposición, se realizaron algunos ajustes, por lo que la revisión ahora se debe realizar cada dos años, siempre y cuando la antigüedad del vehículo no exceda los siete años desde su patentamiento; caso contrario se debe hacer a los 12 meses.