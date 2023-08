escuchar

MENDOZA.- Fue un duro golpe, que aún cuesta procesar. Una especie de viento Zonda que arrasó en las urnas y dejó polvo político en suspensión, con halos de frustración. Así, aunque el escenario no era improbable, ya que fue advertido en el seno del Gobierno de Mendoza, la victoria de Javier Milei en tierra cuyana, uno de los bastiones clave de Juntos por el Cambio, significó un fuerte revés no solo para Patricia Bullrich, quien lideraba la mayoría de las encuestas presidenciales en esa provincia, sino para el radical Alfredo Cornejo, exgobernador y actual candidato a regresar al Sillón de San Martín, quien venció en las primarias locales de junio, rumbo a las generales del 24 de septiembre, y había dado su apoyo público a la titular de Pro.

“Algo se esperaba, pero no tanto. Creo que fue un zonda fuertísimo en la cara; ramas y piedras incluidas”, dijo una fuente de Cambia Mendoza, parte activa de toda la campaña, ante la consulta de LA NACIÓN. “Lo de Milei ha sido un impacto fuerte para todos, porque se convirtió en realidad. Es un mensaje para la política, traduciendo en votos el descontento de la gente. Hay preocupación de que esto impacte en las elecciones provinciales del 24 de septiembre”, confió un reconocido dirigente del oficialismo provincial.

Al impacto de la derrota electoral se le añadió el fin de semana la preocupación por los intentos de robo y saqueos en Las Heras y Guaymallén. Hubo 28 detenidos bajo la carátula “robo agravado en poblado y en banda”, según informó Télam, y encendió nuevas alarmas en el gobierno provincial, que busca retener el poder.

Los resultados del 13 de agosto fueron elocuentes y sorprendentes: La Libertad Avanza logró 45% de los sufragios mientras que el frente de la exministra de Seguridad y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta sólo cosechó 28% de los sufragios. Para graficar el impacto actual del líder libertario en la provincia del oeste argentino, donde los sondeos previos indicaban que Bullrich llevaría la delantera, basta ver el resultado que había obtenido Cornejo en las elecciones PASO del 11 de junio, el cual lo había envalentonado para mostrar un nuevo triunfo de la alianza opositora en los sucesivos comicios que se venían celebrando en el país. Como fuerza, el senador nacional obtuvo 43% de los votos, de los cuales 40% correspondieron a su contrincante interno, Luis Petri, actual candidato a vicepresidente de Bullrich. En la vereda de enfrente se presentó el exaliado de Cambia Mendoza y exlíder local de Pro, Omar de Marchi, quien creó La Unión Mendocina, la cual está compuesta también por la Libertad Avanza, y quedó en segundo lugar, con 20%. De hecho, el exdiputado nacional fue uno de los primeros en acercarse al búnker de Milei en Mendoza para celebrar la victoria nacional, con el objetivo de capitalizarla camino a las elecciones provinciales. ¿De Marchi podría obtener un espaldarazo de Milei antes de las elecciones locales del 24 de septiembre? Es probable.

El "Tour de la libertad" de Javier Milei, en Mendoza. Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

Por eso, ya están los ojos puestos en lo que viene, no sólo para intentar remontar la performance de Bullrich sino para que el sismo no tenga incidencia en los comicios provinciales. “Se sigue con mucho trabajo de territorio, como siempre se ha hecho, pero más focalizado. Barriendo primero los departamentos que desdoblan el 3 de septiembre”, acotaron desde el entorno de Cornejo, asegurando que se mantienen activos para intentar recuperar votos para Bullrich. “Seguimos con información y propuestas; se puede revertir el resultado nacional pero no sabemos hasta dónde”, agregaron en Juntos por el Cambio.

En la semana que pasó, tras conocerse los resultados, Cornejo y los principales líderes del oficialismo local, entre ellos el gobernador radical, Rodolfo Suarez, salieron a destacar, en distintas apariciones públicas, el triunfo de Milei y analizaron la elección como un mensaje claro de rechazo al kirchnerismo. “Quedó claro se quería golpear al gobierno mayoritariamente, se le quería dar una señal de rechazo y se golpeó primero con la mano de Milei y con la mano de Juntos por el Cambio segundo. Entre el primero y el tercero hay 500 mil votos de diferencia, con lo cual es una elección que no está definida a nivel nacional”, señaló Cornejo en declaraciones a Radio Mitre Mendoza. También, en diferentes actos, apuntó: “El rechazo de la ciudadanía fue contundente y la proyección de un voto bronca, que no es necesariamente un voto de ideas de libertad”. Asimismo, dejó en claro su postura sobre un eventual impacto en los comicios locales: “Las vinculaciones con lo provincial y municipal son muy relativas. Cada elección es una elección; el ciudadano vota en cada elección con una orientación particular”.

Bajo este escenario, son varias las hipótesis y estrategias que se tejen para lo que viene, aunque en el Ejecutivo local como en las comunas, incluso las justicialistas, ya que el 3 de septiembre se realizarán las generales en 7 departamentos, tras las PASO de abril, buscan calmar las aguas sobre el posible “efecto Milei”, asegurando que, en su mayoría, los oficialismos provinciales como comunales, seguirán con la racha ganadora.

Diversas fuentes consultadas por LA NACION dan cuentas del cimbronazo que dio el “león” en la provincia que se caracteriza por ser antikirchnerista, aunque hay posturas dispares de lo que vendrá, que van del optimismo al pesimismo extremo. “Creemos que no habrá influencias marcadas en la elección provincial, ya que se trata de comicios separados, y esto el votante lo tiene presente. Por eso, estamos atentos a los movimientos de De Marchi, pero entendemos que no capitaliza los votos de Milei”, indicaron desde Cambia Mendoza.

Felicitaciones a @JMilei, @AMMagistretti y @JCaviglia por la gran elección que hicieron en Mendoza.

El @pdemocrata y @LLibAvanzaMdz son fundadores de La @UnionMendocina, y es un orgullo compartir este camino en Mendoza.

Gracias a los mendocinos por el compromiso de cambiar!!! pic.twitter.com/99wzOmtkCy — Omar De Marchi (@omardemarchi) August 14, 2023

Sin embargo, hay quienes sienten latente la preocupación. Por eso, ahora, mientras baja el polvo que dejó el viento seco y caliente, empieza el operativo de recuperación, aunque se hace cuesta arriba, pensando tanto en los comicios nacionales como en los provinciales. “Los mensajes milagrosos poco ayudan, hacen falta liderazgos para lograr acuerdos. Hay apoyo a Patricia y a Cornejo para fortalecer a Juntos por el Cambio para que esa voluntad de cambio, que hay que canalizarla, sea una oportunidad y no un salto al vacío, como puede ser Milei o De Marchi, que es mero oportunismo y poco serio. Pero, estamos todos preocupados, porque es verdad que seguimos ofreciendo las mismas propuestas y los mismos jugadores. Por eso, chocamos con lo que plantea la gente: terminar con la casta”, indicó un importante funcionario local.

Asimismo, desde las entrañas del oficialismo mendocino, sienten que no se ha aprovechado el mensaje de la sociedad. “No es un tema generacional, sino que se recurre al mensaje fácil para conseguir votos. No hay autocrítica, nuestra propuesta es avejentada. Hay que ir a propuestas concretas. Por suerte en Mendoza apareció De Marchi, porque si aparecía un Marcelo Orrego, como en San Juan, o un Claudio Poggi, como en San Luis, hubiéramos tenido un dolor de cabeza”, concluyó, sin antes mencionar a Mauricio Macri, como el “gran responsable” de la actualidad de Juntos por el Cambio, ya que “no ordenó al Pro”.