Elecciones en Mendoza: Alfredo Cornejo se ubica como favorito para volver a la gobernación y Omar De Marchi dejó en tercer lugar al kirchnerismo

escuchar

MENDOZA.- Se cumplieron los pronósticos: las PASO provinciales dejaron en claro este domingo que el favorito para la Gobernación es el senador nacional Alfredo Cornejo . El exgobernador buscará consolidar el resultado en las elecciones generales del 24 de septiembre, sin despegarse del aporte de su contrincante interno, Luis Petri, que sorprendió con su performance y que empieza a ser tentado por los opositores. En este sentido, el más acérrimo rival de Cornejo, el exlíder de Pro Omar De Marchi, quien creó el nuevo frente La Unión Mendocina, buscará dar pelea ya que se quedó con el segundo lugar, enviando al tercer puesto al peronismo.

Así, con el 50% en promedio de los votos escrutados, entre una decena de precandidatos a gobernador, Cornejo cosechaba el 43,9% de los votos con la alianza Cambia Mendoza. Detrás, con 19,9% de los sufragios, quedó De Marchi, quien a comienzos de abril sorpresivamente abandonó la alianza oficialista para crear su propia coalición. En tanto, el justicialismo no logró seducir a la ciudadanía y se ubicó tercero, lo que causa preocupación en el kirchnerismo de cara al futuro, más allá de que su candidato, Omar Parisi, fue el más votado dentro del Frente Elegí, que en total cosechó sólo 17% de las voluntades.

Se trató de comicios que transcurrieron con normalidad, a pesar de algunas ausencias de autoridades de mesa, con el 70% de participación ciudadana, aunque la puesta en marcha del sistema de Boleta Única Papel reportó algunos datos que no dejan de llamar la atención: 6% de votos nulos y 5% de votos en blanco.

Más de 1,4 millones de mendocinos estuvieron habilitados para elegir gobernador y vice; legisladores provinciales, intendente y concejales.

“Agradecemos a todos los mendocinos que votaron a Cambia Mendoza. Podemos decirles que el frente supera al segundo y al tercero por más de 20 puntos. Nuestros números son de nuestra fiscalización, y nos dan 23 puntos de diferencia. Nos llena de orgullo; es un frente que constituimos para cambiar Mendoza, ahora renovando equipo. Agradecemos a toda la dirigencia de Juntos por el Cambio a nivel nacional”, señaló Cornejo, quien tuvo palabras de acercamiento con Petri, al que presentó como un candidato “indisoluble” del frente. “Un agradecimiento especial a nuestro competidor Luis Petri que ha hecho una gran elección y engrosó los números del frente”, expresó el radical.

Alfredo Cornejo y Luis Petri Marcelo Aguilar

Por contrapartida, llegaron las palabras de De Marchi. “Agradecemos a todos por el apoyo y a los mendocinos que empezamos a construir una nueva Mendoza que se viene en diciembre. Arranca ahora una nueva etapa hacia septiembre. En sólo 45 días nos hemos constituidos en la segunda fuerza más votada de la provincia. Una diferencia muy chiquita, de poco más de 3 puntos, con quien habría ganado las elecciones, de fórmula contra fórmula”, dijo De Marchi, en referencia directa a Cornejo. “Más del 70% de los mendocinos votaron para que la provincia se ponga en acción, que se despierte de la siesta”, completó el ex dirigente del PRO, también en un mensaje hacia Petri.

“Escuchamos a los mendocinos, lo que nos decían todos los días. Esperamos que el futuro gobierno tome nuestras propuestas, entre ellas que bajen impuestos y que los chicos coman bien en las escuelas. Ahora, nos sentaremos a dialogar con Cornejo. No teníamos estructura ni poder, pero sí valores. Gracias a los mendocinos”, expresó Petri, atento a la sorpresa que causó su desempeño en las urnas.

Sin dudas se trata de un turno electoral que concita la atención nacional. Así, bajo este escenario inicial de victoria, Cornejo ya se prueba el traje para gestionar, por segunda vez, una de las jurisdicciones más valoradas por los líderes de la oposición nacional, por su perfil productivo y “antikirchnerista”. Patricia Bullrich estuvo en la provincia para celebrar el triunfo, subiendo al escenario junto a Cornejo. En tanto, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien viajó a otras jurisdicciones, envió a uno de sus colaboradores, Fernando Straface, para sumarse a los festejos, a tono con las reiteradas visitas que ambos dirigentes realizaron este año, incluso en los últimos días, en medio de las fuertes pujas internas en Juntos por el Cambio.

Así votó Omar de Marchi en Mendoza

“Felicitamos a Cambia Mendoza, este triunfo contundente, en una provincia tan importante para el país. Alfredo vuelve de nuevo a su provincia que tanto quiere. Felicitamos también a Luis Petri, el exdiputado nacional, que le ha dado más votos al frente. Es un gran domingo para Juntos por el Cambio en todo el país”, expresó Bullrich.

Dentro de Cambia Mendoza, Cornejo enfrentó a Petri quien contó con el apoyo del exvicepresidente Julio Cobos, con una campaña centralizada en el eslogan “Mendoza está en pausa”. El exlegislador nacional, especialista en materia de Seguridad, hizo una elección mejor a la esperada, cosechando 40% de los votos en la PASO, por lo que el frente oficialista se ubicó cómodamente en primer lugar.

Desafío para Cornejo

Si se repitieran los resultados de esta noche en la elección general de septiembre, sin dudas, se presentará un desafío para Cornejo, ya que La Unión Mendocina que comanda De Marchi hará sentir su peso en Legislatura a la hora de la discusión de las principales iniciativas del oficialismo, lo que lo obligará a negociar y a tender más puentes de lo que esperaba.

El resto de los precandidatos tuvieron una débil performance. Así, en la interna peronista, en el Frente Elegí, el kirchnerista Parisi se impuso sobre el actual secretario nacional de Malvinas, Guillermo Carmona; el dirigente del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Nicolás Guillén; y el abogado Alfredo Guevara, militante por los Derechos Humanos y vinculado a la organización Tupac Amaru.

En tanto, el exdiputado provincial Mario Vadillo, por el Partido Verde, obtenía el 4,6% de los votos y quedaba en cuarto lugar. Por último, en el Frente de Izquierda, Lautaro Jiménez, exlegislador provincial del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), venció en la interna a Víctor Da Vila, del Partido Obrero (PO), reuniendo como frente el 4% de los sufragios, por lo que se ubicaron en último lugar.

A fines de abril, Mendoza tuvo el primer turno electoral, con las PASO adelantadas en siete municipios, donde el peronismo se alzó con la victoria en la mayoría de esas comunas, con una baja participación ciudadana, ya que no superó el 65% del padrón. Detrás quedó el radicalismo, que buscará mejorar la performance en las generales comunales del 3 de septiembre. En tanto, en los 11 departamentos restantes también se votó este domingo, al igual que en las categorías legisladores provinciales y concejales. En este turno electoral, en sintonía con las preferencias para la Gobernación, la mayoría de las comunas quedó para el frente Cambia Mendoza.

Sin dudas, la gran pelea mendocina por el Sillón de San Martín, será en las generales del 24 de setiembre, cuando se verán finalmente las caras el ex gobernador radical y el ex líder del PRO, quien se envalentona para acercarse cada vez más a su ex aliado.