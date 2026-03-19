Cancelaron en Junín un homenaje al juez supremo Rosenkrantz por una protesta del kirchnerismo

El juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz tuvo este miércoles un paso con contratiempos por la ciudad bonaerense de Junín. El magistrado iba a recibir una distinción por parte de la Universidad Nacional del Noroeste (Unnoba), pero una protesta del Partido Justicialista local, identificado con Cristina Kirchner, provocó que la casa de altos estudios cancelara el acto.

Rosenkrantz iba a ser declarado “visitante ilustre” por el rector Guillermo Tamarit, pero el encuentro en la universidad finalmente no se concretó.

En cambio, el vicepresidente del máximo tribunal del país pudo hablar en el Colegio de Abogados de Junín. Allí disertó sobre el “precedente jurisprudencial”, sin inconvenientes, pero no pudo concluir su itinerario posterior hacia el claustro universitario.

Fuentes de la Unnoba dijeron esta noche a LA NACION que el rector Tamarit debió suspender la distinción a Rosenkrantz ya que tenía una reunión con senadores nacionales para abordar cuestiones referidas a la ley de financiamiento universitario. La institución también justificó la baja del acto “debido a cambios de agenda”.

Pero el día anterior se había realizado una convocatoria a medios, a los que se invitaba a cubrir el acto de distinción a Rosenkrantz en el Salón de la Democracia, de la sede del Rectorado.

Anoticiados de que Rosenkrantz desembarcaría en Junín, dirigentes del peronismo local manifestaron su rechazo a la figura del juez supremo. En especial, sectores ligados al kirchnerismo, según quedó expresado en banderas que aparecieron colgadas en la ruta de ingreso a la ciudad.

Las banderas contra el juez Rosenkrantz en el ingreso a Junín

Fuentes cercanas a Rosenkrantz fueron consultadas esta noche por LA NACION, pero no emitieron una opinión sobre lo sucedido en Junín.

La complicación que sufrió el juez supremo en esa ciudad del interior bonaerense fue reivindicada por la dirigencia peronista local, que atribuyó a la Corte nacional una supuesta persecución contra la expresidenta Cristina Kirchner.

“La distinción resulta particularmente agraviante en el contexto actual, donde amplios sectores de la sociedad advierten una clara persecución judicial contra la compañera Cristina Fernández de Kirchner”, afirmaron en un comunicado.

En la misma línea, afirmaron: “Entendemos que el accionar de la Corte Suprema, de la cual Rosenkrantz es miembro, ha sido parte de un proceso que ha vulnerado garantías fundamentales, afectando el normal funcionamiento de la democracia”.

“No se trata de un hecho aislado, sino de una serie de decisiones que han consolidado un esquema de judicialización de la política, en el que se proscribió a una de las principales dirigentes del movimiento nacional y popular. Este tipo de prácticas atentan contra la voluntad popular y debilitan la confianza en las instituciones”, advirtieron desde el consejo del PJ juninense.

Remarcaron además que “declarar visitante ilustre a quien integra el máximo tribunal responsable de convalidar estas maniobras resulta inaceptable para quienes creemos en una justicia verdaderamente independiente, imparcial y al servicio del pueblo”.

El peronismo de Junín tiene una fuerte impronta de La Cámpora y es presidido por la concejal Fernanda Leiva, quien será reemplazada por otro edil, Fernando Burgos, elegido en la interna del último domingo para el próximo mandato.