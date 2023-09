escuchar

Un grupo de candidatos a diputados y senadores nacionales de La Libertad Avanza del interior del país viajaba a Buenos Aires para participar de reuniones con la cúpula libertaria . Vinieron de sus provincias en búsqueda de contención, de cara a lo que queda de la campaña, y también con la expectativa de que Javier Milei visite sus distritos en las próximas semanas, un deseo que no podrá cumplirse en todos los casos porque el líder libertario quiere destinar la mayor parte de su energía proselitista a la provincia de Buenos Aires.

Hasta acá, los candidatos al Congreso de La Libertad Avanza no compartieron demasiados encuentros políticos para fomentar se unntido de pertenencia. Hubo una reunión de los postulantes a diputados un par de semanas antes de las PASO, pero tras el triunfo no se volvieron a ver. Lo que hoy aglutina a los postulantes legislativos del interior es que llevaron la boleta violeta en agosto y que pueden convertirse en legisladores nacionales en octubre y comenzar a integrar un bloque. Esto será así, pase lo que pase con la elección presidencial.

Según pudo saber LA NACION, algunos de los candidatos a senadores y diputados viajaban con la expectativa de mantener una reunión este jueves con Karina Milei y Carlos Kikuchi, las máximas autoridades del armado y de la campaña nacional de La Libertad Avanza. El encuentro no fue confirmado formalmente por el espacio, pero al menos cuatro referentes provinciales señalaron a LA NACION que esperaban asistir al cónclave, que sería cerrado y sin la presencia de Javier Milei. Hay candidatos a legisladores nacionales -en particular los que aspiran a ingresar en el Senado- que no conocen personalmente aún al candidato presidencial.

Festejo de Javier Milei junto a su equipo en el bunker Aníbal Greco - LA NACION

El frente libertario no se caracterizó hasta ahora por los mitines con foto. Sin embargo, algunos en La Libertad Avanza creen que podría empezar a cambiar la dinámica, con más encuentros por área. “La reunión de legisladores no sería un hecho aislado, la idea es que empiece a haber más dinamismo de reuniones, la novedad es que esperamos empezar a trabajar más en equipo”, dijo a LA NACION un referente libertario provincial.

Con respecto a la tropa legislativa, apuntó: “Van a haber varias reuniones, porque hay candidatos que se postulan por primera vez y están verdes. En algunas provincias hay una estructura más consolidada, pero en otras hay que fortalecer”. Excepto algunas provincias, como La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Tierra del Fuego, que tienen referentes con vínculo directo con Javier y Karina Milei, en la mayoría de los distritos hubo candidatos “importados” en base a acuerdos con otros sellos políticos.

Si bien no está nada dicho, hay candidatos legislativos que ya se perfilan con cierto liderazgo y que en el espacio suenan como jefes de bloque. Es el caso de Oscar Zago -legislador porteño y candidato a diputado por la Capital Federal- y de Juan Nápoli, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, que volvió de la reunión con inversores en Nueva York y viajó nuevamente a Panamá esta semana. En este último caso, su suerte dependerá de la performance que tenga La Libertad Avanza en territorio bonaerense, ya que en las PASO el espacio quedó tercero y para que Nápoli ingrese, debería escalar en el podio.

Zago y Nápoli también están empezando a conversar y mantener reuniones con otros postulantes legislativos de país para generar cohesión y pensar en la dinámica de bloque a futuro.

La campaña

Respecto a la campaña, hay varios referentes provinciales que quisieran que Milei viaje a sus distritos para apuntalar la boleta. “Javier está muy concentrado en la provincia de Buenos Aires. Está acotado de tiempo y también de recursos”, apuntó un referente de La Libertad Avanza, que recordó que el líder libertario es reacio a alquilar aviones para hacer proselitismo.

Un colaborador importante del espacio apuntó que, aunque el foco estará en Buenos Aires, evalúan viajes a Salta (allí Milei arrasó) y a Corrientes. Este sábado haría una caravana en San Luis.

Hay postulantes de La Libertad Avanza que, nuevos en la política, vinieron a Buenos Aires con otra preocupación: el viernes vence el plazo para presentar las declaraciones juradas de los candidatos ante la Oficina Anticorrupción y varios quisieron viajar a la Capital Federal para terminar con el papelerío.